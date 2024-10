Cruzeiro vence Lanús com milagres de Cássio e vai à final da Copa Sul-Americana

O Cruzeiro está na final da Copa Sul-Americana pela primeira vez na história. A equipe brasileira, que havia empatado por 1 a 1 na ida, foi até o estádio La Fortaleza nesta quarta-feira (30), venceu o Lanús por 1 a 0 com milagres de Cássio e garantiu sua vaga na decisão.

Kaio Jorge marcou o único gol do jogo na Argentina. A vitória não só foi a primeira da equipe sob o comando de Fernando Diniz, como também trouxe alívio ao treinador, que se viu pressionado no cargo após quatro empates e duas derrotas desde sua chegada.

Cássio fez dois milagres quando o jogo ainda estava 0 a 0. O goleiro foi bem em chute de Boggio cara a cara e depois desviou com a ponta dos dedos uma bomba de Marcelino Moreno, que explodiu no travessão.

O Cruzeiro espera por Corinthians ou Racing na final da Sul-Americana. As duas equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (31), na Argentina, pelo jogo de volta. Brasileiros e argentinos empataram por 2 a 2 no jogo de ida, em São Paulo.

O Cruzeiro é o 11° time brasileiro a chegar à final da Sul-Americana. São Paulo, Flamengo, Athletico, Fluminense, Internacional, Bragantino, Goiás, Chapecoense, Ponte Preta e Fortaleza também já conseguiram o feito.

A final será disputada em jogo único. O jogo decisivo ocorrerá no estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, no dia 23 de novembro.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira (6). A equipe mineira recebe o Flamengo, às 21h (de Brasília), em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

O JOGO

O Lanús controlou boa parte do primeiro tempo, mas foi atrapalhado por três fatores: Cássio, travessão e impedimento. Os mandantes foram mais perigosos durante os primeiros 40 minutos de jogo, mas viram Marcelino Moreno, seu principal jogador, ter um golaço anulado por impedimento e parar em milagre de Cássio (e no travessão em seguida). Boggio também foi nome de destaque e, assim como o companheiros, viu o goleiro cruzeirense fazer nova defesaça.

O Cruzeiro foi letal nos únicos cinco minutos que controlou durante o primeiro tempo. A equipe brasileira cresceu na reta final da etapa inicial e teve Gabriel Verón como principal jogador. Primeiro, ele acertou a trave. O lance acuou o Lanús e esfriou o clima no estádio La Fortaleza. Melhor para o Cruzeiro. Pouco depois, em nova jogada de insistência do atacante, Kaio Jorge abriu o placar e levou o 1 a 0 para os vestiários.

O segundo tempo foi bastante truncado e teve muita reclamação do Lanús. Em vantagem, o Cruzeiro administrou o jogo, e o Lanús não conseguiu exercer toda a pressão que queria. A equipe argentina ficou na bronca com a arbitragem por dois possíveis pênaltis. No primeiro lance, Lucas Romero desarmou Boggio dentro da área, e o meio-campista argentino ficou no chão. Pouco depois, o volante cruzeirense viu a bola tocar em seu braço. O árbitro e o VAR consideraram as jogadas legais e nada marcaram.

LANCES IMPORTANTES

Golaço anulado! Após chutão de Losada, a bola ficou com Marcelino Moreno. O camisa 10 do Lanús viu Cássio adiantado e encobriu o goleiro cruzeirense com um chute de três dedos. A comemoração foi estragada pela arbitragem, que pegou impedimento no lance.

Passou muito perto. Cáceres ficou com a sobra de bola mal afastada pela defesa do Cruzeiro em escanteio. O lateral soltou uma bomba, o chute fez muito efeito e passou muito próximo à trave esquerda de Cássio, que já estava batido no lance.

Cássio faz milagre. Carrera arrancou pelo meio, ameaçou chutar e deixou Boggio cara a cara com Cássio. O camisa 8 tentou finalizar no canto esquerdo baixo do goleiro cruzeirense, que adivinhou o canto e espalmou.

Cássio e travessão! Marcelino Moreno, de novo, teve espaço para arriscar da intermediária. O camisa 10 soltou a bomba e surpreendeu Cássio. O goleiro tocou de leve na bola e viu ela bater no travessão.

Verón para na trave. Gabriel Verón brigou pela bola na meia-lua e ficou com ela. O atacante bateu colocado, no canto direito alto de Losada. Ela passou pelo goleiro, mas explodiu na trave.

Kaio Jorge coloca o Cruzeiro na frente: 1 x 0. Gabriel Verón, de novo, brigou pela bola e saiu cara a cara com Losada. Ele tentou uma cavadinha, mas parou no goleiro. Na sobra, Kaio Jorge chegou chutando, parou no adversário, porém pegou o rebote e, dessa vez, não perdoou.

Losada salva o Lanús. A primeira chance clara do segundo tempo foi do Cruzeiro. Matheus Henrique roubou a bola e serviu Matheus Pereira na área. O camisa 10 chutou cruzado, mas Losada se esticou todo e espalmou.

FICHA TÉCNICA

LANÚS 0 x 1 CRUZEIRO

LANÚS

Losada; Cáceres, Muñoz, Izquierdoz e Pérez (Jonatan Torres); Soler, Boggio (Álvarez), Peña Biafiore (Leandro Díaz), Marcelino Moreno e Carrera (Aquino); Walter Bou. Técnico: Ricardo Zielinski

CRUZEIRO

Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Walace, Lucas Romero (Lucas Silva), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Ramiro); Gabriel Verón (Lautaro Díaz) e Kaio Jorge (Zé Ivaldo). Técnico: Fernando Diniz

Estádio: La Fortaleza, em Buenos Aires (ARG)

Juiz: Juan Benítez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Derlis López (PAR)

Gols: Kaio Jorge (45’/1°T)

Cartões amarelos: Izquierdoz, Cáceres (LAN), Cássio (CRU)