Cuidados essenciais para os cabelos no verão

Com a chegada do verão, os cuidados com a saúde capilar devem ser redobrados. É comum que as pessoas aproveitem o tempo livre em atividades ao ar livre, como idas à praia e piscinas, mas frequentemente esquecem que os cabelos também necessitam de atenção especial.

Para ajudar nesse cuidado, a dermatologista Marcela Rodrigues, da Phytoervas, compartilhou algumas orientações valiosas sobre como manter os fios saudáveis durante os meses quentes.

Cinco cuidados indispensáveis para os cabelos no verão

A profissional alerta que a exposição prolongada ao sol pode aumentar a ação dos raios UV, resultando em ressecamento e enfraquecimento tanto da cor natural quanto das químicas aplicadas nos cabelos. O calor intenso, por sua vez, contribui para a desidratação da fibra capilar.

Além disso, o contato constante com a água do mar, que possui alta concentração de sal, e com o cloro das piscinas pode comprometer ainda mais a estrutura dos fios. Essa combinação de fatores torna os cabelos mais propensos a ficarem quebradiços, opacos e suscetíveis às pontas duplas.

Diante desses desafios, é fundamental adotar uma rotina de cuidados que ajude a preservar a saúde dos cabelos durante o verão. A seguir, algumas dicas práticas:

Proteção Solar: Utilize produtos específicos para cabelo que contenham proteção UV antes de se expor ao sol.

Utilize produtos específicos para cabelo que contenham proteção UV antes de se expor ao sol. Hidratação Regular: Aposte em máscaras e condicionadores hidratantes para repor a umidade perdida pelos fios.

Aposte em máscaras e condicionadores hidratantes para repor a umidade perdida pelos fios. Cuidado com a Água do Mar e Cloro: Sempre que possível, enxágue os cabelos com água doce após nadar em locais com água salgada ou tratada.

Sempre que possível, enxágue os cabelos com água doce após nadar em locais com água salgada ou tratada. Penteado Protetor: Evite deixar os cabelos soltos durante atividades ao ar livre; opte por tranças ou coques para reduzir danos.

Evite deixar os cabelos soltos durante atividades ao ar livre; opte por tranças ou coques para reduzir danos. Corte as Pontas: Manter as pontas do cabelo saudáveis é essencial; considere cortes regulares para evitar pontas duplas.

Com essas recomendações, é possível desfrutar das delícias do verão sem comprometer a saúde capilar.