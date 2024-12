Cuidados essenciais para pets no verão

No período de temperaturas elevadas, a atenção à hidratação, cuidados com a pele e controle vacinal dos animais de estimação torna-se fundamental. Especialistas da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) destacam orientações cruciais para garantir o bem-estar dos pets nessa estação.

A primeira recomendação é verificar frequentemente o recipiente de água dos animais. O aumento das temperaturas leva os pets a ingerirem mais líquidos, tornando essencial incentivar a hidratação para evitar desidratação. Além disso, a proteção das patas é um aspecto importante, uma vez que, ao contrário dos humanos, os animais não usam calçados. Para prevenir queimaduras nas patas, é aconselhável evitar passeios durante os horários mais quentes do dia, entre 10h e 16h.

Os problemas dermatológicos são comuns em animais expostos ao sol ou infestados por parasitas. Assim, manter as vacinas em dia e seguir terapias preventivas é crucial para proteger os pets de picadas de insetos, pulgas e carrapatos. Após banhos ou brincadeiras na água, é importante secar bem a pelagem do animal para evitar doenças de pele associadas à umidade.

Animais com pelagem clara exigem atenção redobrada durante os dias quentes. É recomendado mantê-los longe do calor excessivo e utilizar tapetes refrigerantes para ajudar na temperatura corporal. A aplicação de protetor solar específico para pets deve ser feita com frequência, principalmente em casos de grande exposição ao sol. A falta dessa proteção pode resultar em problemas sérios, como dermatites ou câncer de pele, que se não tratados adequadamente podem levar à morte do animal.

Animais braquicefálicos, que possuem focinhos curtos, enfrentam dificuldades respiratórias e requerem cuidados adicionais. O uso de focinheiras deve ser realizado com atenção para não sufocá-los.

Para aqueles que planejam viajar com seus pets durante o verão, algumas medidas são essenciais para garantir segurança e conforto. É imprescindível que o animal esteja com a plaqueta de identificação atualizada e que seja transportado em uma caixa apropriada. Além disso, a caderneta de vacinação deve estar em dia. As mesmas diretrizes aplicam-se aos animais que permanecerão em creches ou hotéis durante as férias.