Cuidados com crianças e adolescentes durante o carnaval

Com a proximidade do Carnaval, o Departamento de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade de Pediatria de São Paulo lembra você, pai ou responsável, dos cuidados com crianças para evitar acidentes no salão, blocos, desfiles, trios elétricos, etc.

a) Coloque identificação na criança – sugerimos que coloquem pulseiras com o nome da criança, nome do responsável, endereço ou pelo menos telefone de contato. Oriente seu filho a não se distanciar de você, a não sair com estranhos e, em se perdendo, procurar um policial ou bombeiro no local. Combine um local de encontro.

b) Se colocar fantasias nas crianças, que seja confortável, de preferência de algodão (material sintético pode dar alergia, principalmente com o suor), sem cordões, correntes, “rabos”, babados longos, enfim, apetrechos que possam se prender e causar lesões. Máscaras devem ser respiráveis e facilmente retiráveis. Tintas no corpo, apenas hipoalergênicas e próprias para a idade. Se não usarem fantasias, que seja roupa também confortável, leve. Cuidados com pequenas partes que possam se soltar e ser engolidas ou aspiradas pela criança. Sapatos aderentes ao pé, confortáveis, sem salto.

c) Ensine-as a brincar: confetes, espumas não devem ir à boca, nem aos olhos delas nem de ninguém. Serpentinas não devem ser colocadas no pescoço, com risco de estrangulamento.

d) Prefira locais com menos aglomeração, onde há crianças da mesma faixa etária para seu filho se divertir. Evite ficar próximo a caixas de som (menos de 15 m), para não causar danos aos ouvidos. Se estiver ao ar livre, evite o sol das 10h às 16h. Passe protetor solar na criança mais ou menos a cada 2 horas e use bonés ou chapéus.

e) Alimentos mais leves antes da folia e muita hidratação. Claro, reforce com seu filho, para que não aceite nada de estranhos.

f)Não deixe a criança sozinha ou com estranhos nem por um minuto. Avalie a segurança do local.

Para crianças maiores e adolescentes, é importante reforçar os limites a serem mantidos na festa de Carnaval. Ao se sentirem ameaçados ou constrangidos, devem ser orientados a se afastar da pessoa, chamando o pai ou responsável ou avisando uma autoridade.

Lembre-se sempre:

-A supervisão atenta de um adulto responsável é fator decisivo para manter uma criança segura.

-As leis brasileiras continuam valendo nesse período: o uso de drogas é proibido em qualquer idade e o uso de bebidas alcoólicas somente após os 18 anos e com moderação. Se beber, não dirija!