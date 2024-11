CULTSP PRO abre mais de duas mil vagas para cursos gratuitos

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, acaba de abrir inscrições para 2.190 vagas do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, o maior programa de formação e qualificação voltado aos setores culturais e criativos do país, gerido pelo IDG – Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Para participar, os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos e ensino fundamental completo. As aulas são gratuitas, presenciais e online, e as inscrições podem ser realizadas pelo site www.cultsppro.org.br até o dia 17 de novembro.



Ao todo, são 1.520 vagas presenciais distribuídas em 63 turmas, além de 670 vagas online em 24 turmas. Nesta terceira etapa do CULTSP PRO, as oportunidades presenciais estão disponíveis em 10 cidades: Areias, Botucatu, Itu, Jacareí, Santa Bárbara d’Oeste, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e a capital paulista.



“O CULTSP PRO cresce a cada nova fase, ampliando suas oportunidades e levando qualificação a mais regiões do estado. Ao alcançar novos municípios, o programa reforça seu compromisso com o desenvolvimento de talentos e com o fortalecimento dos setores culturais e criativos, criando caminhos para o aprimoramento profissional e o acesso a novas perspectivas”, destaca a secretária Marília Marton.



Nesta etapa, são 26 cursos oferecidos: Adereçagem (aplicada a Fantasias e Alegorias), Arte Tumular, Memória e Patrimônio, e Oportunidades de Carreira no Audiovisual. Também há opções práticas, como Atividades Artesanais e Plano de Negócios, e técnicas específicas, como Captação e Edição de Vídeos no celular: Introdução e Composição para o Carnaval, explorando Técnicas de Síntese, Interpretação de Texto e Pesquisa. Outras opções incluem temas como Curadoria, Descolonização do Museu, e Educação e Preservação Patrimonial, além de formações mais técnicas, como Fluxos da Pós-Produção no Audiovisual e Princípios do Controle de Qualidade de Imagem para Séries e Filmes.



O programa ainda oferece oportunidades em Empreendedorismo Cultural, Estratégias de Divulgação Online para Produtoras Audiovisuais, e Práticas de Monetização para Podcasts. Há também enfoques em inovação, como Robótica Básica: Introdução ao Arduíno e Introdução ao Desenvolvimento de Games. Além disso, cursos focados em patrimônio e gestão, como Escola de Patrimônios 1, Escola de Patrimônios Pro, e Implantação de Museus e Plano Museológico, são oferecidos. Com opções como Primeiros Passos na Escrita de Projetos Culturais e Teatro Musical: Audições na Prática, o programa busca atender a diversas demandas de profissionais da área criativa.



Sobre o CULTSP PRO

Os cursos do CULTSP PRO estão organizados em seis escolas temáticas,focadas em áreas da cultura e economia criativa. A Escola de Artes abrange performance artística e capacitação técnica em cenografia e produção musical. A Escola de Patrimônios e Equipamentos foca na gestão e preservação do patrimônio cultural, oferecendo cursos em curadoria e gestão de museus. A Escola do Audiovisual, Games e Tecnologias oferece capacitação em produção audiovisual e criação de games, enquanto a Escola de Conteúdo, Design e Artes Visuais foca na formação em design gráfico e fotografia. A Escola de Tradições e Expressões Criativas qualifica em gastronomia e moda sustentável, e a Escola de Inovação e Sustentabilidade enfoca empreendedorismo e projetos culturais inovadores. Já o Programa Qualificação em Artes: Dança e Teatro busca aprimorar grupos artísticos e valorizar as culturas regionais.



Até o final deste ano, serão realizadas mais de 500 atividades formativas e complementares impactando diretamente mais de 10 mil pessoas em todas as regiões do Estado. A partir de 2025, serão mais de 2.300 atividades por ano e a previsão é chegar a 2029 com mais de 10 mil atividades pactuadas e condicionadas, beneficiando mais de 500 mil pessoas em todo o território estadual.



Na capital, as atividades ocorrem predominantemente no Edifício Oswald de Andrade (Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro). No interior, elas se expandem por uma ampla rede de espaços físicos, graças a parcerias com empresas, prefeituras, universidades e equipamentos culturais.



Serviço:

REGIÃO DE CAMPINAS

Curso: Captação e Edição de Vídeos no celular: Introdução

Descrição: Capacitar os participantes a criar vídeos envolventes e profissionais para redes sociais utilizando o celular como principal ferramenta criativa, tanto na filmagem como na edição, por meio de aplicativos e de técnicas de storytelling.

Carga-horária: 20

Vagas: 20

Local: Santa Bárbara d´Oeste

Pré-requisito: Possuir celular com sistema Android ou IOS.

Período: 05/12/2024 a 10/12/2024

Dias e horários: quinta, sexta, sábado, segunda e terça, das 14h às 18h

SÃO PAULO (CAPITAL)

Curso: Implantação de museus e plano museológico: como fazer?

Descrição: A atividade abordará uma proposta metodológica e os passos necessários para a implantação de um museu. Seguido de definições e conceitos relacionados ao planejamento museológico e apresentação de alguns instrumentos e metodologia para a elaboração de planos museológicos.

Carga-horária: 72

Vagas: 25

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 09/12/2024 a 14/12/2024

Dias e horários: segunda a sexta, 10h às 13h e 14h às 18h. sábado, 10h às 13h e 14h às 16h

Curso: Escola de Patrimônios Pro

Descrição: Educação patrimonial e conservação preventiva de bens culturais materiais e imateriais com caráter avançado, com ênfase nas artes e ofícios, no estudo das madeiras, pedras e terras na construção do patrimônio cultural.

