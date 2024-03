Cuidado à saúde e empoderamento são destaque no mês da Mulher

A coleta de exame preventivo da saúde feminina é ofertada em todas as 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Diadema e, em março deste ano, as equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) farão busca ativa de mulheres com idade entre 25 e 64 anos para orientação e incentivo de coleta de colpocitologia oncótica (CO), também conhecido como exame de Papanicolau.



“O procedimento é por livre demanda em todas as UBSs, desde que a pessoa esteja com o preparo adequado para realização da coleta. Algumas Unidades, por praticidade da usuária, também realizam o agendamento. E, neste mês, fazemos a sensibilização dessas mulheres para se atentarem a importância de fazer o exame com regularidade. Esse cuidado pode prevenir e auxiliar no diagnóstico precoce do câncer de colo de útero”, explica a assessora técnica da Atenção Básica, Cristiane Lopes de Souza.



Além do exame, as UBS estarão decoradas com a temática do mês da mulher e promoverão grupos de orientação temáticos, rodas de conversa, teatro, sessões de filmes, auriculoterapia, atividade física e oficina culinária.



As atividades começam no dia 01, na UBS Ruyce, com a Roda de Conversa Mulheres com a Equipe E-Multi (equipe composta de profissionais de saúde de diferentes áreas que atuam como referência, de maneira complementar e integrada, para atender demandas específicas, como educador físico, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional).



Nesta semana, a UBS São José fará dinâmica sobre Empoderamento Feminino no dia 04. Nesse mesmo dia, a UBS Centro vai realizar Roda de Conversa temática Nosso Corpo.



No dia 05, a UBS Nogueira preparou um dia repleto de atividades que envolvem aula de fit dance, roda de conversa e práticas integrativas como auriculoterapia, ventosaterapia e acupuntura. Na quarta-feira (06/03), a Unidade Nações exibirá curtas sobre a temática Violência e Empoderamento Feminino com Roda de Conversa.



As atividades da sexta-feira (08/03) se concentram nas Unidades Conceição, Nações, Paineiras, Promissão, Real e Reid. As ações podem sofrem alteração ou inclusão de novos eventos sem aviso prévio, por isso é importante consultar a agenda em sua UBS de referência.



Entre os dias 08 e 15 de março, as UBSs Casa Grande, Ruyce e Promissão vão promover atividades no Centro Cultural Ruyce. Confira abaixo a programação completa das Unidades.

Prevenção

Para realizar a coleta de colpocitologia oncótica é preciso não estar menstruada (colher três dias após o término), não usar cremes vaginais, evitar ducha vaginal e estar em abstinência sexual por 72 horas. Deve apresentar também documento de identidade com foto, cartão do SUS e carteirinha da UBS de referência, se tiver.

Mais eventos

A Prefeitura realizará, durante todo o mês de março, o evento Empoderando as Mulheres Além das Fronteiras, série de ações em comemoração ao mês da mulher. A programação contará com a humorista Ângela Dippe, a atriz Cláudia Abreu e a cantora Mart’nália. Aos sábados, serão oferecidos diferentes serviços para a comunidade. Acesse a programação em https://portal.diadema.sp.gov.br/cultura-prestacao-de-servicos-e-lazer-marcam-mes-da-mulher/.

Serviço:

Atividades do mês da mulher

Busca ativa de mulheres para orientação e incentivo à coleta de CO em todas as UBSs

UBS ABC

Retorno das rodas de conversa com grupo “Mulheres em Movimento” que retomarão as atividades ao longo desse mês.

UBS Centro

* 04/03, segunda-feira, às 14h. Roda de conversa temática: Nosso Corpo

* 05, 12 e 19/03, terça-feira, às 10h. Grupo de Mulheres seguido de auriculoterapia

* 18/03, segunda-feira, às 14h. Roda de conversa temática: Importância da prevenção e Promoção da Saúde da Mulher

* 25/03, segunda-feira, às 14h. Roda de conversa temática: Sexualidade

UBS Conceição

* 08/03, sexta-feira, às 9h. Roda de conversa temática: Saúde da Mulher Trabalhadora

* 08/03, sexta-feira, às 14h (tarde). Roda de conversa temática: Autoestima

* 27/03, quarta-feira, às 14h. Roda de conversa temática: Direitos da Mulher

UBS Maria Tereza

* 12/03, terça-feira, às 14h. Roda de conversa com as mulheres do grupo do lian gong.

