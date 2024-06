Cultura oferece treinamento para cadastro de artistas da plataforma Porta de Entrada

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza entre os dias 25 e 29 de junho treinamentos presenciais para tirar dúvidas a respeito da nova plataforma Porta de Entrada. Lançado em março, o site torna a contratação de artistas independentes menos burocrática e mais ágil. O acesso é feito pelo link https://portadeentrada.prefeitura.sp.gov.br/.

A Porta de Entrada funciona como uma espécie de banco de artistas da secretaria, uma vez que o próprio artista salva seus projetos na plataforma e tem, de maneira unificada, prática e facilitada, acesso a todos os editais, cursos e programas vigentes da Secretaria Municipal e já fica apto a candidatar-se.

Na Zona Sul, no Centro Cultural de Santo Amaro, o treinamento acontece dia 25. Na Zona Leste, o Centro Cultural Vila Formosa recebe a iniciativa no dia 26. Na Zona Norte, a atividade acontece dia 27, no Centro Cultural da Juventude. Na Zona Oeste, o treinamento é no dia 28, no Centro Cultural Tendal da Lapa. Por fim, no dia 29, o Centro Cultural Olido recebe o público na região central.

Não é necessário inscrição prévia. O treinamento tem duração de 3 horas. Quem desejar, também pode trazer o próprio notebook ou tablet.

Confira a programação completa

Centro Cultural Santo Amaro – Zona Sul

Rua Antonio Bandeira, 114, Santo Amaro, Zona Sul

Dia 25, 15h

Centro Cultural Vila Formosa – Zona Leste

Avenida Renata, 163, Vila Formosa, Zona Leste

Dia 26, 15h

Centro Cultural da Juventude – Zona Norte

Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641, Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte

Dia 27, 18h

Centro Cultural Tendal da Lapa – Zona Oeste

Rua Guaicurus, 1100, Lapa, Zona Oeste

Dia 28, 18h

Centro Cultural Olido – Centro

Av. São João, 473, República, Centro

Dia 29, 15h