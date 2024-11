Cruzeiro enfrenta Flamengo buscando primeira vitória sob comando de Diniz no Brasileirão

O embate entre Cruzeiro e Flamengo promete agitar a noite desta quarta-feira (6) na Arena Independência, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo pela Rádio Nacional a partir das 21h, horário de Brasília. A equipe mineira, sob o comando do técnico Fernando Diniz, busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, após recente classificação para a final da Copa Sul-Americana com uma vitória sobre o Lanús, da Argentina.

Em entrevista coletiva, Fernando Diniz expressou alívio e determinação após um período de seis partidas sem vitória: “Em 15 anos de carreira, nunca havia enfrentado uma sequência tão desafiadora. No entanto, continuo acreditando no meu trabalho e na dedicação dos jogadores. Persistimos em encontrar soluções porque nosso trabalho é profundo e comprometido”, afirmou o treinador.

Por outro lado, o Flamengo chega embalado por uma vitória de 3 a 1 sobre o Atlético-MG no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Com a segunda partida decisiva contra o Galo marcada para o próximo domingo (10), o técnico Filipe Luís deve optar por uma escalação alternativa nesta noite. Atletas como Gabriel Barbosa, Arrascaeta e Gerson provavelmente serão poupados, enquanto a equipe rubro-negra deve contar com Rossi; Varela, David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar e Alcaraz; Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves.

A transmissão da Rádio Nacional contará com a narração de Luciana Zogaib, comentários de Rachel Motta e reportagem de Carlos Molinari. Os ouvintes podem acompanhar todos os detalhes deste confronto no Show de Bola Nacional.