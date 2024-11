CULTSP PRO traz arte, cinema e festival no Edifício Oswald de Andrade

O Edifício Oswald de Andrade, sede do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, na capital, será palco de uma ampla programação gratuita em novembro. Promovido pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas traz um repertório cultural que inclui teatro, exposições, feira multicultural e festivais, consolidando-se como um ponto de encontro para a qualificação profissional e valorização das artes.

A programação traz espetáculos como “A Última Raposa do Mundo”, que se apresenta no dia 3 de novembro, oferecendo ao público uma história com elementos de fantasia e reflexão sobre o meio ambiente, indicada para toda a família. Outro destaque é “EU | TELMA,” que será encenado em duas quintas-feiras, dias 21 e 28 de novembro, abordando temas como a finitude e o cotidiano de uma cuidadora de idosos, explorando uma narrativa poética e intimista que promete tocar o público.

As exposições também marcam presença na programação. De 1 a 15 de novembro, “Pequenas Estrelas” ocupa o espaço, com um acervo que celebra a criatividade infantil. Já “A História da Atriz Helene Weigel”, aberta de 22 de novembro até 15 de dezembro, explora a trajetória e a força cênica da grande atriz alemã, conhecida por seu trabalho com o grupo Berliner Ensemble, destacando sua influência no teatro europeu.

Para enriquecer ainda mais o mês, o Festival da Diversidade Cultural ocorre nos dias 14 e 15 de novembro, trazendo para São Paulo uma programação que reúne manifestações de grupos étnicos, religiosos e regionais em uma grande celebração da cultura e da tradição. A programação também inclui a aguardada Feira do Bom Retiro, no dia 24 de novembro, uma feira multicultural com parceria da comunidade coreana local, oferecendo ao público a chance de experimentar um mergulho no artesanato, gastronomia e cultura do bairro.

Confira a programação completa

01/11 a 15/11 09h – 22h de segunda a sexta e 09h -18h aos sábados

Pequenas Estrelas – Escola Jayu de Arte | Exposição

Direção: EunSung Choi (Inês)

Produção: Patricia Baik

Fotografia: Patricia Baik

Realização: Jayu Artes

Classificação indicativa: livre

“Pequenas Estrelas” explora o potencial artístico inato das crianças, inspirado pela famosa citação de Pablo Picasso: “Todas as crianças são artistas”. A questão é se isso se mantém à medida que crescem.” A exposição convida o público a refletir sobre como a criatividade infantil, livre de julgamentos e expectativas, se transforma com o passar do tempo. A mostra busca encorajar as crianças a continuarem usando suas imaginações e a se orgulharem de suas criações, apresentando a arte como um poderoso meio de comunicação e expressão. Com um espaço dedicado a jovens artistas, a exposição oferece a oportunidade para que suas obras sejam vistas e apreciadas, celebrando a liberdade de criar. Através das obras expostas, espera-se que essas experiências fiquem gravadas no coração das crianças, como pequenas estrelas que continuarão a brilhar para sempre.”

03/11/2024 domingo 16h

A Última Raposa do Mundo

Elenco: Jhennifer Peguim, Nuno José e Patrick Moreira Lima

Direção e dramaturgia: Moisés Baião

Treinamento de humor: Thais Melo

Cenografia: Julio Vida

Luz: Dida Genofre

Figurino: Acacio Mendes

Design de objetos: Leon Henrico Geraldi

Concepção de maquiagem: Thais Valentin

Operação de luz: Dida Genofre

Operação de som: Moisés Baião

Design gráfico, ilustração e mídias sociais: Larissa da Cruz e Moisés Baião

Produção: Fernando Pivotto e Lud Picosque — Corpo Rastreado

Classificação indicativa: 12 anos

Uma raposinha-do-campo sobreviveu a um apocalipse. Sozinha há mil dias e sem esperança de encontrar outro ser-vivo, ela coleciona os smartphones sem bateria que encontra pelo caminho. Um dia, um smartphone toca.

