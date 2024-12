Cuidados essenciais para evitar acidentes com fogos de artifício

No período de festas de fim de ano cresce o uso de fogos de artifício em comemorações. Apesar do brilho e da alegria que proporcionam, os fogos podem representar sérios riscos à saúde, principalmente quando utilizados de forma inadequada.

As queimaduras são as lesões mais comuns causadas por fogos de artifício. “Elas podem variar de primeiro a terceiro grau e, em casos graves, levar às sequelas permanentes, como dificuldade de movimentação ou até mesmo amputações. Em situações raras, os acidentes podem ser fatais”, explica Antônio de Pádua, cirurgião plástico do Hospital e Maternidade São Luiz Campinas, da Rede D’Or

O especialista destaca que há um aumento significativo desses acidentes no fim do ano e durante as festas juninas, os dois principais picos do ano para esse tipo de ocorrência. De acordo com dados do Ministério da Saúde, de 2019 a 2022 o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 1.548 internações por ferimentos causados por fogos de artifício, média de um caso por dia.

Os acidentes costumam afetar principalmente homens jovens e de meia-idade. No entanto, crianças e idosos também merecem atenção especial. “Crianças, mesmo sem soltar fogos, podem ser vítimas por estarem próximas, enquanto idosos têm maior risco de complicações”, alerta o médico.

As partes mais frequentemente atingidas são mãos, braços, rosto e tórax. Nesse tipo de ocorrência, o cirurgião plástico desempenha um papel fundamental, especialmente em casos graves. Procedimentos como limpeza cirúrgica de feridas, enxertos de pele e acompanhamento ambulatorial ajudam a prevenir sequelas e garantir melhor recuperação funcional e estética. “Nos primeiros atendimentos, o médico emergencista avalia a situação e, em casos necessários, aciona o cirurgião plástico”, detalha o especialista.

Entre as medidas preventivas recomendadas para evitar acidentes com fogos de artifício estão:

• Não manusear ou soltar fogos sob efeito de bebida alcoólica.

• Utilizar suportes seguros para acender os fogos, mantendo-os longe das mãos e do rosto.

• Jamais apontar fogos para pessoas ou objetos.

• Escolher um local seguro, longe de líquidos inflamáveis ou fontes de calor.

• Comprar produtos de marcas confiáveis.

• Armazenar os utensílios em locais seguros, evitando a proximidade de fontes de calor.

Em caso de queimaduras a orientação é lavar a parte do corpo afetada com água corrente limpa e fria e buscar atendimento médico. “É importante manter o ferimento limpo e úmido, com uso de compressas frias. Nunca toque diretamente com a mão ou tente descolar os tecidos da queimadura. Além disso, não é indicado passar nenhuma substância no ferimento”, orienta o médico.

Outros acidentes comuns no período

Além dos fogos de artifício, o fim de ano também registra ocorrências de queimaduras em fogões, cortes com facas e acidentes envolvendo o consumo excessivo de álcool. “É importante estar atento ao manuseio de utensílios cortantes e fontes de calor, especialmente em momentos de grande confraternização, quando há consumo de álcool e momentos de distração”, alerta o cirurgião plástico do São Luiz Campinas.

