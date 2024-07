Cultura de SP promove o Mês do Funk

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anuncia o Mês do Funk com programação especial gratuita, via Coordenação de Política Pública do Funk. A Praça da Luz será o palco do evento “Funk pela Educação e Juventude” no próximo dia 21 de julho. MC Hariel, MC João, MC Daniel, MC IG, Danny, Conexão Fluxo do AQST com Clube do Céu e Love Fluxos, Baile do Helipa e Baile da DZ7 são algumas das atrações que se apresentarão gratuitamente a partir das 10h.

Em prol dos dias 7 de julho – o Dia Municipal/Estadual do Funk em São Paulo – e 12 de julho – Dia Nacional do Funk, devido ao primeiro Baile da Pesada, Projeto de Lei aprovado pelo Senado na última terça (2) -, e com o tema central “Funk pela Educação e Juventude”, o Mês do Funk promovido pela Secretaria Municipal da Cultura tem como intuito celebrar um dos gêneros musicais mais autênticos e vibrantes do Brasil, também como uma poderosa ferramenta de transformação social por meio de sua manifestação artística, principalmente para a juventude, sobretudo periférica, além de promover lugares de inclusão, diversidade e valorização artística dos expoentes do funk brasileiros.

“Mais do que apenas uma comemoração, este evento é uma plataforma de diálogo e empoderamento. O funk, além de um gênero musical, é um grito potente das periferias. Um espaço de resistência, sobrevivência e esperança.. Uma ferramenta de educação e mobilização social”, afirma Rúbia Maria, gestora da Coordenação.

A programação teve maior olhar para com a diversidade que o gênero abraça: Lizz, primeira MC autista e trans na cena; além de Tati Quebra Barraco, MC Dricka e o grupo Donas da Rua, estão confirmadas como atrações musicais; além do espaço de subnichos do gênero, como o PagoFunk, representado por MC Negály, que traz elementos do funk e pagode em conjunto, e o Brega Funk, unificando os estilos do Brega e do Funk carioca.

Sobre a escolha do local do evento, a Praça da Luz, conhecida por abrigar o Museu da Língua Portuguesa, Estação da Luz e a Pinacoteca de São Paulo, reflete a pluralidade da cidade de São Paulo e facilita o acesso para todas as regiões da cidade, segundo a Coordenação de Política Pública do Funk. A iniciativa busca proporcionar um espaço de interação entre artistas, espaços educacionais e jovens, promovendo troca de experiências e debates, além das apresentações musicais a partir da exploração do funk como uma ferramenta de transformação social. Durante o mês, MCs também participarão voluntariamente de visitas às escolas, o “Passa a Visão”, com objetivo de desvirtualizar o funk como um “problema” e reafirmar a importância do gênero como expressão cultural nas mudanças sociais nas periferias.

“A criação da Coordenação de Políticas Públicas do Funk pela Prefeitura é uma demonstração evidente de que mudanças reais só acontecem quando se tem a possibilidade de implementá-las por meio do Estado. Essa iniciativa nos permite a formulação de políticas públicas que atendam às necessidades da comunidade do funk, promovendo inclusão, diversidade e valorização artística”, finaliza Rúbia.

Mais nomes, assim como a programação completa do Mês do Funk serão divulgadas em breve.

Escrito por: Enzo Sapio

Serviço

Mês do Funk

Linguagem: Evento especial; Música

Data: 21/07

Horários: 10h às 21h

Local: Praça da Luz – Bom Retiro, SP.

Classificação Indicativa: Livre

Preços: Gratuito