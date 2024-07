Cultura nordestina é celebrada na Bienal do Livro de São Paulo

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizada pela RX, que acontece entre os dias 6 e 15 de setembro de 2024, no Distrito Anhembi, em São Paulo, traz novamente o Espaço Cordel e Repente, dedicado à cultura popular nordestina, que contará com apresentações de cordelistas e repentistas, exposições e vendas de cordeis e livros sobre o tema.

A ideia é valorizar a tradição e a riqueza cultural do nordeste brasileiro, proporcionando ao público presente no evento a oportunidade de conhecer mais sobre essa forma de expressão artística.

Com a curadoria de Lucinda Marques, da Câmara Cearense do Livro, o espaço tem como objetivo celebrar a literatura de cordel com debates, palestras, shows, oficinas, contação de histórias e apresentações artísticas de repentistas e recitadores. “Assim como em outras edições, o objetivo é valorizar a cultura nordestina, mostrar a força e a beleza do nordeste, destacar talentos incríveis em um evento tão grandioso como o da Bienal do Livro”, completa Lucinda.

Além disso, o espaço também contará com atividades educativas para promover a disseminação do conhecimento sobre a literatura de cordel e a arte do repente.

“Com essa iniciativa, a Bienal do Livro reafirma seu compromisso em oferecer uma programação diversificada e inclusiva, que valorize a cultura brasileira em todas as suas formas de manifestação”, afirma a presidente da CBL, Sevani Matos.

O espaço contará com 95 atividades e já tem a confirmação de nomes como Daniel Gonzaga e grupo de sanfoneiros, com a abertura do show: O NORDESTE NAS CANÇÕES DE LUIZ GONZAGA; Maviael Melo com declamação e apresentação musical; Chico Pedrosa com declamação de cordel e José Lourenço com apresentação de: Como se faz xilogravura na madeira.

Serviço

27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

6 a 15 de Setembro de 2024

Dias 06/09 e de 09 a 13/09 – 9h às 22h;

Dias 07, 08 e 14/09 das 10h às 22h;

Dia 15/09 das 10h às 21h;

Distrito Anhembi

Rua Olavo Fontoura, 1209 | Santana | São Paulo