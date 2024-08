Cultura Coreana é destaque em exposição no Oswald de Andrade

Para quem já está com saudade do 17ª edição do Festival de Cultura Coreana , pode conferir a programação do espaço Oswald de Andrade, que recebe até o dia 31 de agosto (sábado) uma exposição sobre cerâmica, pintura, caligrafia e escultura, com obras assinadas por membros da comunidade coreana de São Paulo. O evento também expõe manifestações artísticas de crianças da comunidade, representadas em dobraduras, pintura e cerâmica.

O espaço foi um dos endereços do Festival, que bateu recorde de público nessa edição, reunindo mais de 100 mil pessoas, segundo dados da PM e da empresa de engenharia que assessorou a organização, na Praça Tiradentes e no Oswald de Andrade, Bom Retiro, no último final de semana. A entrada foi gratuita.

Com a atração internacional NTX e a final da 12ª edição do “K-Pop Festival”, o evento trouxe ainda performances de grupos tradicionais de dança, canto, entre outras atrações no palco principal da Praça, além de uma diversidade de receitas milenares da gastronomia coreana. Já no Oswald, os visitantes puderem conferir o Simpósio de Literatura Coreana, com debates comandados por especialistas em k-literatura e k-drama, e demais expressões artísticas da cultura Hallyu (onda coreana), que vem ganhando cada vez mais notoriedade e fãs no Brasil.

“Ano passado, completamos 60 anos da imigração coreana no Brasil. A maior comunidade do país está localizada no bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a gastronomia, a música – que vai além do K-Pop, a dança, o cinema, as artes, e outras referências da sociedade sul-coreana, pode encontrar aqui que, além de tudo, é um bairro multicultural por ter abraçado comunidades de outros países. O sucesso de público dessa edição do Festival demonstra o reconhecimento e a identificação que os brasileiros têm com as nossas expressões culturais”, destaca Bruno Kim, presidente da Associação Brasileira dos Coreanos.

Como há muito mais da gastronomia e da cultura coreana a conhecer na cidade, enquanto a 18ª edição do Festival da Cultura Coreana é aguardada, a Associação elaborou uma lista de restaurantes para visitar pela cidade:

Bom Retiro:

Nome do restaurante: Shim Shim

Endereço: Rua Correia de Melo, 162 – Bom Retiro

Dias e horário de funcionamento: Domingo à Sexta das 11:30 até 15:00 e Segunda à Quinta das 17:30 até 19:30

Formas de pagamento: Dinheiro, Débito e Pix

Prato especialidade: macarrão gelado, bulgogui

Site ou instagram: https://www.instagram.com/shimshimrestaurante

Nome do restaurante: Babida Culinária Coreana

Endereço: Rua Guarani nº 266, loja 6/7 – Bom Retiro

Dias e horário de funcionamento:

Terça a Sexta – 11:30 às 15:30 e 17:30 às 20:00

Sábado e Domingo – 11:30 às 17:00

Formas de pagamento: dinheiro, pix, cartão de credito e débito

Prato especialidade: Doshirak

Site ou instagram: @babida.sp

Nome do restaurante: Prieteni

Endereço: Rua Três Rios 221

Dias e horários: segunda a sábado

Segunda a sexta: 11h-15:30h

Sábado 11h-15h

Formas de pagamento: cartão de crédito e débito, dinheiro e pix.

Prato especialidade: Burgogui, Topoki, Frango frito, Bibimbap

Instagram: @prieteni.restaurante

Nome do restaurante: Seul Udon

Endereço: R. Guarani, 266 T loja34

Dias e horário de funcionamento: 5a a 3a 11:30~21:00 (fechamos na 4a feira)

Formas de pagamento: dinheiro, cartão de crédito e débito

Prato especialidade: Udon de Seoul

Site ou instagram: @seul_udon

Nome do restaurante: The Han K Food

Endereço: Rua guarani 266 loja 3 Shopping Ksquare

Dias e horário de funcionamento: 5a a 3a 11:30~19:00 fechamos na 4a feira

Formas de pagamento: Cartão, dinheiro, pix

Prato especialidade: kimbap, bulgogi, japchae, teokbokki

Site ou instagram: @thehankfood

Nome do restaurante: JongGa Restaurante Coreano

Endereço: Rua Prates, 615 – Bom Retiro – São Paulo/SP

Dias e horário de funcionamento: Seg a Sex das 11h30 às 14h / Sáb das 11h30 às 15h

Formas de pagamento: Débito / Crédito / PIX / Dinheiro

Prato especialidade: Buffet Livre de comida coreana.

