CULTSP PRO lança programação de janeiro no Edifício Oswald de Andrade 

O CULTSP – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, acaba de divulgar a programação de janeiro no Edifício Oswald de Andrade, com eventos que destacam a cultura carnavalesca e musical de São Paulo. A agenda começa no dia 11 de janeiro, sábado, das 14h às 18h, com o Grito de Carnaval da União dos Blocos, que integra os preparativos para o Carnaval de Rua de 2025. A celebração contará com shows ao vivo, performances de blocos carnavalescos, lançamento da nova identidade visual da União dos Blocos de Carnaval de Rua do Estado de São Paulo, encontro de estandartes e momentos de integração entre foliões, blocos e parceiros. Na ocasião, será aberta a exposição “Oswald PRO Carnaval”, realizada em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. A mostra, que celebra a riqueza visual e histórica do Carnaval paulistano, poderá ser visitada até o dia 9 de março de 2025, de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados e domingos, das 10h às 17h.

Nos dias 12, 19 e 26 de janeiro, sempre aos domingos, acontecem os ensaios abertos de blocos de rua. No dia 12, às 14h, o Bloco Gal Total presta homenagem à obra de Gal Costa, com um repertório que explora o samba, a MPB e o axé, promovendo um ambiente acolhedor e festivo. Nos dias 12 e 19, às 16h, o Blókõkê traz sua proposta interativa, onde o público canta ao lado da bateria do bloco em um karaokê vibrante e divertido. Já no dia 26, às 14h30, o Bloco Klezmer do Bom Retiro mistura a tradição musical judaica com ritmos brasileiros como frevos e marchas, criando uma experiência única de fusão cultural.

Ainda no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, o Edifício Oswald de Andrade recebe uma programação especial com shows do Projeto Vila Musical, que acontecerá nos dias 25 e 26 de janeiro, sábado e domingo. O projeto reúne artistas de diferentes gêneros musicais, incluindo samba, baião, MPB, jazz, blues e música cubana, com apresentações que refletem a diversidade musical da cidade.

Sobre o CULTSP PRO

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, foi lançado em outubro do ano passado e é composto por seis escolas temáticas, cada uma com foco em diferentes áreas da cultura e da economia criativa, além de um programa especial de qualificação em teatro e dança. As escolas estão voltadas para a formação em áreas como performance artística (dança, teatro musical, circo, ópera, música), gestão e preservação de patrimônio cultural, produção audiovisual, criação de games e novas mídias, design gráfico, fotografia, gastronomia, moda sustentável e artesanato.

Serviço

Grito de Carnaval da União dos Blocos e Exposição “Oswald PRO Carnaval”Data: 11 de janeiro, sábado

Horário: das 14h às 18h

Local: Edifício Oswald de Andrade

Entrada: Gratuita | Livre

Exposição “Oswald PRO Carnaval”Período: 11 de janeiro a 9 de março de 2025

Horários: segunda a sexta, das 10h às 20h; sábado e domingo, das 10h às 17h

Local: Edifício Oswald de Andrade

Entrada: Gratuita | Livre

Ensaios Abertos de Blocos de RuaBloco Gal TotalData: 12 de janeiro, domingo

Horário: às 14h

BlókõkêDatas: 12 e 19 de janeiro, domingos

Horário: às 16h

Bloco Klezmer do Bom RetiroData: 26 de janeiro, domingo

Horário: às 14h30

Projeto Vila Musical – Programação Especial Aniversário da CidadeDatas: 25 e 26 de janeiro, sábado e domingo

Horário: a partir das 14h

Entrada: Gratuita | Livre