Carga-horária: 40

Vagas: 25

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 02/12/2024 a 07/12/2024

Dias e horários: segunda a sábado, 10h às 22h (curso imersivo com intervalos programados)

Curso: Curadoria Pra que? – Curso de introdução à curadoria

Descrição: Partindo de uma metodologia prático-teórica, o curso pretende introduzir os participantes no universo curatorial das artes visuais. Serão apresentadas referências históricas e contemporâneas, com o objetivo de traçar um panorama geral desse campo, privilegiando produções curatoriais e exposições de vertentes contracoloniais e independentes. Quais são os caminhos possíveis para se formar como curador(a) e por que se tornar curador(a) são perguntas centrais do curso, que têm como objetivo aproximar os participantes dessa vivência tão importante dentro da arte e das instituições artístico-culturais. O curso será realizado em quatro encontros, com duração de quatro horas cada, e trará abordagens teóricas e práticas sobre a vivência curatorial. Serão apresentados os processos curatoriais, a historiografia da curadoria, exposições atuais, curadores(as), a formação de um curador(a) e demais processos transversais à curadoria. Além disso, o curso abordará discussões sobre o que é arte, um panorama da arte contemporânea atual, o papel educativo dentro de exposições e a produção textual crítica. Nos encontros, além das abordagens e discussões teóricas, serão elaborados exercícios práticos que refletem as práticas curatoriais.

Carga-horária: 72

Vagas: 25

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 23/11/2024 a 21/12/2024

Dias e horários: sábado, 10h às 14h

Curso: Descolonizando o Museu: Práticas Museológicas e o Poder das Coleções

Descrição: O curso propõe uma reflexão crítica sobre a história e o papel dos museus na sociedade ocidental, com ênfase nas questões de colecionismo, representatividade e decolonização. A partir de discussões fundamentais propostas por Françoise Vergès no livro “Descolonizando o museu: programa de desordem absoluta”, o curso investiga as complexas relações entre arte, poder, instituições museológicas e o contexto histórico que as molda. Através de uma abordagem interdisciplinar, serão discutidas as práticas de colecionismo, as transformações no campo da arte e a trajetória dos museus. O curso abordará também o fenômeno do colecionismo e as diversas formas de coleções presentes nos museus, incluindo coleções privadas, públicas e as de caráter biográfico, como as Casas Museu, além de estudar o papel de instituições como a Pinacoteca do Estado de São Paulo na construção das narrativas culturais. Trazer à tona os questionamentos contemporâneos sobre os processos de descolonização desses espaços, incluindo a repatriação de bens culturais e as novas formas de representação de diferentes vozes e histórias. A partir de uma reflexão aprofundada sobre as práticas museológicas, o curso discutirá a necessidade de repensar os museus e suas coleções para que se tornem mais inclusivas, plurais e éticas, promovendo um ambiente de reflexão crítica sobre a arte, memória coletiva e história.

Carga-horária: 40

Vagas: 25

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 23/11/2024 a 21/12/2024

Dias e horários: sábado, 10h às 14h

Curso: Arte Tumular, Memória e Patrimônio

Descrição: Todo espaço faz parte de nossa memória, de nossa história, de nossa herança cultural. Não é diferente com os cemitérios e a arte tumular. De quais maneiras podemos utilizar a arquitetura, a escultura e os lugares cemiteriais para refletir sobre a vida, a morte, o tempo e o patrimônio? O curso pretende apresentar as diversas manifestações de arte tumular em toda sua riqueza visual, com ênfase na cronologia ocidental. Pretende-se realizar reflexões sobre as produções imagéticas cemiteriais, em seus aspectos materiais e simbólicos, permitindo, desta forma, a reconstrução de um percurso particular especialmente importante para a História da Arte ocidental. O curso abordará os seguintes tópicos: A história do cemitério no Ocidente; Simbologia tumular: materialidades, técnicas e estilos; O cemitério como espaço patrimonial e lugar da memória coletiva e individual; Os cemitérios na cidade de São Paulo: aulas in loco no Cemitério da Consolação e Cemitério do Araçá.

Carga-horária: 72

Vagas: 25

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 23/11/2024 a 21/12/2024

Dias e horários: sábado, 8h às 12h

Curso: Carnavalescos: da gestão ao desenho

Descrição: Iniciando na gestão, passando pela metodologia de pesquisa e desembocando nos desenhos e na colorimetria, o panorama geral será essencial para enriquecer uma das economias que se tornou mais importante em São Paulo nos últimos anos: o Carnaval!

Carga-horária: 40

Vagas: 60 (em até três turmas)

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 23/11/2024 a 30/11/2024

Dias e horários: sábado, 9h às 18h

Curso: Carnavalescos: da gestão ao desenho

Descrição: Iniciando na gestão, passando pela metodologia de pesquisa e desembocando nos desenhos e na colorimetria, o panorama geral será essencial para enriquecer uma das economias que se tornou mais importante em São Paulo nos últimos anos: o Carnaval!

Carga-horária: 40

Vagas: 60 (em até três turmas)

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 07/12/2024 a 14/12/2024

Dias e horários: sábado, 9h às 18h

Curso: Carnavalescos: da gestão ao desenho

Descrição: Iniciando na gestão, passando pela metodologia de pesquisa e desembocando nos desenhos e na colorimetria, o panorama geral será essencial para enriquecer uma das economias que se tornou mais importante em São Paulo nos últimos anos: o Carnaval!

