Cuidar da saúde dos colaboradores também faz parte do DNA da COOP

O sucesso empresarial não está somente associado às estratégias de governança, mas também ao desempenho de sua equipe profissional, principalmente quando ela trabalha motivada. Um estudo feito pelo iOpener Institute mostra que profissionais motivados podem produzir duas vezes mais, tiram dez vezes menos licenças e aumentam em cinco vezes o tempo de permanência na mesma organização.

Na Coop, esse princípio faz parte do seu dia a dia e, por isso, a rede de varejo busca constantemente oferecer aos seus colaboradores uma série de benefícios, que contribuem não só com a saúde física como também a emocional.

Uma das ações mais recentes é a parceria com o Dr. Alper – uma plataforma digital, que oferece aos colaboradores e aos seus dependentes ativos no convênio médico Coop, acesso a profissionais e soluções de saúde por meio da telemedicina agendada ou pronto atendimento, visando a prevenção e o diagnóstico de doenças, além da melhoria na qualidade de vida. As gestantes e o bebê ainda contam com atendimento e cuidados diferenciados durante todo o período gestacional e pós-parto.

Outro benefício é a parceria com a TotalPass, firmada em 2022. “Cerca de 500 colaboradores já aderiram ao aplicativo TotalPass, o que representa cerca de 10% do quadro de funcionários da Coop e nosso objetivo é levar o programa para 100% das pessoas do time. Não só pela questão de contribuir com a produtividade deles, mas principalmente para levar conscientização para o cuidado com a saúde”, afirma Valdir Kanashiro, coordenador de Remuneração e Benefícios da Coop.

A Coop também disponibiliza aos seus colaboradores o Programa de Suporte Social e Psicológico, criado em 2021, durante a pandemia, mas que continua ativo. Gratuito, o serviço pode ser acionado por telefone quantas vezes forem necessárias e funciona 24 horas por dia. Após a triagem, o paciente é encaminhado para o profissional especializado para o seu caso. Familiares e agregados que residam na mesma casa que o colaborador também estão incluídos.

Já o Bem Viver, implantado em 2022, é outro programa que faz o acompanhamento preventivo da saúde dos colaboradores com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade e colesterol elevado, para evitar complicações ou mesmo internações. A necessidade desse cuidado foi identificada nas estatísticas dos exames periódicos e em dados do plano de saúde, que sinalizaram alta expressiva no atendimento nos prontos-socorros e, por outro lado, na redução das consultas eletivas e de exames preventivos.

Para os colaboradores com nível de liderança, a Coop firmou parceria com uma clínica especializada onde é possível realizar todos os exames periódicos de check-up, solicitados pelos especialistas de várias áreas, em apenas uma manhã.

“A Coop só existe em razão dos nossos colaboradores, que atendem com qualidade e carinho os cooperados. Por isso, cuidar bem de todos eles é uma forma de agradecer a cada um dos colaboradores por essa dedicação”, destaca Alexandre Cyriaco, gerente de Recursos Humanos.