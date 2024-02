Cultura, prestação de serviços e lazer marcam Mês da Mulher

A Prefeitura de Diadema realizará, no mês de março, o evento Empoderando as Mulheres Além das Fronteiras, série de ações em comemoração ao mês da mulher. A programação contará com a humorista Ângela Dippe, a artista Cláudia Abreu e a cantora Martnalia. Aos sábados, serão oferecidos diferentes serviços para a comunidade.

Nos dias 02, 09, 16 e 23 de março, três ações serão realizadas nos bairros Serraria, Casa Grande, Canhema e Eldorado, respectivamente, em parceria com as todas Secretarias de Diadema. Essas mobilizações oferecerão orientação sobre saúde, empregabilidade, instrução nutricional, jurídica e oficinas culturais.

Artista Cláudia Abreu /Divulgação

Já no dia 08, a artista Cláudia Abreu apresentará monólogo sobre a trajetória da escritora inglesa Virginia Wolf; no dia 9, haverá um encontro marcado com Thina Curtis sobre o protagonismo feminino nos fanzines e a inauguração da Gibiteca; no dia 14, será celebrado o 3º Aniversário da Patrulha Maria da Penha; no dia 20, a humorista Ângela Dippe fará um stand-up sobre as barreiras sociais e a força que encontra na população feminina. Todos os eventos serão realizados no Teatro Clara Nunes e os ingressos poderão ser reservados na bilheteria do local 1h antes das apresentações.

Humorista Ângela Dippe/Divulgação

A programação se encerra no dia 23 no bairro Eldorado, com show da cantora Martnalia e do projeto itinerante Cultura na Rua e está sujeita a alterações.

Confira a programação completa:

– Dia 02/03 (sábado):

Endereço: Rua Guarani, 764 – Ref. Centro Cultural Serraria

Das 9 às 14h

– Dia 08/03 (sexta-feira):

Teatro Clara Nunes

Endereço: R. Graciosa, 300 – Centro, Diadema

Telefone: (11) 4056-3366

Stand-up da humorista Ângela Dippe às 19h.

– Dia 09/03 (sábado):

1) Endereço: Rua Strauss, 26 – Casa Grande

Das 9 às 14h

2) Encontro marcado com Thina Curtis sobre o protagonismo feminino nos fanzines e a inauguração da Gibiteca às 10h.

Endereço: Galeria Praça da Moça – Av. Alda, 81

– Dia 14/03 (quinta-feira):

Teatro Clara Nunes

Endereço: R. Graciosa, 300 – Centro, Diadema

Telefone: (11) 4056-3366

3º Aniversário da Patrulha Maria da Penha em Diadema das 8h ao 12h

– Dia 16/03 (sábado):

Prestação de serviços à população

Endereço: Rua Santa Cruz, alt. n° 632 ao 495 – Canhema

Das 9 às 14h

– Dia 20/03 (quarta-feira):

Teatro Clara Nunes

Endereço: R. Graciosa, 300 – Centro, Diadema

Telefone: (11) 4056-3366

Peça teatral “Virgínia”, com o monólogo de Cláudia Abreu às 19h.

– Dia 23/03 (sábado):

Antigo Terminal Eldorado

Endereço: Rua Baleia n° 1 – Eldorado, Diadema

1) Prestação de serviços à população

2) Cultura na Rua e show de Matnalia às 20h

Serviços prestados nas ações dos dias 02, 09, 16 e 23/03:

– Emprega Diadema, Banco do Povo, Economia Solidária/Coopera Diadema, Polo de Cosméticos e ACE;

– Tranças e maquiagem;

– Dandara e Piatã e EJA

– Orientação sobre a promoção e prevenção da saúde da saúde da mulher; barraca do CZZ para orientação sobre a Dengue;

– Cras Móvel: Orientação e Atendimento do Cad Único – CRAS Móvel;

– Orientação sobre o atendimento da Casa Beth Lobo.

– Divulgação dos canais de atendimento aos munícipes (COLAB, 0800 e 156)

– Serviços da Sabesp.

– Orientação sobre alimentação saudável com as equipes de nutrição e agricultura urbana com as agriculturas dialogando sobre ervas medicinais e aromáticas

– PROCON, Orientação e atendimento ao direito do consumidor;

– Conscientização sobre a Patrulha Maria da Penha em Diadema;

– Orientações sobre as políticas públicas;

– Orientação jurídica em direito da família

– Intervenção Musical (Batuque Abayomi e Coletivo Minas de Resistência);

– Ação do Mulheres em Movimento e Programa Caminhando Bem e brinquedo para crianças