Carga-horária: 20

Vagas: 60 (em até três turmas)

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 24/11/2024 a 01/12/2024

Dias e horários: domingo, 9h às 18h

Curso: Carnavalescos: da gestão ao desenho

Descrição: Iniciando na gestão, passando pela metodologia de pesquisa e desembocando nos desenhos e na colorimetria, o panorama geral será essencial para enriquecer uma das economias que se tornou mais importante em São Paulo nos últimos anos: o Carnaval!

Carga-horária: 40

Vagas: 60 (em até três turmas)

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 08/12/2024 a 15/12/2024

Dias e horários: domingo, 9h às 18h

Curso: Carnavalescos: da gestão ao desenho

Descrição: Iniciando na gestão, passando pela metodologia de pesquisa e desembocando nos desenhos e na colorimetria, o panorama geral será essencial para enriquecer uma das economias que se tornou mais importante em São Paulo nos últimos anos: o Carnaval!

Carga-horária: 20

Vagas: 60 (em até três turmas)

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 23/11/2024 a 24/11/2024

Dias e horários: sábado e domingo, 9h às 18h

Curso: Carnavalescos: da gestão ao desenho

Descrição: Iniciando na gestão, passando pela metodologia de pesquisa e desembocando nos desenhos e na colorimetria, o panorama geral será essencial para enriquecer uma das economias que se tornou mais importante em São Paulo nos últimos anos: o Carnaval!

Carga-horária: 72

Município: São Paulo

Vagas: 60 (em até três turmas)

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 30/11/2024 a 01/12/2024

Dias e horários: sábado e domingo, 9h às 18h

Curso: Carnavalescos: da gestão ao desenho

Descrição: Iniciando na gestão, passando pela metodologia de pesquisa e desembocando nos desenhos e na colorimetria, o panorama geral será essencial para enriquecer uma das economias que se tornou mais importante em São Paulo nos últimos anos: o Carnaval!

Carga-horária: 40

Vagas: 60 (em até três turmas)

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 07/12/2024 a 08/12/2024

Dias e horários: sábado e domingo, 9h às 18h

Curso: Carnavalescos: da gestão ao desenho

Descrição: Iniciando na gestão, passando pela metodologia de pesquisa e desembocando nos desenhos e na colorimetria, o panorama geral será essencial para enriquecer uma das economias que se tornou mais importante em São Paulo nos últimos anos: o Carnaval!

Carga-horária: 20

Vagas: 60 (em até três turmas)

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 14/12/2024 a 15/12/2024

Dias e horários: sábado e domingo, 9h às 18h

Curso: Adereçagem (aplicada a Fantasias e Alegorias)

Descrição: Confeccionar, reproduzir, criar moldes e pesquisar materiais para a montagem de fantasias e adereços por meio de técnicas artesanais que qualificam, exaltam e concentram a maior fatia da movimentação financeira no período do Carnaval no país.

Carga-horária: 20

Vagas: 40 (em até duas turmas)

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 23/11/2024 a 30/11/2024

Dias e horários: sábado, 9h às 18h

Curso: Adereçagem (aplicada a Fantasias e Alegorias)

Descrição: Confeccionar, reproduzir, criar moldes e pesquisar materiais para a montagem de fantasias e adereços por meio de técnicas artesanais que qualificam, exaltam e concentram a maior fatia da movimentação financeira no período do Carnaval no país.

Carga-horária: 72

Vagas: 40 (em até duas turmas)

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 07/12/2024 a 14/12/2024

Dias e horários: sábado, 9h às 18h

Curso: Adereçagem (aplicada a Fantasias e Alegorias)

Descrição: Confeccionar, reproduzir, criar moldes e pesquisar materiais para a montagem de fantasias e adereços por meio de técnicas artesanais que qualificam, exaltam e concentram a maior fatia da movimentação financeira no período do Carnaval no país.

Carga-horária: 20

Vagas: 40 (em até duas turmas)

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 24/11/2024 a 01/12/2024

Dias e horários: domingo, 9h às 18h

Curso: Adereçagem (aplicada a Fantasias e Alegorias)

Descrição: Confeccionar, reproduzir, criar moldes e pesquisar materiais para a montagem de fantasias e adereços por meio de técnicas artesanais que qualificam, exaltam e concentram a maior fatia da movimentação financeira no período do Carnaval no país.

Carga-horária: 40

Vagas: 40 (em até duas turmas)

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 08/12/2024 a 15/12/2024

Dias e horários: domingo, 9h às 18h

Curso: Adereçagem (aplicada a Fantasias e Alegorias)

Descrição: Confeccionar, reproduzir, criar moldes e pesquisar materiais para a montagem de fantasias e adereços por meio de técnicas artesanais que qualificam, exaltam e concentram a maior fatia da movimentação financeira no período do Carnaval no país.

Carga-horária: 40

Vagas: 20

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 07/12/2024 a 08/12/2024

Dias e horários: sábado e domingo, 9h às 18h

Curso: Teatro Musical: Audições na prática

Descrição: Este curso visa criar vivência profissional no âmbito formativo para atores, cantores e dançarinos, num processo simulado de audição para teatro musical. O curso abordará cada etapa da seleção profissional e suas especificidades, através de uma experiência imersiva, onde os participantes testarão habilidades essenciais para se destacarem em audições, desde a montagem de um currículo atrativo até a preparação para os diferentes tipos de audição nas linguagens do canto, dança e interpretação. O curso também inclui a aplicação do protocolo americano, e contará com uma banca de especialistas para devolutivas e orientações de cada participante.

