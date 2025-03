Cruzeiro de Roberto Carlos 2025: quanto custa ir no navio do ‘Rei’?

Os fãs do icônico cantor Roberto Carlos têm um motivo a mais para celebrar nesta quarta-feira, 12 de outubro. O artista, conhecido como o “Rei da Música Brasileira”, embarcou no cruzeiro “Além do Horizonte”, que partiu do Porto de Santos, localizado no litoral de São Paulo.

Ao completar 83 anos, Roberto Carlos iniciou uma jornada de quatro dias que o levará até a Cidade Maravilhosa, com previsão de chegada no próximo domingo, dia 16. O cantor é pai de quatro filhos e se encontra a bordo do luxuoso navio Costa Pacífica.

Conforme informações disponíveis no site oficial da embarcação, o Costa Pacífica foi construído em Gênova, na Itália, e possui mais de 290 metros de comprimento, pesando impressionantes 114.400 toneladas. Os passageiros têm à disposição uma variedade de comodidades, incluindo 1.504 cabines, 17 decks, 13 bares e oito restaurantes, além de opções de entretenimento como lojas, piscinas e um cassino.

Um dos pontos altos da viagem será o show exclusivo de Roberto Carlos no Teatro Stardust, localizado dentro do navio. O teatro tem capacidade para 1.353 pessoas e promete proporcionar uma experiência memorável com os grandes sucessos do cantor que tocaram os corações de diversas gerações, bem como suas mais recentes composições.

Vale destacar que todas as cabines foram rapidamente esgotadas. Os pacotes oferecidos variavam desde uma “Cabine Interna” por R$ 5.088,00 (com opção de parcelamento em até 10 vezes de R$ 508,80) até uma “Suíte com Varanda”, que possui preços superiores.

O evento também promete agitar as redes sociais e atrair a atenção da mídia com a presença do renomado artista, cuja trajetória musical é marcada por histórias emocionantes e canções que se tornaram clássicos na cultura brasileira.