14 e 15/11 quinta-feira e sexta-feira das 10h às 18h

Festival da Diversidade Cultural SP| Festival

Classificação indicativa: livre

Festival da Diversidade Cultural é realizado há 11 anos consecutivos no município de Itanhaém-SP, que tem como principal premissa o fortalecimento e valorização dos diversos segmentos que compõem o conceito denominado de diversidade por meio do fomento de múltiplas linguagens artístico-culturais.

21 e 28/11 quinta-feira 20h

EU |TELMA | Teatro

Dramaturgia, direção, atuação, cenário e figurino: Nicole Marangoni

Provocações cênicas: Evinha Sampaio, Janaína Leite, Naiene Sanchez e Rhena de Faria

Desenho de Luz: Yuri Cumer e Eramir Neto

Gênero: Auto ficção

Classificação indicativa: 14 anos

Os cuidados de fim de vida de um pai e o cotidiano trivial de uma cuidadora de idosos entrelaçam-se nesta narrativa poética sobre a finitude, o luto e a estafa do cuidar. O espetáculo é uma auto ficção que permeia a temática da morte.

22/11 a 15/12 segunda a sexta 09h-22h, aos sábados 09h-18h e aos domingos 09h-17h

A história da atriz Helene Weigel | Exposição

Classificação indicativa: livre

A exposição “A história da atriz Helene Weigel” traz objetos relativos a mulher Helene Weigel, também atriz e diretora artística do grupo teatral Berliner Ensemble, a intérprete de Mãe Coragem, de A Mãe, da Senhora Carrar de Os Fuzis, da Leocádia Begbick em Um Homem é um Homem e em Mahagonny… e a esposa e maior colaboradora de Bertold Brecht em sua obra cênica. São muitos papéis que somente uma mulher determinada poderia desempenhar ao mesmo tempo.

29 e 30/11 sexta-feira e sábado 20h

Determinadas Pessoas-Weigel I Teatro

Texto – Esther Góes e Ariel Borghi

Helene Weigel – Esther Góes

Direção – Ariel Borghi

Participações em vídeo de Renato Borghi, Henrique Schafer e Eucir de Souza

Trilha Sonora – Lincoln Antonio

Figurino – Beth Filipecki

Cenário – Ulisses Cohn

Direção de Vídeos – Ariel Borghi

Criação de Iluminação – Lucia Chedieck

Iluminação – Nadia Hinz

Direção Técnica e Cenotecnia – Fernando Brettas e Zé Alves da Silva

Fotografia – Gal Oppido

Classificação indicativa: livre

O espetáculo Determinadas Pessoas – Weigel, de Esther Góes e Ariel Borghi, traz à cena a mulher Helene Weigel, também atriz e diretora artística do grupo teatral Berliner Ensemble, a intérprete de Mãe Coragem, de A Mãe, da Senhora Carrar de Os Fuzis, da Leocádia Begbick em Um Homem é um Homem e em Mahagonny… e a esposa e maior colaboradora de Bertold Brecht em sua obra cênica. São muitos papéis que somente uma mulher determinada poderia desempenhar ao mesmo tempo.

23/11, 24/11, 30/11, sábados e domingo, 16h

Akí eu era feliz| Teatro

Direção Geral: Sérgio de Azevedo

Direção Estética e Dramaturgia: Celso Correia Lopes

Direção Corporal: Melissa Aguiar

Preparação Vocal: Milena Miotto

Produção: Sérgio de Azevedo e Turma 71

Design de Luz: Sérgio de Azevedo

Figurino: Paula Venâncio

Cenografia: Paula Venâncio

Classificação indicativa: livre

Três crianças, Niara, Gael e Aruana, vivem em uma cidade litorânea tranquila, a partir de onde podem brincar entrando em portais mágicos que os levam a diferentes lugares. No entanto, ocorre um desastre ambiental e Aruana fica presa dentro do portal. Começa, então, a jornada em busca da amiga perdida em meio a desafios, conflitos interpessoais e crises climáticas. Venha assistir e descobrir onde e como eles realmente são felizes.

24/11 domingo das 10h às 18h

Feira do Bom Retiro | Feira

Classificação etária: livre

Feira multicultural em parceria com a comunidade coreana local.