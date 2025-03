Cruzeiro e Botafogo realizam jogo treino neste sábado (15)

Neste sábado, dia 15, às 18h30, o Cruzeiro se prepara para realizar um jogo treino contra o Botafogo, que ocorrerá no Estádio Nilton Santos, localizado no Rio de Janeiro. Esta partida representa uma importante oportunidade para o técnico Leonardo Jardim, pois será seu primeiro teste à frente da equipe contra um adversário da Série A.

Ambos os clubes buscam redefinir suas estratégias na temporada de 2025. O Botafogo, que teve um desempenho abaixo das expectativas no Campeonato Carioca, não conseguiu avançar às fases finais do torneio e também sofreu derrotas significativas, incluindo a perda da Supercopa do Brasil para o Flamengo e a Recopa para o Racing. Com a recente contratação do treinador Renato Paiva, esta será a primeira chance do novo comandante de avaliar seu elenco em campo.

Do lado do Cruzeiro, Jardim utilizará este jogo como um meio para analisar a performance dos jogadores e implementar suas táticas. Contudo, ele não poderá contar com três atletas importantes: Fabrício Bruno foi liberado por motivos pessoais, Matheus Pereira está presente para acompanhar o nascimento de seu filho e Bolasie foi afastado por questões médicas.

É importante ressaltar que a partida não contará com transmissão ao vivo e não haverá presença da imprensa ou torcedores no local, tornando-se um momento reservado exclusivamente para as equipes.