Cruzeiro supera Patrocinense com facilidade no Mineiro

Contando com gols de Marlon, Juan Dinenno e Arthur Gomes, o Cruzeiro bateu o Patrocinense por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (9) no estádio do Mineirão, para assumir a liderança do Grupo A da 1ª fase do Campeonato Mineiro.

A Raposa não teve dificuldades na competição, e abriu o marcador aos 38 minutos do primeiro tempo com o lateral Marlon, que recebeu passe de Matheus Pereira. O Cruzeiro conseguiu ampliar no segundo minuto da etapa final, quando William levantou a bola na área para Dinenno cabecear com perfeição. O placar recebeu números finais aos 18, graças a nova assistência de Matheus Pereira, para gol de Arthur Gomes.

Vitória do Dragão

Em Goiás o Atlético-GO derrotou o Crac por 1 a 0, no Estádio Antonio Accioly, para assumir a 4ª posição do Campeonato Goiano com 13 pontos, três a menos do que o líder Vila Nova. O triunfo foi garantido graças a gol do atacante Daniel.