CULTSP PRO lança inscrições de cursos de qualificação profissional na região do ABC

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, acaba de abrir mais 2.190 vagas para cursos do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, o maior programa de formação e qualificação voltado aos setores culturais e criativos do país. Na região do ABC, haverá o curso “Criando Histórias Visuais – Ilustração de Livros” (25 vagas em cada cidade), nas cidades de São Bernardo dos Campos e Santo André. Para participar, os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos e ensino fundamental completo. As aulas são gratuitas e as inscrições podem ser realizadas pelo site www.cultsppro.org.br até o dia 17 de novembro.

“O CULTSP Pro foi pensado para impulsionar o desenvolvimento profissional e fortalecer os setores da cadeia produtiva da cultura em todo o estado. Nosso objetivo é abrir novas portas para quem está começando, ao mesmo tempo em que oferece ferramentas para que aqueles que já atuam na área possam aprimorar suas competências, garantindo uma formação mais qualificada e adaptada às necessidades do mercado. Acreditamos que a educação contínua é fundamental para o crescimento sustentável e a inovação no nosso setor”, ressalta a secretária Marília Marton.

Até o final deste ano, mais de 500 atividades formativas e complementares terão sido realizadas, impactando diretamente mais de 10 mil pessoas em todas as regiões do Estado. A partir de 2025, serão mais de 2.300 atividades por ano e a previsão é chegar a 2029 com mais de 10 mil atividades pactuadas e condicionadas, beneficiando mais de 500 mil pessoas em todo o território estadual.

Na capital, as atividades ocorrem predominantemente no Edifício Oswald de Andrade. No interior, elas se expandem por uma ampla rede de espaços físicos, graças a parcerias com empresas, prefeituras, universidades e equipamentos culturais. O programa também acaba de lançar uma grade de cursos online para facilitar o acesso de forma remota.

Escolas temáticas

O CULTSP PRO será composto por seis escolas temáticas, além de um programa especial de qualificação, cada uma com foco em diferentes áreas da cultura e economia criativa. A Escola de Artes se dedicará à formação em performance artística, abrangendo dança, teatro musical, circo, ópera e música, além de capacitação técnica para bastidores, como cenografia e produção musical. Já a Escola de Patrimônios e Equipamentos terá foco na gestão e preservação de patrimônio cultural, oferecendo cursos em curadoria, conservação de acervos, educação patrimonial e gestão de museus.

A Escola do Audiovisual, Games e Tecnologias proporcionará capacitação em áreas como produção audiovisual, animação 3D e criação de games, voltada para cinema, TV e novas mídias. A Escola de Conteúdo, Design e Artes Visuais, por sua vez, oferecerá formação em criação de conteúdo, design gráfico, fotografia e artes visuais. A Escola de Tradições e Expressões Criativas promoverá a qualificação em gastronomia, moda sustentável e artesanato, incentivando negócios criativos baseados em tradições culturais.

Por fim, a Escola de Inovação e Sustentabilidade terá como foco o empreendedorismo, gestão cultural, legislação e idiomas, com ênfase em projetos culturais inovadores e sustentáveis. Além disso, o Programa Qualificação em Artes: Dança e Teatro buscará o aprimoramento de grupos artísticos, promovendo intercâmbios e valorizando as culturas regionais.