CULTSP PRO abre mais de duas mil vagas para cursos gratuitos  de qualificação

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, acaba de abrir inscrições para 2.190 vagas do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, o maior programa de formação e qualificação voltado aos setores culturais e criativos do país, gerido pelo IDG – Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Para participar, os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos e ensino fundamental completo. As aulas são gratuitas, presenciais e online, e as inscrições podem ser realizadas pelo site www.cultsppro.org.br até o dia 17 de novembro.

Ao todo, são 1.520 vagas presenciais distribuídas em 63 turmas, além de 670 vagas online em 24 turmas. Nesta terceira etapa do CULTSP PRO, as oportunidades presenciais estão disponíveis em 10 cidades: Areias, Botucatu, Itu, Jacareí, Santa Bárbara d’Oeste, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e a capital paulista.

“O CULTSP PRO cresce a cada nova fase, ampliando suas oportunidades e levando qualificação a mais regiões do estado. Ao alcançar novos municípios, o programa reforça seu compromisso com o desenvolvimento de talentos e com o fortalecimento dos setores culturais e criativos, criando caminhos para o aprimoramento profissional e o acesso a novas perspectivas”, destaca a secretária Marília Marton.

Nesta etapa, são 26 cursos oferecidos: Adereçagem (aplicada a Fantasias e Alegorias), Arte Tumular, Memória e Patrimônio, e Oportunidades de Carreira no Audiovisual. Também há opções práticas, como Atividades Artesanais e Plano de Negócios, e técnicas específicas, como Captação e Edição de Vídeos no celular: Introdução e Composição para o Carnaval, explorando Técnicas de Síntese, Interpretação de Texto e Pesquisa. Outras opções incluem temas como Curadoria, Descolonização do Museu, e Educação e Preservação Patrimonial, além de formações mais técnicas, como Fluxos da Pós-Produção no Audiovisual e Princípios do Controle de Qualidade de Imagem para Séries e Filmes.

O programa ainda oferece oportunidades em Empreendedorismo Cultural, Estratégias de Divulgação Online para Produtoras Audiovisuais, e Práticas de Monetização para Podcasts. Há também enfoques em inovação, como Robótica Básica: Introdução ao Arduíno e Introdução ao Desenvolvimento de Games. Além disso, cursos focados em patrimônio e gestão, como Escola de Patrimônios 1, Escola de Patrimônios Pro, e Implantação de Museus e Plano Museológico, são oferecidos. Com opções como Primeiros Passos na Escrita de Projetos Culturais e Teatro Musical: Audições na Prática, o programa busca atender a diversas demandas de profissionais da área criativa.