Cruzeiro mantém invencibilidade na Superliga com vitória sobre Suzano

Em um confronto marcado pelo equilíbrio, o Cruzeiro, maior detentor de títulos da Superliga de Vôlei Masculino, conquistou uma vitória contundente sobre o Suzano no Ginásio do Riacho nesta quarta-feira. A equipe anfitriã triunfou com um placar de 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 32/30 e 25/16, consolidando sua liderança no torneio ao manter um desempenho impecável, somando quatro vitórias consecutivas.

Lucão, central do Cruzeiro, foi a figura central da partida, sendo agraciado com o Troféu Viva Vôlei como melhor jogador em quadra. Com um desempenho semelhante na competição, o time do Campinas segue próximo ao Cruzeiro na tabela, porém com uma partida a menos. Em contraste, o Suzano amarga sua terceira derrota em quatro jogos.

O duelo iniciou-se de maneira acirrada no primeiro set, com ambos os times alternando na liderança do placar e mantendo a disputa acirrada até os pontos extras. Douglas foi decisivo ao assegurar a vitória parcial por 26/24 para o Cruzeiro.

O segundo set continuou a refletir o equilíbrio entre as equipes, apresentando diversas oportunidades de set point para ambos os lados. Apesar de uma tentativa de reação por parte do Suzano, o Cruzeiro prevaleceu com um apertado 32/30. Durante este set, destacou-se a performance do ponteiro Douglas e também ocorreu a lesão do central Cledenilson, que precisou deixar a quadra carregado.

O cenário mudou no terceiro set, onde o Cruzeiro assumiu rapidamente a liderança e manteve sua vantagem até o fim. A equipe celeste neutralizou eficazmente o adversário, abrindo uma diferença de nove pontos e fechando o set em 25/16.

Na sequência da competição, o Cruzeiro enfrentará o Sesi-SP no próximo domingo às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Paulo Skaff. Já o Suzano terá como próximo adversário o Neurologia Ativa, em partida marcada para terça-feira às 19h30 no Ginásio Rio Vermelho.