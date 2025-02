CTN recebe amanhã (7) a Banda Seu Desejo

A contagem regressiva já está quase no fim! Faltam apenas dois dias para a estreia da label “Desejando” da Banda Seu Desejo, e os paulistanos já podem se preparar para uma noite histórica no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), nesta sexta-feira, 7 de fevereiro. A banda, que tem conquistado o Brasil com seu forró romântico, prepara uma apresentação exclusiva de três horas, sem interrupções, cheia de sucessos e surpresas para o público.

O show de lançamento contará com a participação especial da cantora Walkyria Santos, que promete abrilhantar ainda mais essa noite única. O repertório incluirá os maiores hits da banda, como o fenômeno “Beijos, Blues e Poesia”, que acumula impressionantes 30 bilhões de visualizações no TikTok e Instagram, além de mais de 18,8 milhões de streams no Spotify.

Com 1.985.654 ouvintes mensais no Spotify, a Banda Seu Desejo segue crescendo nas plataformas digitais e se consolidando como um dos principais nomes do forró romântico da atualidade. 2024 foi um ano de grandes conquistas, e 2025 promete ser ainda mais marcante, com a label “Desejando” dando o pontapé inicial a uma série de apresentações que irão atravessar o país.

Após o evento em São Paulo, o projeto “Desejando” vai passar por diversas cidades brasileiras, com a próxima parada confirmada no Rio de Janeiro, no dia 15 de março. João Pessoa (PB) recebe o show em 5 de abril, e Fortaleza (CE) também está no roteiro para maio, com data a ser anunciada em breve.

Os ingressos para a estreia em São Paulo já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site da Ticket 360 (www.ticket360.com.br). Não perca a oportunidade de viver essa noite histórica com a Banda Seu Desejo! Garanta seu ingresso agora e prepare-se para um show inesquecível.

Serviço:

Data: 7 de fevereiro de 2025

Horário: 21h

Local: CTN – Centro de Tradições Nordestinas, São Paulo

Ingressos: www.ticket360.com.br