CULTSP PRO realiza curso de Direção de Atores para Cinema

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, voltado para formação e qualificação dos setores culturais e criativos do país, irá realizar, entre os dias 17 e 21 de dezembro, o curso de Direção de Atores para Cinema ministrado por Tico Barreto. As aulas serão ministradas de terça-feira à sábado, sempre das 19 às 22 horas, no Edifício Oswald de Andrade, no Bom Retiro.

O curso é indicado para jovens acima de 16 anos sem limite de idade, aspirantes à direção de cinema, profissionais e iniciantes que queiram conhecer sobre técnicas de preparação e de direção de cenas realistas em cinema através de um ambiente criativo, principal proposta do curso.

Tico Barreto é cineasta e produtor audiovisual com mais de 20 anos de experiência, atuando em publicidade e ficção antes de se tornar empresário no setor. Graduado em Produção de Cinema, possui especializações em importantes técnicas cinematográficas e de atuação, como o Método Lee Strasberg (2023), sistema Meisner e Stanislavski (2015), além de formações na Incenna Escola de Cinema (2010) e TUSP USP Maria Antônia (2005). Entre os prêmios recebidos, destacam-se Melhor Diretor pelo curta “Nove” no Festival Internacional Take Único e no Festival de Cinema de Fama, MG, ambos em 2019, além do Melhor Filme com o curta “Impulso” no Festival MOBfilme (2018). É curador e diretor de produção de eventos renomados como o GRU International Films Awards (2024) e o Festival ECA Estudantil (2023-2024), além de jurado em edições do Festival de Cinema Anselmo Duarte (2021-2022). Sua trajetória combina técnica apurada e contribuições significativas para o cenário audiovisual brasileiro.

Serviço:

Escola do Audiovisual, Games e Tecnologias:

Direção de Atores para Cinema, com Tico Barreto 17/12/2024 a 21/12/2024, terça a sábado, das 19h às 22h – classificação indicativa: 16 anos – Gratuito

Endereço: Edifício Oswald de Andrade, Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo – SP