CTR de São Bernardo disponibilizou 5.300 vagas de emprego em 2023

Principal agência de intermediação de empregos junto à iniciativa privada na cidade, a CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo disponibilizou 5.300 vagas em 2023. Destas oportunidades, criadas como serviço gratuito ofertado pela Prefeitura, 1.589 postos foram devidamente preenchidos, o que corresponde ao índice de 30% de colocação no mercado de trabalho, contribuindo efetivamente para atrair novas empresas, à geração de emprego e ao desenvolvimento econômico do município.

Dentro deste contexto, nova ferramenta foi implantada no site da CTR visando facilitar ainda mais o acesso aos interessados nas vagas disponibilizadas. Pelo link, o novo espaço mostra, de forma clara e simples, os perfis dos postos ofertados, com remuneração, jornada de trabalho, grau de exigência da escolaridade e nível de experiência, além de campo de busca para ajudar na celeridade do processo de pesquisa.

Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo (Sdect) de São Bernardo, a novidade do site da Prefeitura permite que os interessados, em acréscimo ao atendimento presencial – na Rua Padre Lustosa, 48, Centro –, possam se candidatar a uma vaga de maneira prática e acessível, encaminhando e-mail (para ctr@saobernardo.sp.gov.br) com nome, número do CPF, currículo e código do cargo pretendido (informação descrita ao lado do posto em questão).

“A Central de Trabalho e Renda tem papel fundamental para São Bernardo, com atuação voltada para todos os públicos, desde estágio e primeiro emprego a vagas convencionais ou direcionadas a PCDs. Esse trabalho assertivo da nossa agência pública tem auxiliado – e muito – no saldo positivo da cidade em relação a levantamentos de empregabilidade e que, agora, foi aprimorado para facilitar o acesso da população”, pontuou o secretário Hiroyuki Minami, responsável pela pasta que encabeça o equipamento municipal.

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do governo federal, mostram que São Bernardo registrou saldo positivo líquido de 4.926 postos de trabalho formal em 2023 – com carteira assinada -, sendo 134,7 mil contratações no período. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a cidade é a 16ª maior economia do País e a 5ª melhor no Estado de São Paulo, concentrando 0,65% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional.

FEIRÕES – Como complemento à atuação na cidade, a CTR gerencia também o volume de vagas ofertadas nos feirões de emprego de São Bernardo, realizados como política pública permanente do governo do prefeito Orlando Morando para fomentar a criação de novas oportunidades de trabalho. Para se ter ideia da dimensão, foram disponibilizadas 6.300 vagas durante os eventos nestes moldes apenas no ano passado – esses números não entram no cômputo da agência.

VAGAS – O equipamento conta nesta quarta-feira (07/02) com 147 vagas. Entre elas, de auxiliar de produção, auxiliar de operações, auxiliar de manutenção predial, auxiliar administrativo, açougueiro, motorista, ajudante de carga e descarga, porteiro, controlador de acesso, auxiliar de limpeza, borracheiro, carpinteiro, cortador de mármore, montador de móveis e técnico em plástico.

ATACADISTA – A CTR concentra, na relação de postos, vagas do futuro Fort Atacadista, bandeira que prevê abertura de grande empreendimento da marca em São Bernardo até o fim do primeiro semestre de 2024 – obras em andamento no espaço da antiga Atento, no bairro Nova Petrópolis. Esta será a primeira unidade da rede na Região Metropolitana de São Paulo e a terceira no Estado. A lista de vagas é composta pelos cargos de operador de caixa, repositor, assistente, auxiliar administrativo, padeiro, nutricionista, entre outros.