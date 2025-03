Cruzeiro e Bragantino anunciam amistoso antes de início do Brasileirão

As equipes do Cruzeiro e Red Bull Bragantino se preparam para um amistoso marcado para o dia 22 de março, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O encontro ocorrerá após a eliminação das duas equipes em suas respectivas competições estaduais e servirá como um importante teste antes do início do Campeonato Brasileiro.

A partida será aberta ao público, embora a venda de ingressos ainda não tenha sido iniciada. O amistoso é uma oportunidade para que ambos os times mantenham o ritmo competitivo em vista da estreia no Brasileirão, programada para o final de semana seguinte.

O Cruzeiro, tetracampeão brasileiro, já se garantiu nas oitavas de final da Copa do Brasil e inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, no Mineirão, no dia 29 de março, também às 18h30. No último campeonato nacional, a equipe mineira terminou na nona colocação com 52 pontos.

Por outro lado, o Bragantino enfrenta o Ceará na segunda-feira, dia 31 de março, às 20h, fechando a primeira rodada do torneio. A equipe paulista teve uma temporada desafiadora no ano passado, lutando contra o rebaixamento até a última rodada, onde conseguiu garantir sua permanência na Série A ao vencer o Criciúma por 5 a 1, terminando em 16º lugar com 44 pontos.

Esse amistoso entre Cruzeiro e Bragantino representa mais que um simples jogo; é uma chance para ambas as equipes ajustarem seus elencos e estratégias em busca de um desempenho superior na próxima edição do Campeonato Brasileiro.