CULTSP PRO: SP lança programa de qualificação voltado ao setor cultural

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo lançou, nesta quarta-feira (09), o CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, o maior programa de formação e qualificação voltado aos setores culturais e criativos do país. A proposta visa proporcionar oportunidades inéditas de crescimento e aperfeiçoamento para trabalhadores que atuam nos diversos segmentos da cadeia produtiva da cultura, preparando tanto novos talentos quanto aprimorando as competências daqueles que já estão no mercado.

Ao todo, neste primeiro lote, serão oferecidas 4.070 vagas, 65 cursos, além de masterclasses, palestras, mostras e laboratórios em 21 municípios. A iniciativa conta com a gestão do IDG – Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

Para participar, os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos e ensino fundamental completo. As formações são voltadas a profissionais dos setores culturais e criativos, e até para aqueles que nunca atuaram na área, devido aos diferentes níveis de aprendizado. As aulas são gratuitas, prioritariamente presenciais, e ocorrerão em todas as regiões do estado. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.cultsppro.org.br. As aulas terão início a partir de 22 de outubro e a carga horária dos cursos varia entre 20h e 100h.

O CULTSP PRO será composto por seis escolas temáticas, além de um programa especial de qualificação, cada uma com foco em diferentes áreas da cultura e economia criativa. A Escola de Artes se dedicará à formação em performance artística, abrangendo dança, teatro musical, circo, ópera e música, além de capacitação técnica para bastidores, como cenografia e produção musical. Já a Escola de Patrimônios e Equipamentos terá foco na gestão e preservação de patrimônio cultural, oferecendo cursos em curadoria, conservação de acervos, educação patrimonial e gestão de museus.

A Escola do Audiovisual, Games e Tecnologias proporcionará capacitação em áreas como produção audiovisual, animação 3D e criação de games, voltada para cinema, TV e novas mídias. A Escola de Conteúdo, Design e Artes Visuais, por sua vez, oferecerá formação em criação de conteúdo, design gráfico, fotografia e artes visuais. A Escola de Tradições e Expressões Criativas promoverá a qualificação em gastronomia, moda sustentável e artesanato, incentivando negócios criativos baseados em tradições culturais.

Por fim, a Escola de Inovação e Sustentabilidade terá como foco o empreendedorismo, gestão cultural, legislação e idiomas, com ênfase em projetos culturais inovadores e sustentáveis. Além disso, o Programa Qualificação em Artes: Dança e Teatro buscará o aprimoramento de grupos artísticos, promovendo intercâmbios e valorizando as culturas regionais.

“O CultSP PRO representa um marco na formação de profissionais da cultura em São Paulo. Estamos criando um programa robusto, que não apenas qualifica a mão de obra, mas também fomenta o desenvolvimento de talentos e a geração de novas oportunidades para quem já atua na cadeia produtiva da cultura”, destaca a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

Neste primeiro momento, o CULTSP PRO chega a 21 municípios no estado: Barueri, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Garça, Hortolândia, Itapevi, Itu, Limeira, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Pires, Santana de Parnaíba, Santo André, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Sebastião Sorocaba e Tupã.

O Diretor-Geral do IDG, Ricardo Piquet, enaltece a iniciativa e diz: “Pensar a cadeia produtiva da indústria cultural a partir da necessidade de profissionalização do mercado de trabalho é uma iniciativa importante da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo de São Paulo. O programa, que reverbera para além da capital e chega às 17 regiões do Estado, atende a demandas específicas do setor, com base em pesquisas realizadas, buscando novos talentos e aperfeiçoando aqueles que já fazem e vivem a cultura”.

Até o final de 2029, o CULTSP PRO, que terá mais de R$ 153 milhões em investimentos, planeja realizar mais de 10 mil atividades, com um impacto direto em mais de 500 mil pessoas em todo o estado. O projeto busca, ainda, potencializar talentos e vocações regionais, promovendo atividades não apenas no Edifício Oswald de Andrade, na capital, mas também em uma ampla rede de espaços físicos, por meio de parcerias com empresas, prefeituras, universidades e equipamentos.

