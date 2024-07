Cruzeiro bate Juventude e continua 100% em casa no Brasileiro

O Cruzeiro continua imbatível atuando em sua casa. Nesta quarta-feira (23), a equipe mineira derrotou o Juventude por 2 a 0, no Mineirão, e segue entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro tem 100% de aproveitamento em oito partidas disputadas em casa.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 32 pontos e ocupa o quinto lugar. O time celeste ultrapassou o São Paulo, que parou em um empate por 2 a 2 com o Botafogo.

Já o Juventude viu o fim de uma sequência de três partidas de invencibilidade. Foram empates com São Paulo e Atlético-MG e vitória contra o Grêmio. O time gaúcho está em 12º lugar, com 21 pontos.

Para chegar à vitória, o Cruzeiro contou com dois gols de pênalti. O primeiro, convertido por William aos 45min do primeiro tempo. O segundo feito por Dinenno, aos 41min da etapa final.

Na próxima rodada, o Cruzeiro visita o Botafogo, no Engenhão, na abertura do segundo turno. O jogo será no sábado, às 21h30. O Juventude joga no mesmo dia, em casa, contra o Criciúma.