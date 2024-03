“Culinária Básica” está com inscrições abertas em Diadema

O Projeto Cozinha Criativa da Secretaria de Segurança Alimentar de Diadema está com inscrições abertas para o curso “Culinária Básica com Introdução à Economia Solidária”. São 30 vagas e as matrículas ficarão abertas até o preenchimento de todas as colocações.

Para fazer a inscrição o interessado deve ser morador de Diadema, ter idade a partir de 18 anos e ter cursado o Ensino Fundamental I, mesmo que incompleto.

O pedido para concorrer a vaga deve ser feito por meio do telefone (11) 4053-3947, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h, ou via endereço eletrônico: bit.ly/culinariabasica2024 .

Com a turma formada, este será o primeiro grupo de alunos, de 2024, a fazer o curso, que começa no próximo dia 26 de março.

As aulas acontecem de terças e quintas-feiras, das 9h às 12h, na cozinha didática do Restaurante Popular do Campanário – João Carlos Alves. No total serão ministradas 45 horas/aulas e para receber o certificado é necessário que o aluno tenha frequência mínima de 75% das aulas e nota final mínima de 7 (sete) pontos.

O “Culinária Básica” tem supervisão pedagógica da Fundação Florestan Fernandes e durante a formação técnicos do Departamento de Economia Solidária e Incubadora Pública de Empreendimentos Populares e Solidários (IPEPS), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, vão ministrar aulas sobre cooperativismo, empreendedorismo popular e composição de grupos solidários.

Também serão abordados temas como: aproveitamento integral dos alimentos, segurança alimentar e nutricional, manual de boas práticas, cálculo de custo e preço e realizações de receitas sobre doces, massas, pães, entre outros.