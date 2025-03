Cruzeiro domina em jogos-treino contra o sub-20 com placar agregado de 7 a 0

No último sábado, o time profissional do Cruzeiro demonstrou sua força ao vencer o sub-20 do clube por um expressivo placar agregado de 7 a 0 durante jogos-treino realizados na Toca da Raposa. Essa série de amistosos faz parte da preparação do técnico Leonardo Jardim, que visa ajustar a equipe para o Campeonato Brasileiro.

Os treinos foram divididos em duas partidas de 60 minutos cada. No primeiro confronto, a equipe principal saiu vitoriosa por 2 a 0, enquanto no segundo jogo ampliou a vantagem com uma goleada de 5 a 0. O treinador utilizou formações mescladas, permitindo que diferentes jogadores mostrassem seu potencial.

Dentre os destaques, Gabigol brilhou ao marcar três gols, consolidando sua performance impressionante. Outros jogadores que contribuíram para o resultado positivo foram Matheus Pereira, Bolasie, Kaio Jorge e William, todos deixando suas marcas no placar.

Escalações das Partidas

No primeiro jogo, o Cruzeiro contou com os seguintes jogadores: Cássio, Fágner, Fabrício Bruno, Gamarra, Lucas Villalba, Walace, Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira, Dudu e Bolasie. Os gols foram anotados por Bolasie e Matheus Pereira.

O time júnior escalado para o primeiro confronto incluiu Otávio, Nicolas, Janderson, Bruno Alves, Gustavo Henrique, Alessandro, Felipe Melere, Rhuan, Kaique Kenji, Rayan Lelis e Gabriel Paé.

No segundo tempo da atividade, os gols foram novamente marcados por William e Gabigol (três vezes), além de Kaio Jorge. A formação profissional manteve-se inalterada na segunda etapa; já o Sub-20 fez uma troca no gol: Marcelo substituiu Otávio.

Leonardo Jardim também promoveu alterações estratégicas ao substituir Gamarra por Kaiki e Christian por Murilo Rhikman. O jovem Ítalo Isaac participou do time júnior mesmo após ter ultrapassado a faixa etária do Sub-20.

Formações do Segundo Tempo

O Cruzeiro profissional voltou a campo com Leo Aragão, William, Jonathan Jesus, Marlon, Kaiki, Romero, Lucas Silva, Eduardo, Marquinhos, Kaio Jorge e Gabi. O time sub-20 foi formado por Ítalo Brito, Victor Jesus, Kaiquy Luiz, Kelvin, Samuel, Murilo Rhikman, Ítalo Isaac, Felipe Morais, Luis Felipy e Gustavo Zago.

Este foi o primeiro teste significativo para o Cruzeiro sob a gestão de Leonardo Jardim enquanto se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro prevista para o último fim de semana de março. A equipe havia sido eliminada na semifinal do Campeonato Mineiro.

Na Copa do Brasil, o Cruzeiro fará sua estreia apenas na terceira fase em maio com jogos de ida e volta. Na Conmebol Sul-Americana, a equipe aguardará o sorteio da chave que ocorrerá em 19 de março; as partidas estão agendadas entre 02 de abril e 28 de maio.

Para mais informações sobre o Cruzeiro e seus desempenhos nas competições futuras acompanhe as atualizações através dos canais oficiais da equipe.