Site ou instagram: https://www.instagram.com/jonga_buffet/

Nome do restaurante: Moim culinária Coreana

Endereço: Rua Ribeiro de Lima 453 Bloco-F Loja-171

Centro Comercial – Bom Retiro

Dias e horário de funcionamento: Domingo e terça: 12:00-15:00

segunda, quarta, quinta e sexta: 12:00-15:00 / 18:00-21:00

sábado: das 12h às 21h

Formas de pagamento: cartão credito debito pix ou avista

Prato especialidade: tteokbokki, jjajjangmyon, churrasco coreano

Site ou instagram: @moimrestaurante

Nome do restaurante: Chicken Club

Endereço: Rua Guarani 479 Bom Retiro

Dias e horário de funcionamento: segunda à quinta: 17h às 21

Sexta e sábado; das 17h às 22h

Formas de pagamento: dinheiro, cartão de débito e Pix

Prato especialidade: frango frito coreano

Site ou instagram: @chickenclub

Nome do restaurante: Kpop chicken

Endereço:Rua prates 540 Bom Retiro

Dias e horário de funcionamento: domingo à domingo das 11:15-14:00 e 16:00-21:00

Formas de pagamento: Dinheiro, Pix, cartão de crédito e débito

Prato especialidade: frango frito coreano

Site ou instagram: kpopchicken.br

Nome do restaurante: Dabok

Endereço: R. Ribeiro de Lima, 328

Dias e horário de funcionamento: Segunda à Sábado das 11h às 20:30

Formas de pagamento: dinheiro, pix, cartão de crédito e débito, sodexo, alelo refeição, vale refeição, ticket restaurante

Prato especialidade: tteokbokki, bibimbap, frango frito

Site ou instagram: @dabok_faktory

Nome do restaurante: Dogkebi

Endereço: Rua Três Rios, 110

Dias e horário de funcionamento: segunda à sexta das 11:30 às 19h

Sábado das 12h às 18h / Domingo das 11:30 às 17h

Formas de pagamento: dinheiro, pix, cartão de crédito e débito

Prato especialidade: hotdog coreano

Site ou instagram: @dogkebi

Nome do restaurante: Hwangtogil

Endereço: Rua Guarani, 240 Bom Retiro

Dias e horário de funcionamento: domingo à domingo das 11:30 às 15:30 – das 17h às 21h

fechado na 2a e 4a Quarta-feira do mês

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de débito e crédito

Prato especialidade: refogado de frango apimentado

Site ou instagram: @hwang_to_gil

Nome do restaurante: Kaya

Endereço: Rua Guarani, 158

Dias e horário de funcionamento: domingo à domingo das 11:30 às 14h / das 17:30 às 20:30

Formas de pagamento: dinheiro, pix, cartões de crédito e débito

Prato especialidade: samguetang (canja de galinnha coreana)

Site ou instagram: @kaya_restaurante

Nome do restaurante: Restaurante Dare

Endereço: Rua Correia de Melo, 54 – Bom Retiro

Dias e horário de funcionamento: segunda á sábado das 11:30 às 14:30 / 17:30 até 20:30

Formas de pagamento: dinheiro, pix, cartão de crédito e débito

Prato especialidade: bibimbap, churrasco coreano

Site ou instagram: @restaurante_dare

Nome do restaurante: Sashimi do mar

Endereço: Rua Prates, 553

Dias e horário de funcionamento: terça à domingo das 11:30 às 14:30 / 17:30 às 21h

Formas de pagamento: dinheiro, pix, cartão de crédito e débito

Prato especialidade: sashimi estilo coreano, sopas e carnes

Site ou instagram: @sashimidomar

Nome do restaurante: Seokjoung

Endereço: Rua Correia de Melo, 135

Dias e horário de funcionamento: segunda á sábado das 11:30 às 14:45 / 17:30 até 20:00

Formas de pagamento: dinheiro, pix, cartão de crédito e débito

Prato especialidade: bibimbap, churrasco coreano

Site ou instagram: @seokjoungrestaurante

Nome do restaurante: Umiguan

Endereço: Rua Newton Prado 45 – Bom Retiro

Dias e horário de funcionamento: segunda à sábado: das 12h às 14h / 17:30 – 20h

Formas de pagamento: dinheiro, pix, cartão de crédito e débito

Prato especialidade: bibimbap, churrasco coreano, ensopado de porco

Site ou instagram: @restaurante_umiguan

Liberdade

Restaurante Migá

Rua Américo De Campos 128 – Liberdade

Terça a sexta: 12h ~ 14:30 – 18h ~ 21h

Sab, Dom e feriados: 12h ~ 16h – 18h ~ 21h

Fomas de pagamento: Dinheiro, débito e crédito (Master, Visa e Elo)

Churrasco Coreano e pratos típicos tradicionais.

Instagram: @restaurantemiga

Nome do restaurante: Portal da Coreia

Endereço: Rua da Glória 729, Liberdade

Dias e horário de funcionamento: Segunda à Sábado das 12h às 14h / 18h às 21:30

Formas de pagamento: dinheiro, pix, cartão de débito e crédito

Prato especialidade: bibimbap, churrasco coreano

Site ou instagram: @portaldacoreia

Nome do restaurante: Dabok

Endereço: R. Américo de Campos 92 Liberdade

Dias e horário de funcionamento: Terça à Domingo das 11:30h às 17h / 8h às 20:30

Formas de pagamento: dinheiro, pix, cartão de crédito e débito, sodexo, alelo refeição, vale refeição, ticket restaurante

Prato especialidade: tteokbokki, bibimbap, frango frito

Site ou instagram: @dabok_faktory

Nome do restaurante: Dogkebi

Endereço: Rua dos Estudantes 57, Liberdade

Dias e horário de funcionamento: segunda à sexta das 11:30 às 17:30h

Sábado das 10h às 18h / Domingo das 10h às 17:30

Formas de pagamento: dinheiro, pix, cartão de crédito e débito

Prato especialidade: hotdog coreano

Site ou instagram: @dogkebi

Vila Mariana

Nome do restaurante: Mr. Jin

Endereço: Rua Humberto I, 94 Vila Mariana

Dia de funcionamento: todos os dias das 12:00 até 22:00

Formas de pagamento: Cartão de crédito, débito, pix, VR, Alelo, Ticket, Sodexo, Dinheiro

Pratos especialidades: Bibimbap, Bulgogi, sweet spicy chicken

Instagram : @mrjinkoreanpop

Nome do Restaurante: Omonah

Endereço: Rua Sena Madureira 244 – Vila Mariana, São Paulo – SP

Dias e horários de funcionamento: Quinta – Sexta das 18:00 até 22:00 /Sábado e Domingo das 17:30 até 22:00

Formas de pagamento: Cartões Crédito, Débito, Sodexo, Dinheiro e Pix

Prato Especialidade: Frango frito coreano

Instagram: @Omonah.kfood

Nome do restaurante: Wooza

Endereço: Rua França Pinto, 203 Vila Mariana

Dia e horário de funcionamento: Terça a sexta, das 18h às 23h e sábado, das 14h às 23h

Formas de pagamento: pix, dinheiro, crédito e débito

Prato especialidade: mandus (massa recheada) coloridos naturalmente, bibimbap, ssam e ruju (drinque especial da casa)

Site ou instagram: @wooza.sp e pojangwooza.com.br

Nome do restaurante: Oseyo

Endereço: Rua França Pinto, 637 Vila Mariana

Dias e horário de funcionamento: terça à sábado 11:30 – 14:30 / 18h às 21h

Domingo: 11:30 – 15h

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de crédito e débito, pix

Prato especialidade: kimbap e bibimbap

Site ou instagram: @restaurante.oseyo

Aclimação

Nome do restaurante: Restaurante Reunde

Endereço: Avenida da Aclimação, 624 Aclimação

Dias e horário de funcionamento: Segunda à Sábado das 11:30 às 14h e das 17:30 às 21h

Formas de pagamento: dinheiro, cartão crédito e débito

Prato especialidade: churrasco coreano

Nome do restaurante: Moah Restaurante

Endereço: Praça General Polidoro, 111 – Aclimação

Dias e horário de funcionamento: Terça à Domingo (das 12h às 14h / das 18h às21)

Formas de pagamento: dinheiro, pix e cartão de crédito e débito, sodexo e ticket alimentação

Prato especialidade: Churrasco Coreano

Site ou instagram: @moahrestaurante

Nome do restaurante: Bicol

Endereço: Rua José Getulio, 422 Aclimação

Dias e horário de funcionamento: De terça a quinta das 16h às 23H

Sexta e sábado das 12h às 15h e das 18h às 23h

Domingo das 12h às 15h e das 18h às 21:30 (último domingo do mês fechado)

Formas de pagamento: Dinheiro, pix e cartão de crédito e débito

Prato especialidade: churrasco coreano

Site ou instagram: @bicolrestaurante

Itaim Bibi

Nome: Surah Brasil

Endereço: Rua Bandeira Paulista 455 – Itaim Bibi

Horário de funcionamento:Terça-feira a sexta-feira: 12h às 14h e 19h às 22h

Sábado: 12h às 15h e 19h às 22h

Formas de pagamento: (Alelo, Sodexo, Ticket), dinheiro, Pix, crédito e débito.

Especialidade: Bulgogui

Site ou instagram: @surahbrasil

Morumbi

Nome do restaurante: Babzip

Endereço:Rua Oscar Rodrigues Cajado Filho 281 – Morumbi

Dias e horário de funcionamento: Segunda à Sexta: 11:50 às 14:30 / 18h às 21h

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de débito e crédito

Prato especialidade: Bibimbap

Site ou instagram: @restaurante.babzip

Nome do restaurante: Sagunja

Endereço: Rua Professor Santiago Dantas, 192 Morumbi

Dias e horário de funcionamento: Segunda à sabado: 11:50 às 14h / 17:50h às 21h

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de débito e crédito

Prato especialidade: bibimbap, bulgogui

Site ou instagram: @sagunja_restaurante

Barra Funda

Nome do restaurante: Komah

Endereço: Rua Cônego Vicente miguel Marino 378

Dias e horário de funcionamento: segunda à sexta 12h às 15h / 18:30 ás 23h

Sábado 12h -16h / 19h às 23h

Formas de pagamento: dinheiro, cartão de crédito e débito

Prato especialidade: bibimbap, yukhoe (carne cruda coreana)

Site ou instagram: @komahrestaurante

Padarias, cafés e confeitarias:

Nome do restaurante: Bellapan Bakery

Endereço: Rua Prates, 563 – Bom Retiro

Dias e horário de funcionamento: segunda à sábado das 7:30 às 19h /

Domingo: 10h às 17:30

Formas de pagamento: dinheiro, pix, cartão de crédito e débito

Prato especialidade: café & padaria coreana

Site ou instagram:

Nome do restaurante: Berryberrydoces ( confeitaria ) – loja 2

Endereço: Rua Prates 560

Dias e horário de funcionamento: segunda :10 às 18:00/ terça a sábado das 10:00as 18:30

Formas de pagamento: dinheiro/ Pix/ cartão crédito e débito

Prato especialidade: choux cream / bolos

Site ou instagram: @berryberrydoces_prates

Nome do restaurante: Berry Berry Doces – loja 1

Endereço: Rua Silva Pinto 389

Dias e horário de funcionamento: segunda: 10:00-16:00/ terça a sexta: 10:00-17:30/ sábado 10:00-15:30

Formas de pagamento: dinheiro/ pix/ crédito/ débito

Prato especialidade: choux cream / bolos

Site ou instagram: @berryberrydoces

Nome do restaurante: Joa Bakery – Loja 1

Endereço:Rua Silva Pinto 379 – Bom Retiro

Dias e horário de funcionamento: Segunda à sexta: 7:30 às 16h

Sábado: 7:30 às13:30

Formas de pagamento: dinheiro, pix, cartão de crédito e débito

Prato especialidade: padaria coreana

Site ou instagram: @joapanbakery

Nome do restaurante: Joa Bakery – Loja 2

Endereço:Rua Três Rios 251 – Bom Retiro

Dias e horário de funcionamento: Segunda à sábado: 8:30 às 18h

Formas de pagamento: dinheiro, pix, cartão de crédito e débito

Prato especialidade: panificação coreana

Site ou instagram: @joapanbakery

Nome do restaurante: Sweet Pang

Endereço: Rua Guarani – Bom Retiro

Dias e horário de funcionamento: Segunda à sábado: 7:30 às 18h

domingo: das 8:30 às 15h

Formas de pagamento: Dinheiro, pix, cartão de crédito e débito

Prato especialidade: bolos e pães coreanos

Site ou instagram: @sweetpangbr

Nome do restaurante: Fresh Cake Factory

Endereço: Rua Prates 599

Dias e horário de funcionamento: Segunda à Sábado das 9h às 19h

Formas de pagamento: Dinheiro, Pix, cartão de crédito e débito

Prato especialidade: bolos e padaria coreana

Site ou instagram: @freshcake_factory

O Festival da Cultura Coreana é realizado desde 2006, sendo parte do calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo. Ele ocorre anualmente em agosto, no multicultural bairro do Bom Retiro, considerado desde 2010 o “polo cultural das tradições coreanas”, pela diversidade de comércio e serviços, restaurantes típicos, padarias e cafeterias ao estilo coreano. O evento é realizado pela Associação Brasileira dos Coreanos, com o apoio do Centro Cultural Coreano no Brasil, do Comitê de Desenvolvimento do Bom Retiro (Feira do Bom Retiro) e da Prefeitura de São Paulo,

Mais informações em @festivalculturacoreana

Sobre a Associação Brasileira dos Coreanos (ABC): entidade civil sem fins lucrativos que representa a comunidade coreana no Brasil. Criada para valorizar a contribuição da imigração coreana, em suas várias formas de expressão, contribuindo na formação da cultura brasileira. Também promove o intercâmbio e a aproximação sociocultural entre Brasil e Coreia, visando o fortalecimento dos laços de amizade entre os dois países, além da promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, beneficentes e de assistência social à comunidade coreana.