CTA da Cidade oferece testagem e tratamento para ISTs na Zona Leste

A partir de hoje, quinta-feira (2), a população da zona leste de São Paulo terá acesso a uma série de serviços essenciais relacionados à saúde sexual e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A unidade móvel do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) estará atendendo na Praça Brasil, localizada na Cohab José Bonifácio, com atividades programadas até amanhã, sexta-feira (3).

Esta iniciativa é parte das ações promovidas pela Coordenadoria de IST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que visa facilitar o acesso da população vulnerável ao Sistema Único de Saúde (SUS). O CTA itinerante oferece todos os serviços disponíveis nas 28 unidades fixas da Rede Municipal Especializada (RME), eliminando barreiras para aqueles que necessitam de assistência.

Os cidadãos que visitarem a unidade móvel terão acesso a áreas dedicadas à triagem, espera e coleta de exames, além de um laboratório próprio. A estrutura permite a realização de testagens rápidas para HIV, hepatites B e C, bem como testes diagnósticos para sífilis. Em caso de resultados positivos, será oferecida a aplicação imediata do tratamento necessário.

Adicionalmente, os usuários poderão realizar testes para clamídia e gonorreia, iniciar profilaxias pré-exposição (PrEP) e pós-exposição (PEP) ao HIV, além de receber a primeira terapia antirretroviral (Tarv) caso testem positivo para o vírus. A equipe de saúde está preparada para fornecer orientações e realizar exames conforme as diretrizes terapêuticas recomendadas, incluindo encaminhamentos para acompanhamento ambulatorial em serviços da RME.

Entre os serviços disponíveis no CTA da Cidade, também estão inclusos a distribuição de preservativos externos e internos, gel lubrificante e kits de autoteste para HIV, permitindo que as pessoas realizem testes em casa com privacidade e segurança.

SERVIÇO – CTA da Cidade

O quê: Testagem rápida para HIV e sífilis; testes para hepatites B e C, clamídia e gonorreia; cadastro para dispensação de PrEP e PEP; distribuição de gel lubrificante, preservativos interno e externo, e autoteste para HIV.