Carga-horária: 40

Vagas: 40

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Minibio, vivência prévia de 2 anos em dança ou interpretação, vídeo individual de 1 minuto com uma sequência na linguagem do Teatro Musical (dança, canto, interpretação).

Período: 14/12/2024 a 15/12/2024

Dias e horários: sábado e domingo, 9h às 18h

Curso: Composição para o Carnaval: Técnicas de Síntese, Interpretação de Texto e Pesquisa

Descrição: Este curso tem como objetivo capacitar compositores de carnaval a desenvolver habilidades de criação e interpretação de letras que traduzam a riqueza temática do carnaval brasileiro. Por meio de técnicas de síntese, pesquisa e interpretação de texto, o curso abordará os processos de criação de letras, desde a escolha do tema e pesquisa histórica até a estruturação da narrativa e o uso poético da linguagem. O curso também visa a familiarização dos participantes com aspectos culturais e simbólicos do carnaval, explorando diferentes estilos e tradições musicais para composições autênticas e impactantes.

Carga-horária: 20

Vagas: 35

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 23/11/2024 a 15/12/2024

Dias e horários: sábado, 14h às 18h, e domingo, 9h às 13h

Curso: Curso de Formação Musical (Aplicado a alas musicais)

Descrição: Este curso tem como objetivo capacitar músicos e entusiastas do carnaval a integrarem e aprimorarem suas habilidades musicais específicas para atuar como cantor/intérprete ou componente da ala musical da escola de samba. Focado em ritmos tradicionais e contemporâneos, o curso aborda aspectos técnicos, culturais e históricos da música carnavalesca, promovendo o entendimento do papel da ala musical no desfile e o impacto do ritmo no samba enredo e na harmonia da escola.

Carga-horária: 40

Vagas: 50

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 23/11/2024 a 14/12/2024

Dias e horários: sábado, 14h às 19h

Curso: Composição para o Carnaval: Técnicas de Síntese, Interpretação de Texto e Pesquisa

Descrição: Este curso tem como objetivo capacitar compositores de carnaval a desenvolver habilidades de criação e interpretação de letras que traduzam a riqueza temática do carnaval brasileiro. Por meio de técnicas de síntese, pesquisa e interpretação de texto, o curso abordará os processos de criação de letras, desde a escolha do tema e pesquisa histórica até a estruturação da narrativa e o uso poético da linguagem. O curso também visa a familiarização dos participantes com aspectos culturais e simbólicos do carnaval, explorando diferentes estilos e tradições musicais para composições autênticas e impactantes.

Carga-horária: 40

Vagas: 35

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 25/11/2024 a 18/12/2024

Dias e horários: segunda e quarta, 18h às 22h

Curso: Curso de Formação Musical (Aplicado a alas musicais)

Descrição: Este curso tem como objetivo capacitar músicos e entusiastas do carnaval a integrarem e aprimorarem suas habilidades musicais específicas para atuar como cantor/intérprete ou componente da ala musical da escola de samba. Focado em ritmos tradicionais e contemporâneos, o curso aborda aspectos técnicos, culturais e históricos da música carnavalesca, promovendo o entendimento do papel da ala musical no desfile e o impacto do ritmo no samba enredo e na harmonia da escola.

Carga-horária: 40

Vagas: 50

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 29/11/2024 a 20/12/2024

Dias e horários: sexta, 18h às 22h

Curso: Composição para o Carnaval: Técnicas de Síntese, Interpretação de Texto e Pesquisa

Descrição: Este curso tem como objetivo capacitar compositores de carnaval a desenvolver habilidades de criação e interpretação de letras que traduzam a riqueza temática do carnaval brasileiro. Por meio de técnicas de síntese, pesquisa e interpretação de texto, o curso abordará os processos de criação de letras, desde a escolha do tema e pesquisa histórica até a estruturação da narrativa e o uso poético da linguagem. O curso também visa a familiarização dos participantes com aspectos culturais e simbólicos do carnaval, explorando diferentes estilos e tradições musicais para composições autênticas e impactantes.

Carga-horária: 40

Vagas: 35

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 26/11/2024 a 12/12/2024

Dias e horários: terça e quinta, 18h às 22h

Curso: Curso de Formação Musical (Aplicado a alas musicais)

Descrição: Este curso tem como objetivo capacitar músicos e entusiastas do carnaval a integrarem e aprimorarem suas habilidades musicais específicas para atuar como cantor/intérprete ou componente da ala musical da escola de samba. Focado em ritmos tradicionais e contemporâneos, o curso aborda aspectos técnicos, culturais e históricos da música carnavalesca, promovendo o entendimento do papel da ala musical no desfile e o impacto do ritmo no samba enredo e na harmonia da escola.

Carga-horária: 28

Vagas: 50

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 28/11/2024 a 19/12/2024

Dias e horários: quinta, 18h às 22h

Curso: Fluxos da Pós Produção e Finalização no Audiovisual

Descrição: O curso vai abordar todas as etapas que transformam as imagens captadas em um set num produto final de alta qualidade. Desde a organização do material até a entrega final, você terá uma visão completa de como funciona a pós-produção no mercado de cinema, broadcast e streaming.

