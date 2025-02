CTN anuncia carnaval 2025 com música, dança e gastronomia nordestina

O Centro de Tradições Nordestinas (CTN) está se preparando para oferecer uma festa memorável durante o Carnaval de 2025. De 22 de fevereiro a 4 de março, a capital paulista se tornará o cenário de uma das mais vibrantes celebrações nordestinas fora do Nordeste, unindo tradição e inovação em um evento gratuito que promete agradar a todos os públicos.

Uma verdadeira celebração da diversidade cultural brasileira, o CTN será o ponto de encontro para amantes do forró, frevo, axé e samba. A programação inclui shows ao vivo com renomadas bandas que garantirão animação e dança em todos os dias da festividade. O grupo Samba Sim também estará presente, trazendo seu característico gingado e ritmo contagiante, proporcionando um ambiente de rica mistura cultural.

Dentre as atrações confirmadas, destacam-se os tradicionais Bonecões de Caçapava, a Matinê Família, a Orquestra de Frevo e animados aulões de axé, ideais para aqueles que desejam se deixar levar pela energia do Carnaval.

O evento também tem um olhar especial para as crianças e suas famílias. Com uma matinê infantil cheia de diversão, haverá oficinas temáticas gratuitas que permitirão aos pequenos explorar sua criatividade ao aprender sobre a cultura carnavalesca. As atividades incluem a confecção de acessórios carnavalescos e máscaras, todas programadas para os finais de semana e nos dias do Carnaval, entre 13h e 18h.

No aspecto gastronômico, o CTN promete delícias que remetem ao calor do Nordeste. O Restaurante Cordel & Sabor será responsável por pratos como Camarão à Grega, Espetinho de Linguiça de Bode e Torresmo de Rolo. Para refrescar, drinks especiais como a Caipirinha Xique no Úrtimo e o Morena Tropicana estarão disponíveis para complementar a experiência culinária.

Os organizadores incentivam todos os participantes a virem fantasiados, celebrando assim o espírito alegre do Carnaval nordestino. O evento funcionará aos sábados (22/2 e 1/3) das 11h às 4h da manhã; aos domingos (23/2 e 2/3) das 11h às 22h; além das segundas e terças-feiras (3 e 4/3) também das 11h às 22h.

Entre a batida envolvente do forró e o ritmo contagiante do samba, com um toque eletrizante do frevo e a alegria do axé, o Carnaval no CTN se apresenta como o destino ideal para quem busca uma experiência autêntica repleta de cor, música e tradição.