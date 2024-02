Cruzeiro cala torcida única do Atlético-MG e vence clássico mineiro

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG em clássico na Arena MRV, neste sábado (3), que teve apenas torcida do Galo. Em duelo equilibrado, o triunfo por 2 a 0 foi construído com gols de Zé Ivaldo e João Pedro, ambos na reta final do jogo. Ao apito final, muitas vaias dos torcedores presentes ao estádio.

Foi o segundo duelo entre as equipes na Arena MRV, e o segundo com vitória do Cruzeiro. No segundo turno do Brasileiro do ano passado, a equipe visitante saiu com os três pontos após bater o rival por 1 a 0, com gol contra de Jemerson.

Com o resultado, a equipe celeste vai a sete pontos, na liderança do Grupo A. O time de Felipão, por outro lado, permanece com três, no Grupo B.

Na próxima rodada, o Atlético-MG visita o Athletic Club, na quinta-feira. O Cruzeiro recebe o Patrocinense, na sexta-feira.

Torcida única

O clássico na Arena MRV teve apenas torcedores do Atlético-MG. O modelo de torcida única foi uma escolha dos clubes, e vai seguir até o final de 2025. A movimentação ocorreu após o clássico na Arena MRV pelo segundo turno do Brasileiro do ano passado, quando houve reclamações em diversos âmbitos e dos dois lados.

A Raposa acusou os mandantes de desrespeitarem a torcida visitante e de atitudes que “incitam a violência e ferem a boa fé”, enquanto o Galo relatou ameaça a funcionários e depredação no setor visitante.

Como foi o jogo

O clássico mineiro teve um primeiro tempo quente, com faltas duras, cartões amarelos, confusões e reclamações, mas poucas chances mais claras de gols. O Atlético-MG começou melhor e criou uma boa oportunidade após uma tabela de Paulinho com Scarpa, que parou em boa defesa de Rafael Cabral. O Cruzeiro, por sua vez, foi um pouco mais organizado e chegou a ter mais posse de bola em certo momento, mas foi para o vestiário sem acertar o gol de Éverson.

O jogo ficou travado e “picotado” com a forte marcação e o alto número de faltas. Assim, o perigo ficou mais por conta de chutes de fora da área e cobranças de faltas.

Atlético-MG e Cruzeiro fizeram mudanças, mas nada que alterasse a conjuntura da partida. As equipes tinham dificuldades em encontrar maiores espaços, e o jogo passou a ter algumas tentativas de ligações diretas e saídas em velocidade.

O Cruzeiro abriu o placar com Zé Ivaldo, em cobrança de escanteio. O Atlético-MG tentou responder, mas o time celeste encaixou um contra-ataque e João Pedro ampliou rapidamente.

Lances importantes

Defendeu! Aos 15 minutos do 1º tempo, Paulinho tabela com Scarpa, corta para a canhota e finaliza na saída de Rafael Cabral, que faz uma boa defesa.

Para fora. Aos 21 minutos do 1º tempo, Matheus Pereira desvia, Arthur Gomes avança, corta Otávio e chuta colocado da entrada da área, mas manda à esquerda do gol.

Por cima do alvo. Aos 27 minutos do 1º tempo, Dinenno dividiu na entrada da área e a bola sobrou para Matheus Pereira, que finalizou e mandou por cima do gol.

Assustou. Aos 2 minutos do 2º tempo, Hulk cobrou escanteio curto, recebeu de volta e cruzou. Mauricio Lemos subiu na segunda trave e cabeceou para fora.

Pegou. Aos 25 minutos do 2º tempo, Hulk cobrou falta da intermediária com um chute forte e Rafael saltou para fazer a defesa no canto esquerdo.

0x1. Aos 37 minutos do 2º tempo, Marlon pegou o rebote de escanteio na intermediária e mandou para a entrada da pequena área. Zé Ivaldo testou e abriu o placar.

0x2. Aos 40 minutos do 2º tempo, João Pedro puxou contra-ataque desde o setor defensivo, driblou Otávio e bateu na saída de Éverson para ampliar.

Perdeu. Aos 49 minutos do 2º tempo, Paulinho invadiu a área pela esquerda e cruzou. Alan Kardec não pegou bem e mandou para fora.

Dorival de olho

Técnico da seleção brasileiro, Dorival Júnior esteve presente na Arena MRV para acompanhar o clássico, ao lado da comissão técnica. Amanhã, o treinador vai assistir à Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 2 CRUZEIRO

Competição: Campeonato Mineiro

Local: Arena MRV

Data e hora: 3 de fevereiro de 2024, às 19h30

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva

Cartões amarelos: Mariano, Edenilson, Jemerson, Hulk (ATM); Zé Ivaldo, Marlon, Arthur Gomes (CRU)

Cartões vermelhos: –

Gols: Zé Ivaldo, do Cruzeiro, aos 37’/2ºT; João Pedro, do Cruzeiro, aos 40’/2ºT

Atlético-MG: Everson; Mariano (Renzo Saravia), Jemerson, Mauricio Lemos (Igor Rabelo) e Guilherme Arana; Otávio, Edenílson, Zaracho (Igor Gomes) (Alan Kardec) e Gustavo Scarpa (Cristian Pavón); Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Ian Luccas) e Matheus Pereira (Rafa Silva); Arthur Gomes (Japa), Robert (João Pedro) e Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón