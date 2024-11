Cultura circense é celebrada na Vila Nova Cachoeirinha na 2ª edição do Festival FOLIA

O respeitável público da cidade de São Paulo não pode deixar de prestigiar a 2ª edição do Festival FOLIA de Circo na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha. Com uma programação diversa, o evento permite um mergulho na cultura circense e nas possibilidades de atuação nesta área hoje em dia. O Festival é organizado pelo FOLIA, projeto de formação profissional nas artes circenses das Fábricas de Cultura – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Organização Social Poiesis.

Neste ano, a programação está dividida em duas semanas: de 28 a 30 de novembro e de 5 a 7 de dezembro, com rodas de conversas, oficinas, apresentações de espetáculos de companhias e coletivos convidados. A entrada é livre, mas para garantir a participação nas oficinas e demais atividades sujeitas a lotação é recomendável preencher o formulário do festival (aqui).

Outro destaque é a competição Noite do Farol, intervenção para até 20 artistas que atuam em faróis nas ruas da capital e região metropolitana. Esses profissionais serão selecionados (inscrições pelo formulário até 21/11) e irão concorrer ao título de melhor número de farol da cidade. Parte da seletiva pede os números, que deverão ter no máximo 90s. Durante o evento, os números serão avaliados por três jurados e pelo público. O vencedor, além do título, leva R$ 1 mil.

Além disso, na abertura e no fechamento do Festival, as turmas de aprendizes de 2023 e 2024 apresentarão seus espetáculos desenvolvidos durante a formação.

Confira alguns destaques do 2º Festival FOLIA de Circo :

No dia 28, quinta-feira, às 14h, o público poderá participar da oficina de Danças Guineanas, ministrada pela artista Mariama Camara. Os participantes conhecerão técnicas de dança da Guiné com a união do balé de outros lugares do continente africano, além do uso de instrumentos de percussão.

Um espetáculo feito por mulheres negras, que enaltece a beleza de suas coroas crespas e a diversidade das comicidades negras, será apresentado na sexta-feira (29), às 20h. Em Fuzuás, com direção de Cibele Mateus, a brincadeira é conduzida pela figura cômica do “Mateus”, que junto com as palhaças Bandeira, Xamanga, Sarita Jurupoca, a malabarista Pipa Luke e as musicistas Gi Paixão e Luana Pereirinha, realizam uma grande folia com as habilidades circenses.

E no sábado (30), às 16h30, a roda de conversa Corporeidade circense: representações e subjetividades irá dialogar sobre diferentes corpos/as que ocupam o território circense, suas representações, subjetividades e subversões. Participam desta conversa a artista de rua e dramaturga Furcifer Scher; o poeta, palhaço e ator Luan Luando; e o artista circense Noam Scapin.

Na segunda semana do Festival, a diversão fica por conta do espetáculo Sentido Proibido, do coletivo Café da Manhã, que utiliza as ferramentas das artes circenses para promover um diálogo sobre a atuação humana em uma realidade reacionária. Agindo na contramão das expectativas, o espetáculo desafia a gravidade e os preconceitos. A apresentação será na quinta-feira, 5, às 20h.

Para aqueles com alguma experiência nas artes circenses, de 5 a 7 de dezembro, tem a oficina Quadrante Coreano, com Max Rocha, das 10h30 às 12h30. Esta técnica circense se caracteriza por permitir que uma pessoa fique sobre uma plataforma com dois mastros fincados no chão segurando outra pessoa que pode fazer diversas acrobacias sendo balançada ou jogada ao ar.

E no último dia do Festival (7/12), o público aproveitará o cortejo-espetáculo Travessias Fanfarrônicas, organizado pela Cia. Las Fanfarronas formada por seis artistas latino-americanas. A partir das 17h, o público fará um percurso pelo universo do circo em ritmo de cumbia, gênero musical tradicional da Colômbia, invocando suas próprias fanfarronices.

Confira a agenda completa abaixo, na parte de serviços.

Vem aí! Inscrições para a turma 2025 do FOLIA

Paralelo ao Festival, a partir do dia 28/11, quinta-feira, estarão abertas as inscrições para a turma de 2025 do Projeto FOLIA. O curso, focado no mercado profissional, tem duração de dois anos, oferecendo aulas de técnicas circenses (aéreas, acrobáticas, de malabares e equilíbrios), teatro, dança, criação e matérias teóricas, como biologia do corpo, produção e montagem, história do circo e estéticas do espetáculo circense, além de espetáculos e saídas pedagógicas. Podem se inscrever pessoas a partir de 16, com alguma experiência inicial na área.

As inscrições são online (acesse o site) e durante o Festival o público poderá saber mais em bate-papo sobre o projeto. A iniciativa oferece aos aprendizes bolsa-auxílio de R$700, vale-transporte e vale-refeição.

SERVIÇO:

Toda a programação é gratuita.



Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Rua Franklin do Amaral, 1575 | Tel: (11) 2233-9270

2ª edição do Festival FOLIA de Circo

Organização: Projeto Folia

Exposição Palhaces de Outros Tempos

Artista: Highlander

De 28/11 a 7/12 | Local: recepção

28/11, quinta-feira



Oficina de Dança

Com: Danças Guineanas e Mariama Camara

Horário: das 14h às 16h30

Roda de Conversa Pedagogias Circenses: Estratégias e metodologias para um ensino democrático

Com: Fafá Coelho, Lisa Sakugawa e Marco Guerra

Horário: das 16h30 às 18h30

Espetáculo Entre Calçadas e Sombras

Com: Aprendizes Folia 2024

Horário: 20h



29/11, sexta-feira

Oficina de Fisioterapia para prevenção de lesões

Com: Fisioterapeuta Asha Donini

Horário: das 14h às 16h30

Roda de conversa Perspectivas do Circo Negro e mercado de trabalho

Com: Cibele Mateus, Guilherme Wander e Heraldo Firmino

Horário: das 16h30 ÀS 18h30

Espetáculo Fuzuás

Direção de Cibele Mateus

Horário: 20h



30/11, sábado

Oficina do Circo à capoeira: um fazer brasileiro

Com: Rafael de Oliveira

Horário: das 14h às 16h30

Roda de conversa Corporeidade circense: representações e subjetividades

Com: Furcifer Scher, Luan Luando e Noam Scapin

Horário: das 16h30 às 18h30



Espetáculo do Circo Zanni

Com: Circo Zanni

Horário: 20h

Segunda semana do Festival FOLIA

Oficina de Quadrante Coreano

Com: Max Rocha

05 a 7/12, quinta a sábado, das 10H30 às 12H30

05/12, quinta-feira

Roda de conversa Questões sobre a produção e venda de espetáculos circenses em São Paulo: periferia e centro

Com: Dario França, Gisele Tressi e Jessica Turbiani

Horário: das 16h30 às 18h30

Espetáculo Sentido Proibido

Com: Coletivo Café da Manhã

Horário: 20h

06/12, sexta-feira

Roda de Conversa O que é o Folia?

Com: Paloma Silva e Rodrigo Matheus

Horário: das 16h30 às 18h30

Espetáculo Noite do Farol

Inscrição online até 21/11; acesse o formulário aqui.

Horário: 20h

07/12, sábado

Cortejo Travessias Fanfarrônicas

Com: Las Fanfarronas

Horário: 17h



Espetáculo O Último Ato

Com: Aprendizes da turma Folia 23

Horário: às 15h e às 20h

Inscrições FOLIA 2025

De 28/11/24 a 20/01/25 | Gratuito

Pessoas a partir de 16 anos com experiência

Link para inscrições online (aqui).

Funcionamento das unidades: terça a sexta, das 9h às 20h

Unidades Iguape e Vila Nova Cachoeirinha, das 9h às 21h.

Núcleo Taipas, de terça a sexta, das 9h às 21h30

Unidade Jaçanã, das 9h às 21h

Unidade Osasco, das 9h às 21h (terças, quintas e sextas) e das 9h às 19h (quartas)

Sábados, das 9h às 17h, com exceção do Núcleo Taipas que abre das 9h às 17h30.

Domingos: Fábricas de Cultura funcionam no domingo somente em caso de programação cultural.

Funcionamento das bibliotecas: de terça a sexta, das 9h às 19h.

Sábados: das 9h às 17h (conforme a programação) | Domingos: Fechadas.

Acessibilidade: as Fábricas de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, Brasilândia, Jaçanã, Capão Redondo, Jardim São Luís, e Diadema, oferecem rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, elevador, sanitários acessíveis, piso tátil, equipamentos que permitem a leitura para pessoas com deficiência visual e motora, impressoras braille, leitor de audiobooks e acervo com mais de 191 exemplares em braille (livros e audiobooks), além de dicionário em Libras. A Fábrica de Cultura Osasco tem rampa de acesso, elevador e os recursos de acessibilidade na Bibliotech, enquanto a Fábrica de Cultura Iguape tem piso tátil nas escadas e elevador.