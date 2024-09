CRPD de Santo André promove oficina de grafite

Nesta sexta-feira (20), o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD) Alexandre Esteves Francisco – Xande, em Santo André, promove uma oficina aberta de grafite em dois horários, às 10h e às 14h. A atividade faz parte da programação do Setembro Verde, mês dedicado à inclusão social das pessoas com deficiência, e também compõe a celebração do primeiro aniversário de atividades do equipamento.

A oficina vai ser realizada no muro externo do espaço, com a pintura de símbolos das deficiências, para marcar a atuação do CRPD no atendimento a todas as deficiências: físicas, intelectuais, mentais, auditivas e visuais. Não é necessário fazer inscrições antecipadas para esta atividade.

O grafite é uma das opções de oficinas disponibilizadas pelo espaço para pessoas com deficiência e que estão com inscrições abertas por tempo indeterminado. As modalidades disponíveis são circo, horta sensorial, contação de história, jogos educativos, música, confecção de papel reciclado, relaxamento, artesanato, além da oficina de grafite.

O espaço oferece ainda curso de Braille, o sistema de leitura e de escrita para pessoas cegas, e de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, para pessoas com deficiência, familiares e demais munícipes interessados.

O CRPD fica na Rua Carnaúba, 150, na Vila Guiomar, atende moradores de Santo André com idade acima de 12 anos, com todo tipo de deficiência, inclusive apontando qual o tipo de oficina ou atividade mais indicada para cada pessoa, e acolhe seus familiares com atividades diversas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4433-1987.