Cuiabá vence Criciúma de virada e encosta no Corinthians dentro do Z4

O Cuiabá encerrou uma sequência de oito jogos sem vencer na temporada e bateu o Criciúma por 2 a 1, de virada, abrindo os confrontos da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na Arena Pantanal.

Clayson e Lucas Fernandes marcaram os gols da vitória, e Arthur Caíke fez o dos visitantes. O Criciúma saiu na frente no primeiro tempo, mas o Cuiabá virou na etapa final.

Com o resultado, o Dourado foi a 21 pontos, na 19ª posição, e encostou no Corinthians e no Vitória (ambos com 22). O Cuiabá ainda tem um jogo a menos em relação aos adversários. O Tigre é o 12º com 28 pontos.

O Cuiabá volta a jogar na próxima quinta (5), contra o Juventude, em rodada atrasada do Brasileirão. O Criciúma terá a semana livre e entra em campo apenas no dia 15, contra o Palmeiras.

O JOGO

Primeiro tempo morno. O Cuiabá teve 13 finalizações contra 2 do Criciúma, e mesmo assim, o placar parcial até o intervalo foi de 1 a 0 para os visitantes. Enquanto o Dourado não conseguiu mandar nenhum dos chutes em direção ao gol, o Tigre foi mais eficiente e mandou as duas tentativas no alvo. Em uma delas, Allano mirou o ângulo, mas parou em boa defesa de Walter. A outra foi o gol de Arthur Caíke, de cabeça, em jogada de bola parada. O atacante ganhou de dois marcadores no alto para acertar a bola e frustrar a defesa.

Reação e virada. Se no primeiro tempo o Cuiabá deixou a desejar tecnicamente, a etapa final teve a redenção. O jogo parecia truncado no meio de campo até Clayson fazer um golaço de falta. O empate fez o time recuperar a confiança e, 10 minutos depois, a virada veio com Lucas Fernandes bem posicionado na área para desviar para o gol. O Criciúma não conseguiu repetir o sucesso do início e voltou a assustar somente nos acréscimos, parando em Walter.

LANCES DE DESTAQUE

Seria um golaço. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Allano teve espaço para carregar pela direita, cortar para o meio e finalizar de fora da área. A bola viajou em direção ao ângulo, mas Walter espalmou em bela defesa.

Segue o jogo. Aos 15 minutos, Allano cruzou dentro da área e a bola tocou no corpo de Ramon. O Criciúma reclamou de toque de mão, mas nada foi marcado.

0x1. Marcelo Hermes cobrou escanteio do lado esquerdo aos 34 minutos e Arthur Caíke subiu bem para cabecear firme, em direção ao chão, e abrir o placar na Arena Pantanal.

1×1. Clayson, aos 11 minutos do segundo tempo, acertou um chutaço no ângulo esquerdo em cobrança de falta de média distância. A bola ainda tocou no travessão antes de passar por Gustavo e entrar.

2×1. Aos 21 minutos, Railan experimentou chute rasteiro de fora da área. Lucas Fernandes desviou no meio do caminho, enganou Gustavo e a bola foi parar no fundo da rede.

Walter salva. Marcelo Hermes cruzou fechado aos 48 do segundo tempo e Marllon desviou contra o próprio gol. O goleiro do Cuiabá estava atento para evitar.

Ficha Técnica

Cuiabá 2 x 1 Criciúma

CUIABÁ

Walter; Railan, Marllon, Alan Empereur e Ramon (Bruno Alves); Lucas Mineiro, Denilson (Lucas Fernandes) e Max (Fernando Sobral); Derik Lacerda (Gustavo Sauer), Clayson (André Luís) e Pitta. Técnico: Bernardo Franco

CRICIÚMA

Gustavo; Dudu (Marquinhos Gabriel), Walisson Maia, Figueiredo e Marcelo Hermes; Higor Meritão (Claudinho), Ronald (Matheusinho) e Newton; Allano (Popó), Fellipe Mateus (Serginho) e Arthur Caíke. Técnico: Claudio Tencati

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá

Juiz: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior e Schumacher Marques Gomes

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior

Cartões amarelos: Fernando Sobral, Walter (CUI)

Gols: Arthur Caíke (34’/1ºT), Clayson (11’/2ºT), Lucas Fernandes (21’/2ºT)