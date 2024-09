Cruzeiro bate Atlético-GO e volta a vencer no Brasileiro

O Cruzeiro voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de cinco rodadas. Neste domingo (1º), a equipe mineira derrotou o Atlético-GO por 3 a 1, no Mineirão, e encostou no G-4.

Com o resultado, o Cruzeiro se recuperou após uma sequência ruim na competição. Nas últimas cinco partidas, foram apenas três pontos somados. O último triunfo havia acontecido no dia 27 de julho sobre o Botafogo.

Agora, o Cruzeiro chegou aos 41 pontos, mantendo-se bem colocado no grupo dos times que vão à Libertadores no próximo ano. Já o Atlético-GO, que vinha de duas vitórias, é o lanterna, com 18 pontos.

No jogo deste domingo, o Cruzeiro saiu na frente logo no começo em cobrança de pênalti do lateral William, recém-convocado para a seleção brasileira.

Antes do intervalo, Matheus Henrique aumentou a diferença, mas Campbell marcou para os goianos.

Na etapa final, Kaio Jorge decretou o triunfo do Cruzeiro aos 11 minutos.

Na próxima rodada, o Cruzeiro tentará embalar diante do São Paulo, no Mineirão, no dia 15. Já o Atlético-GO recebe o Vitória um dia antes.