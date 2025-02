Cultura leva animes de volta à TV aberta com estreia do programa Antimatéria

A programação da TV Cultura ganhará um reforço geek. A partir do dia 24 de fevereiro, às 18h30, estreia o Antimatéria, programa que fala sobre cultura pop, além da exibição de animes de segunda a sexta. A atração é apresentada por Anderson Abraços, Clayton Ferreira e Jeff Kayo.

Renato Cunha/TV Cultura

“O Antimatéria vai navegar entre as dimensões da cultura pop e trazer conteúdo exclusivo e inédito para a televisão brasileira”, conta Anderson Abraços, que também está à frente da produção executiva do programa.

Para quem curte animes, a atração trará boas novidades. O programa vai exibir Future Boy Conan e Cardcaptor Sakura, em parceria com o NAISU, o novo braço da Artworks Entertainment que disponibilizará vários títulos legalizadamente — na TV e na internet, e que começará as suas atividades no YouTube no dia 24 de fevereiro.

O primeiro episódio de Future Boy Conan já foi apresentado ao público do país em julho de 2024, em uma exibição especial realizada aos visitantes do Anime Friends. O elenco brasileiro da versão dublada tem Enzo Dannemann como Conan, e Ana Helena de Freitas, como Lana.

Cardcaptor Sakura, um dos títulos mais populares da CLAMP, retorna à televisão com seus 70 episódios e a dublagem clássica da série.

“Mesmo com a enxurrada de canais de streaming na internet, os animes na televisão ainda possuem a sua própria força. Mal posso esperar para o público voltar a assisti-los conosco, no Antimatéria”, disse Clayton Ferreira, apresentador do programa.

Formato

Com uma hora de duração, no primeiro e último bloco o programa traz discussões sobre animes, games, quadrinhos, séries e cinema – onde o público confere novidades do mundo pop com Anderson Abraços, Clayton Ferreira e Jeff Kayo. Já no segundo bloco, é exibido um episódio de 30 minutos de animes.

Primeiras exibições

Na primeira semana, o Antimatéria traz novidades sobre a Marvel e DC, perspectivas e informações confirmadas para 2025 no mundo dos games e animes, 40 anos de Dragon Ball e muito mais. Às segundas, terças e quartas vai ao ar Cardcaptor Sakura, e às quintas e sextas o público confere Future Boy Conan.