Cruzeiro fatura milhões no mercado: sucesso nas vendas de atacantes impulsiona finanças do clube

O Cruzeiro Esporte Clube tem se destacado nas movimentações do mercado de transferências, principalmente ao anunciar a contratação do atacante Gabigol e avançar nas negociações com o volante Christian. O clube mineiro planeja uma janela de transferências robusta para 2025, enquanto simultaneamente acumula receitas significativas com a venda de jogadores do setor ofensivo.

O Santos demonstrou interesse em Gabigol, porém, o Cruzeiro pretende evitar um leilão por sua contratação. A estratégia do clube inclui a busca por reforços na linha de ataque, especialmente jogadores que atuem pelas pontas. Esta necessidade foi identificada antes mesmo da chegada do técnico Fernando Diniz.

Em recente entrevista, Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, revelou planos para contratar pelo menos três novos atacantes. Além disso, o clube está ativo em outras frentes de negociação, incluindo um possível acordo com o lateral Wendell, atualmente no Porto. O crescente interesse por parte da mídia e dos torcedores é visto como um reflexo positivo da revitalização do clube sob a liderança de Lourenço.

Enquanto projeta investimentos significativos na próxima janela de transferências, o Cruzeiro também foca em gerar receita por meio da venda de seus atacantes. As negociações recentes incluem a transferência de Rafael Papagaio por aproximadamente R$ 10 milhões e a venda de Arthur Gomes por um valor fixo de R$ 36 milhões, além de potenciais bônus adicionais.

O clube também arrecadou mais de R$ 3 milhões com as vendas de Stênio e Paulo Vitor para os mercados português e ucraniano, respectivamente. No início do ano, Wesley foi negociado com o Internacional por cerca de R$ 10 milhões.

Com essas estratégias financeiras e esportivas, o Cruzeiro busca consolidar sua posição como protagonista no cenário nacional e internacional. A expectativa é que as próximas temporadas tragam não apenas sucesso financeiro, mas também vitórias expressivas dentro dos gramados.