Atividade será no Centro Cultural Vladimir Herzog. Rua Eduardo de Matos, 159 – Campanário.

* 26/03, terça-feira, às 10h30.Roda de conversa e meditação com mulheres convidadas pela equipe e demanda espontânea

* 27/03, quarta-feira, às 8h. Atividade física e laborativa com o tema de Saúde da Mulher.

Atividade será na Praça Kaleman. Avenida Luís Carlos Prestes – Campanário

UBS Nações

* 06/03, quarta-feira, às 13h30. Grupo temático: Violência e Empoderamento Feminino, conduzida por assistente social, enfermeiro e dentista da UBS / Cinema com curta metragem sobre o tema

* 08/03, sexta-feira, durante o dia. Abordagem para mulheres que frequentarem a UBS / Sessões de cinema durante o dia para as mulheres sobre empoderamento feminino e temas livres a escolha das participantes

* 22/03, sexta-feira, às 13h30. Grupo temático: Envelhecimento e Saúde, Sexo na 3ª. Idade e Pós Menopausa, atualização e oferta de vacinas conforme a idade

UBS Nogueira

* 05/03, terça-feira, das 9h às 11h. Aula de fit dance na rua da UBS.

* 05/03, terça-feira, das 14h às 15h. Roda de Conversa temática: Cuidados em Saúde da Mulher com a enfermeira Olimpia

* 05/03, terça-feira, das 15h às 16h30. Aula de fit dance na rua da UBS. Partilha de Mulheres: Tema Empoderamento Feminino com a psicóloga Emilin

* 05/03, terça-feira, durante o dia. Praticas Integrativas (auriculoterapia, ventosaterapia e acupuntura com a equipe E-Multi

UBS Paineiras

* 08/03, sexta-feira, às 9h. Cookie com Elas (Cozinha Comunitária)

* 08/03, sexta-feira, às 14h. Sal de Ervas (Cozinha Comunitária)

* 15/03, sexta-feira, às 9h. Roda de conversa com o tema: Saúde Mental – A importância do Autocuidado

* 27/03, quarta-feira, às 8h. Caminhada das mulheres com profissional de educação física: Cuidados na 3ª Idade. A atividade será na Praça Kaleman. Avenida Luís Carlos Prestes – Campanário

* 28/03, quinta-feira, às 9h30 e às 14h30. Cuidados maternos para mães com filhos PCD

UBS Promissão

* 08/03, sexta-feira, às 14h. Grupo temático: Empoderamento feminino e importância do autocuidado. A atividade será na sala de ginástica ao lado da UBS (Rua Afonso Pena, sem número. Ponto de referência atrás do CDC Promissão – Ginásio Poliesportivo Diadema)

UBS Real

* 06/03, quarta-feira, às 10h. Roda de conversa com equipe E-multi sobre os temas: Bem Estar Físico e Mental, Exercícios para Melhorar a Disposição Automedicação e Alimentação Saudável

* 08/03, sexta-feira, 9h. Roda de conversa com o tema: Saúde Bucal e Autoestima

UBS Reid

* 08/03, sexta-feira, às 9h. Ação Saúde no Território com Equipe Amarela sobre Empoderamento das Mulheres além das fronteiras, ações do mês de março, equipamentos municipais e serviços prestados pela Unidade de Saúde, auriculoterapia e atividade física.

A atividade será na Quadra Jorge Ferreira. Rua Tenório Oscar Nunes, 20 – Vila Elida

* 14/03, quinta-feira, às 9h. Grupo de Mulheres com peça teatral, seguido de debate sobre o tema Como se Livrar das Amarras da Sociedade / Mulher Assumindo seu Espaço Individual na Sociedade

* 25/03, segunda-feira, às 9h. Feira do conhecimento para promover o empreendedorismo local feminino, por meio de exposição dos trabalhos das mulheres do nosso território como forma de mostrar alternativas economicamente sustentáveis

UBS Ruyce em conjunto com a população dos territórios das UBSs Casa Grande e Promissão

* 01/03, sexta-feira, às 13h. Roda de Conversa Mulheres com E-multi. A atividade ocorrerá na UBS Ruyce.