Carga-horária: 24

Vagas: 25

Local: Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Conhecimentos na área de edição de vídeo.

Período: 02/11/2024 a 20/12/2024

Dias e horários: segunda, quarta e sexta, 19h30 às 22h

Curso: Estratégias de Divulgação Online para Produtoras Audiovisuais

Descrição: Capacitar o aluno a dominar algumas das principais técnicas, ferramentas e plataformas digitais para promover seus trabalhos em audiovisual, construindo uma comunidade engajada e gerando leads qualificados utilizando modelos de tráfego pago e orgânico.

Carga-horária: 40

Vagas: 25

Local: Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 25/11/2024 a 09/12/2024

Dias e horários: segunda, quarta e sábado, 9h às 12h

Curso: Captação e Edição de Vídeos no celular: Introdução

Descrição: Apresentar aos alunos as técnicas básicas de filmagem e edição utilizando apenas o smartphone e o aplicativo CapCut. Do planejamento da filmagem até a finalização do vídeo, passando pelos fundamentos da composição e iluminação até as técnicas de edição, como cortes, transições, efeitos especiais e muito mais.

Carga-horária: 72

Vagas: 25

Local: Ponto de Cultura São Mateus em Movimento

Endereço: R. Cônego José Maria Fernandes, 127 – 128c – Cidade São Mateus

Pré-requisito: Aplicativo CapCut instalado no celular.

Período: 23/11/2024 a 21/12/2024

Dias e horários: sábado, 16h às 20h

Curso: Princípios do Controle de Qualidade de Imagem para Séries e Filmes

Descrição: Apresentar aos alunos o universo do controle de qualidade de imagem no cinema e no streaming, aprendendo a avaliar a qualidade da imagem, identificar e corrigir problemas como ruído, granulação, distorções e outros defeitos, além de conhecer os padrões de qualidade da indústria e como garantir a conformidade com eles.

Carga-horária: 66

Vagas: 25

Local: Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Conhecimentos básicos de edição de vídeo.

Período: 03/12/2024 a 17/12/2024

Dias e horários: terça e sexta, 14h às 17h30

Curso: As Oportunidades de Carreira no Audiovisual

Descrição: O curso vai apresentar o universo do cinema, televisão e plataformas digitais, conhecendo as principais funções, habilidades necessárias e as oportunidades de carreira mais promissoras.

Carga-horária: 40

Vagas: 25

Local: Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Não há.

Período: 27/11/2024 a 11/12/2024

Dias e horários: quarta e sexta, 14h às 18h

Curso: Captação e Edição de Vídeos no celular: Introdução

Descrição: Apresentar aos alunos as técnicas básicas de filmagem e edição utilizando apenas o smartphone e o aplicativo CapCut. Do planejamento da filmagem até a finalização do vídeo, passando pelos fundamentos da composição e iluminação até as técnicas de edição, como cortes, transições, efeitos especiais e muito mais.

Carga-horária: 40

Vagas: 25

Local: Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro

Pré-requisito: Aplicativo CapCut instalado no celular.

Período: 17/12/2024 a 21/12/2024

Dias e horários: terça a sábado, 14h às 18h

Região Metropolitana de São Paulo

SÃO BERNARDO

Curso: Criando Histórias Visuais – Ilustração de Livros

Descrição: O curso aborda a criação de ilustrações para livros, abordando técnicas de desenho, composição e narrativa visual. Destinado a iniciantes com experiência prévia em artes, este curso de 40 horas explora a relação entre texto e imagem, desenvolvimento de estilo artístico e processos de projeto. Os alunos desenvolverão habilidades para criar ilustrações que dialoguem com a narrativa literária, explorando a criatividade e culminando em um portfólio ilustrativo básico.

Carga-horária: 40

Município: São Bernardo do Campo

Vagas: 25

Local: Espaço Dajuv

Endereço: R. Redenção, 271 – Jardim do Mar

Pré-requisito: Não há.

Período: 25/11/2024 a 29/11/2024

Dias e horários: segunda a sexta, 18h às 22h

SANTO ANDRÉ

Curso: Criando Histórias Visuais – Ilustração de Livros

Descrição: O curso aborda a criação de ilustrações para livros, abordando técnicas de desenho, composição e narrativa visual. Destinado a iniciantes com experiência prévia em artes, este curso de 40 horas explora a relação entre texto e imagem, desenvolvimento de estilo artístico e processos de projeto. Os alunos desenvolverão habilidades para criar ilustrações que dialoguem com a narrativa literária, explorando a criatividade e culminando em um portfólio ilustrativo básico.

Carga-horária: 20

Município: Santo André

Vagas: 25

Local: A CASA – Centro de Artes de Santo André

Endereço: Av. Industrial, 1740

Pré-requisito: Não há.

Período: 09/12/2024 a 13/12/2024

Dias e horários: segunda a sexta, 18h às 22h

Baixada Santista

SANTOS

Curso: Práticas de Monetização para Podcasts

Descrição: O curso vai apresentar as principais estratégias para monetizar seu podcast e gerar renda com o seu conteúdo, desde a construção de uma audiência fiel até a negociação de patrocínios e a criação de produtos digitais.

Carga-horária: 20

Vagas: 25

Local: Studio Stream

Endereço: Av. Senador Pinheiro Machado, 22, sala 91 – Vila Matias

Pré-requisito: Não há.

