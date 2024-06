CUFA e Secretaria Municipal da Saúde realizam semana do mutirão de exames para atletas da Taça das Favelas

Uma parceria entre a Central Única das Favelas (CUFA) e a Secretaria Municipal da Saúde realiza, durante uma semana, o mutirão de exames de aptidão física para mais de 4.000 jovens que vão disputar a Taça das Favelas São Paulo 2024, competição organizada pela CUFA e produzida pela InFavela. A iniciativa visa proporcionar mais segurança aos atletas que entrarão em campo.

Os atendimentos vão de 10 a 14 de junho, das 7h às 19h, e são agendados previamente pelas lideranças das favelas participantes do campeonato. Os atletas podem se dirigir a três pontos de atendimento localizados nas sedes da CUFA nas zonas norte, sul e leste (confira os endereços abaixo).

“Nem todos os atletas têm condições financeiras de fazer o exame de aptidão física, que é ao mesmo tempo, indispensável em uma competição esportiva dessa proporção. Junto à Secretaria da Saúde de São Paulo, pelo segundo ano consecutivo, conseguimos trazer essa segurança para os atletas de forma gratuita”, disse a vice-presidente institucional da diretora de relações corporativas e institucionais da CUFA, Geovana Borges.

Os jogos do maior campeonato entre favelas do mundo começam já no próximo 22 de junho, no campo da Vila Manchester, zona leste da capital.



Locais Mutirão de Exames:

Zona Norte

CUFA Brasilândia

Rua Almir Dehar, 328 – Vila Icaraí/Brasilândia

Zona Sul

CUFA Parque Santo Antônio

Rua José Rodrigues Maciel, 637 – Jardim São Luís

Zona Leste

CUFA Jardim da Conquista

Tv. Todo Azul do Mar, 169- Jardim da Conquista (Centro de Convivência)