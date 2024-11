Cruz Vermelha São Paulo mantém envio de ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul

Após seis meses das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, a Cruz Vermelha São Paulo (CVSP) continua a enviar ajuda humanitária para apoiar pessoas em situação vulnerável que ainda lutam para reconstruir suas vidas. Até o momento, a CVSP já enviou para a Cruz Vermelha Rio Grande do Sul 75 carretas carregadas com água, alimentos, roupas e itens de higiene e limpeza, totalizando mais de 1.054 toneladas de doações. Estima-se que esses donativos tenham beneficiado cerca de 500 mil pessoas.



Para novembro, a CVSP se organiza para despachar mais três carregamentos com roupas e produtos doados pela Unilever. Ao longo da campanha SOS Chuvas, empresas e doadores individuais mobilizaram recursos para viabilizar essas contribuições.



“Seguimos com o trabalho de arrecadação, seja em insumos ou doações via PIX, que convertemos em produtos. Estamos triando, lavando e embalando roupas, preparando tudo para atender à demanda humanitária. Toda doação é bem-vinda”, afirma Bruno Semino, diretor executivo da CVSP.

Confira dois gráficos com os números atualizados das doações:

Saiba como ajudar

Para aqueles que desejam colaborar com campanha de doações para a população gaúcha, a Cruz Vermelha São Paulo incentiva estas formas de participar:

Doações via PIX através da chave: [email protected] ;

Doação de produtos de higiene, limpeza e alimentos (dentro do prazo de validade mínimo de 2 meses). A CVSP recomenda os itens considerados de maior necessidade para aquisição e posterior montagem de kits e distribuição, nesta ordem:

Água mineral: garrafas de até 5 litros, em fardos, são mais recomendadas;

Produtos de higiene: sabonete, escova dental, creme dental, absorvente higiênico e papel higiênico;

Produtos de limpeza: água sanitária, detergente em pó, desinfetante, esponja, multiuso e álcool 70%, entre outros.

Alimentos não perecíveis: leite em pó integral, arroz, feijão, farinha de mandioca, açúcar, óleo de soja, macarrão, polpa ou purê de tomate e sardinha em óleo comestível.