Período: 07/12/2024 a 14/12/2024

Dias e horários: sábado, 9h às 19h

Região de Sorocaba

ITU

Curso: Patrimônio Cultural em São Paulo: Princípios, Legislação e Preservação

Descrição: Introdução aos princípios e à legislação sobre o patrimônio cultural no Brasil, com foco na produção normativa no Estado de São Paulo. Definições e diferenças entre patrimônio material e imaterial, bem como os principais instrumentos legais e políticas públicas que visam a preservação e valorização do patrimônio. Introdução ao trâmite e à aprovação de projetos culturais.

Carga-horária: 40

Vagas: 25

Local: Museu da Energia

Endereço: Rua Paula Souza, 669 – Centro

Pré-requisito: Não há.

Período: 26/11/2024 a 27/11/2024

Dias e horários: terça e quarta, 10h às 22h (curso imersivo com intervalos programados)

Curso: Documentação de acervos museológicos: noções básicas

Descrição: Introdução às noções básicas de documentação de acervos museológicos, com ênfase em conceitos como documento, objeto-documento e documentação, e práticas introdutórias, como numeração, medição e descrição. Também serão abordadas normas fundamentais da documentação, como a norma de estrutura de dados Categorias de Informação do CIDOC e a norma de procedimentos de gestão, SPECTRUM 4.0, bem como aspectos relacionados ao desenvolvimento de uma política de gestão de acervos e terminologia controlada.

Carga-horária: 40

Vagas: 25

Local: Estúdio Extraordinário

Endereço: Rua Dr. Graciano Geribello, 24 – Bairro Alto

Pré-requisito: Não há.

Período: 02/12/2024 a 06/12/2024

Dias e horários: segunda a sexta, 9h às 18h (curso imersivo com intervalos programados)

BOTUCATU

Curso: Escola de Patrimônios 1

Descrição: Educação patrimonial e preservação do patrimônio cultural em diferentes contextos. Capacitação de agentes para o entendimento e a preservação do patrimônio cultural material e imaterial, refletindo sobre seus significados e fomentando a cidadania cultural no âmbito territorial, através de uma formação completa calcada no presente dos saberes culturais do Estado, preservando a memória e os fazeres tradicionais, e garantindo sua preservação no futuro.

Carga-horária: 20

Vagas: 25

Local: Faculdade de Ciências Agronômicas/FCA – Auditório da Biblioteca Professor Paulo Mattos – Campus Lageado da Unesp

Endereço: Av. Universitária, nº 3780 – Altos do Paraíso

Pré-requisito: Não há.

Período: 28/11/2024 a 29/11/2024

Dias e horários: quinta e sexta, 9h às 17h

Região de São José dos Campos

AREIAS

Curso: Escola de Patrimônios Pro

Descrição: Educação patrimonial e conservação preventiva de bens culturais materiais e imateriais com caráter avançado, com ênfase nas artes e ofícios, no estudo das madeiras, pedras e terras na construção do patrimônio cultural.

Carga-horária: 40

Vagas: 25

Local: Galpão Escola, Fazenda Vargem Grande

Endereço: Estrada dos Tropeiros, Km 257

Pré-requisito: Não há.

Período: 09/12/2024 a 14/12/2024

Dias e horários: segunda a sábado, 10h às 22h (curso imersivo com intervalos programados)

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Curso: Educação e Preservação Patrimonial

Descrição: Educação patrimonial e preservação do patrimônio cultural nos diferentes espaços sociais. Capacitação de agentes para a identificação e preservação do patrimônio cultural, refletindo sobre seus significados e fomento da cidadania cultural, no âmbito territorial. Valores e potenciais culturais no plano pedagógico.

Carga-horária: 40

Vagas: 20

Local: Museu Municipal de São José dos Campos

Endereço: Praça Afonso Pena, 29 – Centro

Pré-requisito: Não há.

Período: 03/12/2024 a 06/12/2024

Dias e horários: terça a sexta, 10h às 22h (curso imersivo com intervalos programados)

Curso: Captação e Edição de Vídeos no celular: Introdução

Descrição: Apresentar aos alunos as técnicas básicas de filmagem e edição utilizando apenas o smartphone e o aplicativo CapCut. Do planejamento da filmagem até a finalização do vídeo, passando pelos fundamentos da composição e iluminação até as técnicas de edição, como cortes, transições, efeitos especiais e muito mais.

Carga-horária: 40

Vagas: 25

Local: UNIVAP

Pré-requisito: Aplicativo CapCut instalado no celular.

Período: 05/11/2024 a 10/12/2024

Dias e horários: quinta, sexta, sábado, segunda e terça, 13h às 17h

Curso: Introdução ao Desenvolvimento de Games

Descrição: Capacitar os participantes a entender os conceitos básicos de criação de jogos 2D utilizando plataformas online, desde a concepção de ideias até a publicação.

Carga-horária: 20

Vagas: 25

Local: UNIVAP

Pré-requisito: Não há.

Período: 05/12/2024 a 10/12/2024

Dias e horários: quinta, sexta, sábado, segunda e terça, 18h às 22h

JACAREÍ

Curso: Robótica básica: Introdução ao Arduíno

Descrição: Apresentar aos alunos uma compreensão dos princípios básicos do Arduino e a possibilidade de criar projetos eletrônicos simples de forma independente, utilizando conceitos básicos de programação e robótica.

