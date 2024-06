Cultura Lixo Zero projeta Capital Moto Week em Congresso Internacional

“Acreditamos em transformar pessoas e realidades. Mudanças grandiosas começam aqui”, revelou Juliana Jacinto, organizadora do Capital Moto Week, durante painel no Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, nesta quarta-feira (26). O evento aconteceu no Museu da República, em Brasília. À frente do maior festival de rock e motos da América Latina, a executiva apresentou os bastidores por trás da ‘Cidade da Moto’, megafestival que funciona 24h por 10 dias, tornando o CMW um case de sucesso também no quesito Lixo Zero e na promoção de práticas sustentáveis.

Juliana explicou os nove eixos de sustentabilidade do CMW, destacando a implantação do Centro de Triagem de Resíduos dentro do festival para alcançar o certificado Lixo Zero, pela Zero Waste Alliance. Juliana destacou a complexidade logística para ser Lixo Zero com uma área de 320 mil m², que recebe mais de 800 mil pessoas, 350 mil motos e 1,8 mil motoclubes globais. “Mesmo com toda dificuldade, trabalhamos para garantir que cada detalhe contribua para irmos de encontro com o nosso compromisso com o meio ambiente”, reforçou Juliana.

Citação também à Academia de Produção Inteligente CMW, que capacita a cadeia do entretenimento para conduzir o processo da sustentabilidade, acessibilidade e diversidade. Mais de 50 profissionais se dedicam a essas três frentes ao longo dos 11 meses de planejamento, produção e realização do festival. “O Capital Moto Week só é o que é por causa da energia que ele reverbera. Só é possível porque é feito por todos nós, apaixonados por legados”, finalizou Juliana Jacinto.

Representante da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, Isadora Hernandes apresentou, no mesmo painel, o programa “Cada Lata Conta”, de reciclagem das latas na Sapucaí no Carnaval do Rio de Janeiro. “Aproveitamos a energia dessas festas para trazer temáticas relevantes, aproximando pessoas e mostrando o impacto da causa”, acrescentou Isadora. Por sua vez, Luiza Denardin, World Trail Races, descreveu as boas práticas da liga de esportes de montanha.

A jornada positiva de reutilização das lonas usadas nos camarotes foi comentada por Camilla Lanza, diretora de produção do Camarote Salvador. Em parceria com ONG local, as lonas foram transformadas em 1.900 bolsas, que foram recompradas pela empresa para presentear os clientes no dia da retirada dos abadás. O painel Evento Lixo Zero foi moderado pelo especialista Kallel Kopp, que, ao final, provocou os presentes a se inspirarem e levarem as lições para o cotidiano.

Lado Moto Week da Sustentabilidade

A criação de centro de triagem de resíduos dentro da ‘Cidade da Moto’ garante mais controle para a destinação correta dos materiais que são gerados nos 10 dias do festival para reciclagem e compostagem. Além do uso exclusivo de embalagens compostáveis ou recicláveis e copos retornáveis. Para alcançar a taxa de desvio de aterro de 90,7%, o CMW tratou 36 toneladas de materiais, sendo 24 toneladas de resíduos reciclados e 12 toneladas de materiais orgânicos compostados.

O CMW também é adepto ao Carbono Zero e busca zerar as emissões de gases do efeito estufa. Milhares de mudas de árvores foram plantadas e, na última edição, a organização compensou a emissão de mais de 241 toneladas geradas com a aquisição de créditos de carbono junto à plataforma oficial da ONU. Além disso, em 2023, o festival ampliou seu impacto ao recolher 2 toneladas de resíduos eletrônicos na comunidade da Granja do Torto, que acolhe a Cidade da Moto.

Com resultados tão significativos, pelo segundo ano consecutivo, o festival obteve o certificado Lixo Zero, da Zero Waste International Alliance, comprovando a eficácia das iniciativas para reduzir impactos ambientais gerados por um megafestival. Além deste, o Capital Moto Week conta com as certificações ISO 20.121 e o Selo Verde, concedido pelo Governo do Distrito Federal. No ano passado, edição de 20 anos, foram 90 iniciativas relacionadas à sustentabilidade.

Congresso Internacional

O 3º Congresso Internacional Cidades Lixo Zero acontece de 25 a 27 de junho, no Museu Nacional da República, em Brasília, com atividades espalhadas nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. Com o mote “Acordo Social, Um Caminho para Transformar Cidades”, a programação inclui atividades dinâmicas, demonstrativas e de experimentação nos eixos temáticos ambientais, econômicos, sociais e de governança. Saiba mais em https://www.cidadeslixozero.com.br/.

Serviço

Capital Moto Week 2024

Quando: 18 a 27/07/2024

Onde: Parque Granja do Torto | Brasília (DF)