* 08/03, sexta-feira, às 8h30. Semana Rita Lee. Caminhada em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

A “LUTA DAS MULHERES”, que teve início em 8 de março de 1917, demandava melhores condições de trabalho e de vida. Hoje, destacaremos a importância dos cuidados com a saúde da mulher. A animação da caminhada será conduzida pela Coletiva Minas de Resistência, enquanto marchamos pelas ruas.

A atividade ocorrerá no Centro Cultural Heleny Guariba (Rua Barão de Uruguaiana, 87 – Jardim Ruyce)

* 11/03, segunda-feira, às 14h. Semana Rita Lee (16 Anos). Encontro Lei Maria da Penha.

Momento para ampliar o conhecimento sobre a lei que protege mulheres em situação de violência e divulgar o trabalho realizado por profissionais da Patrulha Maria da Penha. Roda de conversa com a assistente social Elen da Silva. A atividade ocorrerá no Centro Cultural Heleny Guariba (Rua Barão de Uruguaiana, 87 – Jardim Ruyce)

* 13/03, quarta-feira, às 14h. Semana Rita Lee (14 Anos). Encontro A Mulher no Mercado de Trabalho e Outras Abordagens. Palestra sobre o desenvolvimento emocional, educacional e profissional da mulher vítima de violência e a sua atuação na família, na sociedade e no mercado de trabalho. Roda de conversa com a engenheira Rose Barros. A atividade ocorrerá no Centro Cultural Heleny Guariba (Rua Barão de Uruguaiana, 87 – Jardim Ruyce)

* 14/03, quinta-feira, às 19h30. Semana Rita Lee (16 Anos). Encontro Mulheres na Música e na Sociedade. O caminho da mulher na sociedade e nas canções brasileiras. O que canta Rita Lee? A atividade ocorrerá no Centro Cultural Heleny Guariba (Rua Barão de Uruguaiana, 87 – Jardim Ruyce)

* 15/03, sexta-feira, às 8h30. Semana Rita Lee (18 Anos). Encontro Caminho do Bem-Estar. Atividade para compartilhar conhecimento do bem-estar físico e mental no processo de envelhecimento. Como adotar práticas saudáveis de autocuidado. Roda de conversa com Gisele nutricionista, Barbar educador físico e Elen assistente social. A atividade ocorrerá no Centro Cultural Heleny Guariba (Rua Barão de Uruguaiana, 87 – Jardim Ruyce)

* 15/03, sexta-feira, às 13h. Roda de Conversa Mulheres com E-multi. A atividade ocorrerá na UBS Ruyce.

* 15/03, sexta-feira, às 13h. Semana Rita Lee (12 Anos). Roda de conversa para compartilhar conhecimentos sobre saúde mental, como adotar práticas para o cuidado diário da saúde mental. Roda de conversa com a psicóloga Gisele. A atividade ocorrerá no Centro Cultural Heleny Guariba (Rua Barão de Uruguaiana, 87 – Jardim Ruyce)

* 15/03, sexta-feira, às 19h30. Semana Rita Lee (12 Anos). Tributo a Rita Lee. Rita Lee Jones de Carvalho foi uma cantora, compositora, multi-instrumentista apresentadora, atriz e ativista brasileira. Nasceu em 31/12/1947, Vila Mariana SP, faleceu 20/05/2023. Suas canções serão relembradas por Vilson Moreno, Margarete Barrucci, Priscilla Agra, Jairton Brandão e Cesar Miniguiti. A atividade ocorrerá no Centro Cultural Heleny Guariba (Rua Barão de Uruguaiana, 87 – Jardim Ruyce)

UBS São José

* 04/03, segunda-feira, às 8h. Dinâmica sobre Empoderamento Feminino (Grupo Amigos da Balança) e café da manhã com bate-papo.

Confira os endereços das Unidades Básicas de Saúde em https://portal.diadema.sp.gov.br/ubs-por-bairro/.