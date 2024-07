CRPD de Santo André promove ação na Vila Luzita

O Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD) Alexandre Esteves Francisco – Xande, em Santo André, está realizando ações itinerantes para levar suas atividades para diversas regiões da cidade. Nesta quarta-feira (24), será a vez da região da Vila Luzita ser beneficiada.

A partir das 10h, moradores desta região, com ou sem deficiência, terão a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho do CRPD, um equipamento que oferece atividades, oficinas e serviço para pessoas com deficiência, além de seus familiares e cuidadores.

A ação contará com diversas atividades físicas e será realizada no Centro de Referência de Assistência Social da Vila Luzita, localizado na Avenida São Bernardo do Campo, 171. Não é necessário realizar inscrições antecipadas.

Com a iniciativa, o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, localizado na Vila Guiomar, tem como objetivo levar informações sobre os serviços disponíveis a todos os bairros do município. A ideia é que a cada mês uma oficina seja realizada em um bairro diferente de Santo André. A primeira atividade do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência fora de seu espaço de origem aconteceu na estação Tatuapé, no dia 2 de abril.

O Centro de Referência da Pessoa com Deficiência tem o objetivo de acolher, orientar, socializar e promover atividades que possibilitem uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência e também de familiares e cuidadores.

São promovidas diversas ações como curso de circo, atividade física, horta sensorial, grafite, jogos educativos, músicas, confecção de papel reciclado, confecção de brinquedos com material reciclado, relaxamento e artesanato. Cada munícipe pode se inscrever em até três oficinas diferentes.

O espaço oferece ainda curso de Braille, o sistema de leitura e de escrita para pessoas cegas, e de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, para pessoas com deficiência, familiares e demais munícipes interessados. Para participar é preciso morar em Santo André. As aulas de Libras acontecem todas as quintas-feiras com turmas pela manhã e à tarde, já as aulas do curso de Braille acontecem na primeira e na terceira quinta-feira de cada mês, no período da tarde.

As oficinas estão com inscrições abertas por tempo indeterminado. O CRPD fica na Rua Carnaúba, 150, na Vila Guiomar, atende pessoas com idade acima de 12 anos com todo tipo de deficiência e acolhe seus familiares. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4433-1987.