Carga-horária: 40

Vagas: 25

Local: Supergeeks

Endereço: Rua Professor Antônio Martins da Silva, 124 – Jardim Liberdade

Pré-requisito: Não há.

Período: 27/11/2024 a 11/12/2024

Dias e horários: quarta e sexta, 14h30 às 18h30

CURSOS ONLINE PARA TODO O ESTADO

Curso: Primeiros Passos na Escrita de Projetos Culturais

Descrição: Este curso oferece uma introdução prática aos fundamentos da escrita e estruturação de projetos culturais, voltada para artistas e iniciantes interessados em desenvolver propostas para seus primeiros editais. Com foco nas etapas iniciais de planejamento e elaboração, o curso aborda os principais elementos para criar e apresentar uma proposta cultural em diversas áreas. Ao final do curso, um grupo de especialistas em projetos culturais selecionará os 10 melhores projetos, que receberão mentoria e serão desenvolvidos ao longo de 2025.

Carga-horária: 40

Vagas: 30

Pré-requisito: Não há.

Período: 30/11/2024 a 08/12/2024

Dias e horários: sábado e domingo, 9h às 12h e 13h30 às 16h30

Curso: Primeiros Passos na Escrita de Projetos Culturais

Descrição: Este curso oferece uma introdução prática aos fundamentos da escrita e estruturação de projetos culturais, voltada para artistas e iniciantes interessados em desenvolver propostas para seus primeiros editais. Com foco nas etapas iniciais de planejamento e elaboração, o curso aborda os principais elementos para criar e apresentar uma proposta cultural em diversas áreas. Ao final do curso, um grupo de especialistas em projetos culturais selecionará os 10 melhores projetos, que receberão mentoria e serão desenvolvidos ao longo de 2025.

Carga-horária: 40

Vagas: 30

Pré-requisito: Não há.

Período: 26/11/2024 a 12/12/2024

Dias e horários: terça e quinta, 9h às 12h

Curso: Primeiros Passos na Escrita de Projetos Culturais

Descrição: Este curso oferece uma introdução prática aos fundamentos da escrita e estruturação de projetos culturais, voltada para artistas e iniciantes interessados em desenvolver propostas para seus primeiros editais. Com foco nas etapas iniciais de planejamento e elaboração, o curso aborda os principais elementos para criar e apresentar uma proposta cultural em diversas áreas. Ao final do curso, um grupo de especialistas em projetos culturais selecionará os 10 melhores projetos, que receberão mentoria e serão desenvolvidos ao longo de 2025.

Carga-horária: 40

Vagas: 30

Pré-requisito: Não há.

Período: 26/11/2024 a 12/12/2024

Dias e horários: terça e quinta, 9h às 12h

Curso: Primeiros Passos na Escrita de Projetos Culturais

Descrição: Este curso oferece uma introdução prática aos fundamentos da escrita e estruturação de projetos culturais, voltada para artistas e iniciantes interessados em desenvolver propostas para seus primeiros editais. Com foco nas etapas iniciais de planejamento e elaboração, o curso aborda os principais elementos para criar e apresentar uma proposta cultural em diversas áreas. Ao final do curso, um grupo de especialistas em projetos culturais selecionará os 10 melhores projetos, que receberão mentoria e serão desenvolvidos ao longo de 2025.

Carga-horária: 72

Vagas: 30

Pré-requisito: Não há.

Período: 13/12/2024 a 22/12/2024

Dias e horários: sexta, 19h às 22h. sábado e domingo, 9h às 12h

Curso: Primeiros Passos na Escrita de Projetos Culturais

Descrição: Este curso oferece uma introdução prática aos fundamentos da escrita e estruturação de projetos culturais, voltada para artistas e iniciantes interessados em desenvolver propostas para seus primeiros editais. Com foco nas etapas iniciais de planejamento e elaboração, o curso aborda os principais elementos para criar e apresentar uma proposta cultural em diversas áreas. Ao final do curso, um grupo de especialistas em projetos culturais selecionará os 10 melhores projetos, que receberão mentoria e serão desenvolvidos ao longo de 2025.

Carga-horária: 30

Vagas: 30

Pré-requisito: Não há.

Período: 16/12/2024 a 21/12/2024

Dias e horários: segunda a sábado, 9h às 12h

Curso: Primeiros Passos na Escrita de Projetos Culturais

Descrição: Este curso oferece uma introdução prática aos fundamentos da escrita e estruturação de projetos culturais, voltada para artistas e iniciantes interessados em desenvolver propostas para seus primeiros editais. Com foco nas etapas iniciais de planejamento e elaboração, o curso aborda os principais elementos para criar e apresentar uma proposta cultural em diversas áreas. Ao final do curso, um grupo de especialistas em projetos culturais selecionará os 10 melhores projetos, que receberão mentoria e serão desenvolvidos ao longo de 2025.

Carga-horária: 20

Vagas: 30

Pré-requisito: Não há.

Período: 16/12/2024 a 21/12/2024

Dias e horários: segunda a sábado, 13h às 16h

Curso: Primeiros Passos na Escrita de Projetos Culturais

Descrição: Este curso oferece uma introdução prática aos fundamentos da escrita e estruturação de projetos culturais, voltada para artistas e iniciantes interessados em desenvolver propostas para seus primeiros editais. Com foco nas etapas iniciais de planejamento e elaboração, o curso aborda os principais elementos para criar e apresentar uma proposta cultural em diversas áreas. Ao final do curso, um grupo de especialistas em projetos culturais selecionará os 10 melhores projetos, que receberão mentoria e serão desenvolvidos ao longo de 2025.