Para Raquel Verdenacci, diretora do CULTSP PRO, este é um programa ousado, que investe no desenvolvimento econômico do setor a partir da formação e qualificação em diferentes níveis de aprendizagem. “Temos orgulho de participar deste projeto que não só capacita novos talentos, quanto aprimora as habilidades de quem já atua na área e potencializa a inclusão e o desenvolvimento regional em todo o estado. O CULTSP PRO vai impactar diretamente milhares de pessoas, criando oportunidades e fortalecendo o setor cultural, de olho na empregabilidade”.

Sobre os cursos

O CULTSP PRO disponibiliza uma ampla gama de cursos em suas seis escolas temáticas, cada uma com foco específico nas áreas da cultura e criatividade. Na Escola de Artes, os participantes poderão se inscrever em cursos como “Teatro Musical 1”, que introduz os fundamentos da performance musical; “Canto Coral: da cena aos bastidores”, que abrange as técnicas vocais e de produção; e “DJ, produção musical para território Pro”, que explora sistemas de sonorização e produção musical.

A Escola de Audiovisual, Games e Tecnologias oferece formação em áreas inovadoras, incluindo “Criação e Desenvolvimento de Games”, que ensina as bases do design de jogos; “Produção e Criação de Conteúdo Audiovisual para E-Sports”, focando na crescente indústria de jogos competitivos; e “Apresentadores para televisão e mídias sociais”, que prepara os alunos para atuar nas novas plataformas de comunicação.

Na Escola de Conteúdo, Design e Artes Visuais, os cursos incluem “Design Gráfico: Tipografia e Branding”, que ensina a criar identidades visuais; “A Fotografia e a Cidade”, que explora a relação entre fotografia e ambiente urbano; e “Ilustração Avançada”, que capacita os alunos em técnicas sofisticadas de ilustração.

A Escola de Inovação e Sustentabilidade se dedica ao empreendedorismo e à gestão cultural, com cursos como “Gestão de Negócios Culturais”, que aborda a administração eficaz de projetos culturais; “Marketing Digital em Projetos Culturais”, que ensina estratégias de promoção online; e “Elaboração de Projetos”, que orienta na criação e desenvolvimento de iniciativas culturais.

Na Escola de Patrimônios e Equipamentos, os alunos podem se inscrever em “Conceitos Gerais para Gestão de Acervos Museológicos”, que introduz as práticas de conservação de acervos; “Cultura e Públicos: Estratégias de Comunicação”, que discute a mediação entre instituições culturais e a comunidade; e “Implantação de Museus e Plano Museológico: como fazer?”, que orienta sobre a criação de novos espaços culturais.

Por fim, a Escola de Tradições e Expressões Criativas oferece cursos como “Gastronomia Sustentável: Aproveitamento Integral dos Alimentos e Boas Práticas de Cultivo”, que promove a sustentabilidade na culinária; “Designer de Moda”, que ensina a criar e desenvolver coleções de vestuário; e “Artesanato: Bordado Livre 1”, que introduz técnicas artesanais e criativas. Essas ofertas diversificadas garantem uma formação rica e acessível para todos os interessados.

Giro Pro

Para garantir a ampla abrangência do CULTSP PRO em todo o estado de São Paulo, será realizado o Giro Pro, uma ação que promoverá deslocamentos periódicos de parte da equipe do programa. A iniciativa incluirá visitas técnicas e ações de articulação, percorrendo todas as regiões administrativas do estado, com um time composto por profissionais de formação e produção. Serão oferecidas palestras, seminários, atividades temáticas e cursos de qualificação, além de garantir o mapeamento das demandas de cursos em cada região.

Programação Especial no dia do lançamento

Logo após a cerimônia de lançamento do CULTSP PRO, no dia 9 de outubro, o Edifício Oswald de Andrade sediará uma programação especial que se estenderá até sábado, dia 12 de outubro, marcando a retomada do local como um polo de convivência e convergência cultural. A primeira atividade será uma masterclass, às 11h30, intitulada “Teatro Musical no Estado de São Paulo: formação, potências e desenvolvimento da cadeia produtiva”, ministrada por Fernanda Chamma, diretora, produtora e coreógrafa, Wolf Maya, ator e diretor, e Jô Santana, produtor e diretor teatral. Todas as vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.