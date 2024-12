Cruzeiro perde e Corinthians garante vaga antecipada na Libertadores 2025

Em uma reviravolta surpreendente no Campeonato Brasileiro, o Corinthians garantiu sua participação na Conmebol Libertadores de 2025, assegurando uma vaga na fase prévia do torneio continental. Esta conquista foi confirmada após o Cruzeiro sucumbir diante do Palmeiras por 2 a 1, durante a penúltima rodada do Brasileirão. A equipe alvinegra já havia dado um importante passo ao vencer o Bahia por 3 a 0, consolidando sua posição para a Copa do Brasil do próximo ano.

Com essa vitória, o Corinthians alcançou 53 pontos, garantindo, ao menos, o oitavo lugar na tabela de classificação. O Cruzeiro, com 49 pontos, ocupa a nona posição e não possui mais chances de ultrapassar o Timão na rodada final da competição.

Em outras notícias do clube, a diretoria confirmou a permanência do técnico Ramón Díaz para a temporada de 2025, enquanto o atacante Memphis declarou seu comprometimento contínuo com a equipe: “Ainda tenho muito a dar para este clube”, afirmou.

A campanha do Corinthians na Copa do Brasil esteve ameaçada devido à eliminação precoce no Campeonato Paulista e à falta de títulos na Copa Sul-Americana e na própria Copa do Brasil em 2024. Entretanto, a recente série de resultados positivos permitiu que o time superasse as adversidades.

Para encerrar sua participação no Brasileirão deste ano, o Corinthians enfrentará o Grêmio em Porto Alegre no próximo domingo. O confronto servirá apenas para cumprir tabela, mas mantém expectativas em torno da performance do time alvinegro.

O comentarista Careca A Voz da Torcida destacou a performance dominante contra o Bahia: “O Corinthians atropelou o Bahia na Neo Química Arena”, comentou. A torcida aguarda agora os próximos desafios que 2025 trará ao Timão.