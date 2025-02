CTG ABINT realizará Curso de Instalação de Geomembranas no IMT

Já estão abertas as inscrições para a terceira edição do Comitê Técnico de Geossintéticos da Associação Brasileira das Indústrias de Nãotecidos e Tecidos Técnicos (CTG ABINT). O evento será realizado de 18 a 20 de março de 2025, no Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), em São Paulo.

Batizado em homenagem a um pioneiro em instalação de geomembranas no Brasil, o Curso Brasileiro de Instalação de Geomembranas “Paulo Kenji Açakura” contará com a presença de renomados instrutores com vasta experiência nos processos de instalação de geossintéticos. O objetivo é proporcionar ao participante uma experiência completa, apresentando o que há de mais atual em tecnologias voltadas à instalação de geomembranas e à qualidade, além de cases de sucesso.

“Um importante diferencial desse curso é a parte prática que acompanha as palestras teóricas de nosso time de instrutores nacionais e internacionais”, afirma a MSc. Samira Paranhos, engenheira da Ober Geossintéticos e a coordenadora do CTG ABINT. Segundo ela, a programação foi desenvolvida para que os participantes conheçam as inovações e os procedimentos de preparo e de instalação e soldagem de geomembrana, a importância do controle e verificação de qualidade de construção, soldagem por fusão de geomembranas, dados sobre geomembranas de PEAD e PVC, entre outros assuntos.

Samira avalia que a aplicação de geossintéticos em setores como a mineração, o saneamento básico, agronegócio e outros vem crescendo em função da eficiência dos geossintéticos, além de seu custo-benefício. “É por isso que esse curso ganha ainda mais importância, uma vez que a qualidade da instalação é um dos pontos fundamentais para garantir q eficiência do produto e a longevidade da obra”, comenta a coordenadora.

A programação

Após a abertura que será feita por representantes do CTG ABINT e do Instituto Mauá de Tecnologia, no dia 18 de março, às 9h, o evento trará temas relevantes com forte carga teórica, mas principalmente prática.

Para falar sobre o preparo para instalação e soldagem de geomembranas, o controle e verificação de qualidade de construção (CQC/CQA), soldagem por extrusão de geomembranas e CQC, as especificações FGI e fabricação de painéis, além da localização de furos (LGF) em geomembranas cobertas e expostas, o evento contará com a presença do Dr. Julio Ferreira. Os temas são voltados a instaladores, assim como para fiscalizadores e compradores de Geomembranas.

Já o Eng. Thiago Costa, Diretor da Tecnoplás Engenharia, abordará os procedimentos para soldagem por fusão de geomembranas e CQC, as interferências de tubos na geomembrana e detalhes, as coberturas flutuantes de geomembranas e exemplos práticos de má instalação. As consequências de um serviço realizado sem a qualidade exigida, os procedimentos normativos e boas práticas de instalação serão abordados.

O Eng César Botelho será o responsável pelas palestras Soldagem por Extrusão de geomembranas e CQC e Posicionamento e Soldagem de Painéis no Campo. Ele contará com a participação do Eng. Thiago Costa na palestra sobre a organização de equipe de instalação.

Além de orientações práticas do Dr. Julio Ferreira, grande parte prática do evento ficará por conta do Eng. Luduik Rosales. Os participantes estarão em campo para atuar com soldagem por fusão (campeonato de solda por fusão), soldagem por fusão (ensaios não destrutivos), soldagem por extrusão, soldagem por termofusão de geomembranas de PVC, tubos e detalhes.

A Consultora em Geossintéticos, Eng. Indiara Giugni, fará três palestras: Informações sobre geomembrana de PEAD; Interferências de tubos na geomembrana e detalhes e Informações sobre geomembranas de PVC. Ela explica que os proprietários das empresas instaladoras e seus soldadores e os fiscalizadores devem conhecer as características das geomembranas de PEAD, PEBDL e PVC, para tomarem os cuidados necessários durante a instalação dessas geomembranas. Tanto a execução das soldas, como a colocação e ancoragem dos painéis, podem afetar as propriedades de durabilidade das geomembranas. “O fabricante deve produzir geomembranas com qualidade, para que tenham bom desempenho a longo prazo, mas essa qualidade poderá ser seriamente prejudicada durante a sua instalação”, afirma a Eng. Indiara Giugni.

A Eng. Indiara também será responsável pelo Exame de Certificação IAGI CWT, que será aberto, exclusivamente para soldadores de Geomembrana de PEAD e realizado no dia 21 de março.

SERVIÇO: Curso Brasileiro de Instalação de Geomembranas Paulo Kenji Açakura

Data: de 18 a 20 de março de 2025

Local: Instituto Mauá de Tecnologia – São Caetano do Sul/SP

Inscrições e informações