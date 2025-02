CTA da Cidade estará no centro da capital nesta quinta (20) e sexta-feira (21)

Nesta quinta (20) e sexta-feira (21), a unidade itinerante Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA da Cidade, estará na região do Largo do Arouche, no centro da capital.

Ligado à Coordenadoria de IST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o CTA da Cidade oferece todos os serviços existentes nas outras 29 unidades fixas da Rede Municipal Especializada (RME), com o objetivo de diminuir barreiras de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) para a população mais vulnerável ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

A unidade itinerante conta com áreas de triagem, espera e coleta de exames, laboratório próprio, testagem rápida para HIV, hepatites B e C, além de teste diagnóstico para sífilis, com aplicação de medicamento em caso de resultado positivo.

Quem for até a unidade móvel poderá também realizar exames para clamídia e gonorreia, iniciar as profilaxias pré e pós-exposição (PrEP e PEP) ao HIV e retirar a primeira terapia antirretroviral (Tarv), no caso dos usuários que testarem positivo para o HIV. Para estas pessoas, a equipe passa ainda orientações e realiza exames recomendados pelos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT), além de, se necessário, realizar encaminhamentos aos serviços da RME em IST/Aids para seguimento ambulatorial.

Além de todos os serviços já citados, também estarão disponíveis no CTA da Cidade camisinhas externas e internas, gel lubrificante e kits de autoteste para HIV, que permitem que as pessoas façam o teste em casa.

SERVIÇO – CTA da Cidade

O quê: testagem rápida para HIV e sífilis; testes para hepatites B e C, clamídia e gonorreia; cadastro para dispensação de PrEP e PEP; distribuição de gel lubrificante, preservativos interno e externo, e autoteste para HIV

Dias e locais

Quinta e sexta-feira (20 e 21/02)

Horário: das 17h às 22h

Onde: Rua Santa Isabel, 36, Vila Buarque