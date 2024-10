CULTSP PRO abre concurso de grafite para o Edifício Oswald de Andrade

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura acaba de lançar um concurso para selecionar um artista ou coletivo que realizará um grafite em um dos muros externos do Edifício Oswald de Andrade, marco cultural de São Paulo. Promovida pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e gerida pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), a iniciativa busca incentivar a arte urbana e valorizar os espaços públicos da cidade. As inscrições estão abertas até o dia 10 de novembro e podem ser feitas pelo link http://bit.ly/48oFAbU .

A proposta vencedora deve apresentar uma criação artística original e realizar a obra no local, contribuindo para o embelezamento urbano. O edital completo, com as diretrizes de submissão, está disponível para download no site do CULTSP PRO. O resultado será divulgado no dia 14 de novembro. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a promoção da arte urbana e o apoio a talentos emergentes, abrindo espaço para intervenções criativas que dialoguem com o ambiente urbano.

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura está se posicionando como o maior programa de formação e qualificação voltado aos setores culturais e criativos do país. A proposta visa proporcionar oportunidades inéditas de crescimento e aperfeiçoamento para trabalhadores que atuam nos diversos segmentos da cadeia produtiva da cultura, preparando tanto novos talentos quanto aprimorando as competências daqueles que já estão no mercado.

Escolas temáticas

Os cursos do CULTSP PRO estão organizados em seis escolas temáticas,focadas em áreas da cultura e economia criativa. A Escola de Artes abrange performance artística e capacitação técnica em cenografia e produção musical. A Escola de Patrimônios e Equipamentos foca na gestão e preservação do patrimônio cultural, oferecendo cursos em curadoria e gestão de museus. A Escola do Audiovisual, Games e Tecnologias oferece capacitação em produção audiovisual e criação de games, enquanto a Escola de Conteúdo, Design e Artes Visuais foca na formação em design gráfico e fotografia. A Escola de Tradições e Expressões Criativas qualifica em gastronomia e moda sustentável, e a Escola de Inovação e Sustentabilidade enfoca empreendedorismo e projetos culturais inovadores. Já o Programa Qualificação em Artes: Dança e Teatro busca aprimorar grupos artísticos e valorizar as culturas regionais.

Em 2024, mais de 500 atividades formativas e complementares terão sido realizadas, impactando diretamente mais de 10 mil pessoas em todas as regiões do Estado. A partir de 2025, serão mais de 2.300 atividades por ano e a previsão é chegar a 2029 com mais de 10 mil atividades pactuadas e condicionadas, beneficiando mais de 500 mil pessoas em todo o território estadual.

Na capital, as atividades ocorrem predominantemente no Edifício Oswald de Andrade. No interior, elas se expandem por uma ampla rede de espaços físicos, graças a parcerias com empresas, prefeituras, universidades e equipamentos culturais.

Serviço:

Concurso para obra de grafite no Edifício Oswald de Andrade

Inscrições: 29/10/2024 até 10/11/2024

Edital completo: https://www.cultsppro.org.br/rede-pro

Formulário de inscrição: http://bit.ly/48oFAbU

Divulgação dos resultados: 14 de novembro