Carga-horária: 72

Vagas: 30

Pré-requisito: Não há.

Período: 25/11/2024 a 11/12/2024

Dias e horários: segunda e quarta, 19h às 22h

Curso: Primeiros Passos na Escrita de Projetos Culturais

Descrição: Este curso oferece uma introdução prática aos fundamentos da escrita e estruturação de projetos culturais, voltada para artistas e iniciantes interessados em desenvolver propostas para seus primeiros editais. Com foco nas etapas iniciais de planejamento e elaboração, o curso aborda os principais elementos para criar e apresentar uma proposta cultural em diversas áreas. Ao final do curso, um grupo de especialistas em projetos culturais selecionará os 10 melhores projetos, que receberão mentoria e serão desenvolvidos ao longo de 2025.

Carga-horária: 72

Vagas: 30

Pré-requisito: Não há.

Período: 03/12/2024 a 19/12/2024

Dias e horários: terça e quinta, 19h às 22h

Curso: Atividades artesanais e plano de negócios

Descrição: Curso-mentoria para o desenvolvimento de um Plano de Negócios, apoiando o estudante a traçar uma linha de ação clara e oferecendo práticas eficazes para entrar no mercado artístico, consolidar e alavancar sua carreira.

Carga-horária: 72

Vagas: 30

Pré-requisito: Artesão já precisa ter seu negócio iniciado. Preferência para quem já tenha CNPJ e/ou tem a carteira do SICAB válida.

Período: 09/12/2024 a 13/12/2024

Dias e horários: segunda a sexta, 19h às 22h20

Curso: Atividades artesanais e plano de negócios

Descrição: Curso-mentoria para o desenvolvimento de um Plano de Negócios, apoiando o estudante a traçar uma linha de ação clara e oferecendo práticas eficazes para entrar no mercado artístico, consolidar e alavancar sua carreira.

Carga-horária: 72

Vagas: 30

Pré-requisito: Artesão já precisa ter seu negócio iniciado. Preferência para quem já tenha CNPJ e/ou tem a carteira do SICAB válida.

Período: 16/12/2024 a 20/12/2024

Dias e horários: segunda a sexta, 19h às 22h20

Curso: Empreendedorismo na cultura: da criação do currículo a abertura do CNPJ

Descrição: Capacitar artistas nas práticas essenciais de empreendedorismo, oferecendo conhecimentos e habilidades para desenvolver suas carreiras de maneira independente. O curso aborda a criação e elaboração de currículos e portfólios, as representações jurídicas aplicáveis ao setor artístico e a gestão de redes sociais, facilitando a apresentação profissional e ampliação de oportunidades no mercado artístico.

Carga-horária: 40

Vagas: 30

Pré-requisito: Não há.

Período: 26/11/2024 a 05/12/2024

Dias e horários: terça, quarta e quinta, 18h às 22h

Curso: Empreendedorismo na cultura: da criação do currículo a abertura do CNPJ

Descrição: Capacitar artistas nas práticas essenciais de empreendedorismo, oferecendo conhecimentos e habilidades para desenvolver suas carreiras de maneira independente. O curso aborda a criação e elaboração de currículos e portfólios, as representações jurídicas aplicáveis ao setor artístico e a gestão de redes sociais, facilitando a apresentação profissional e ampliação de oportunidades no mercado artístico.

Carga-horária: 40

Vagas: 30

Pré-requisito: Não há.

Período: 26/11/2024 a 05/12/2024

Dias e horários: terça, quarta e quinta, 14h às 18h

Curso: Empreendedorismo na cultura: da criação do currículo a abertura do CNPJ

Descrição: Capacitar artistas nas práticas essenciais de empreendedorismo, oferecendo conhecimentos e habilidades para desenvolver suas carreiras de maneira independente. O curso aborda a criação e elaboração de currículos e portfólios, as representações jurídicas aplicáveis ao setor artístico e a gestão de redes sociais, facilitando a apresentação profissional e ampliação de oportunidades no mercado artístico.

Carga-horária: 20

Vagas: 30

Pré-requisito: Não há.

Período: 26/11/2024 a 05/12/2024

Dias e horários: terça, quarta e quinta, 8h30 às 12h30

Curso: Empreendedorismo na cultura: da criação do currículo a abertura do CNPJ

Descrição: Capacitar artistas nas práticas essenciais de empreendedorismo, oferecendo conhecimentos e habilidades para desenvolver suas carreiras de maneira independente. O curso aborda a criação e elaboração de currículos e portfólios, as representações jurídicas aplicáveis ao setor artístico e a gestão de redes sociais, facilitando a apresentação profissional e ampliação de oportunidades no mercado artístico.

Carga-horária: 20

Vagas: 30

Pré-requisito: Não há.

Período: 23/11/2024 a 14/12/2024

Dias e horários: sábado, 9h às 15h

Curso: Captação e Edição de Vídeos no celular: Introdução

Descrição: Apresentar aos alunos as técnicas básicas de filmagem e edição utilizando apenas o smartphone e o aplicativo CapCut. Do planejamento da filmagem até a finalização do vídeo, passando pelos fundamentos da composição e iluminação até as técnicas de edição, como cortes, transições, efeitos especiais e muito mais.