Croácia sofre golpe que deu no Brasil na Copa de 2022

A Copa do Mundo de 2022 ainda está bem viva na lembrança dos brasileiros, principalmente o jogo contra a Croácia nas quartas de final. Após o empate sem gols no tempo regulamentar, o Brasil fez 1 a 0 com Neymar na prorrogação, mas levou o empate a quatro minutos do fim e perdeu nos pênaltis.

Após perder o primeiro jogo e de sair atrás no placar contra a Albânia, o time croata conseguiu se recuperar no segundo tempo e virou o jogo para 2 a 1 nesta quarta-feira (19), em Hamburgo. Porém, aos 49 minutos do segundo tempo, tomou o gol e viu o árbitro encerrar a partida quatro minutos depois, aos 53.

Com o empate por 2 a 2, Albânia e Croácia se complicaram na briga pelas oitavas de final da Eurocopa. Os dois times estão com um ponto e atrás de Espanha e Itália, que têm três pontos e se enfrentam na quinta-feira em Schalke.

Apesar de ter largado na frente e ter tido superioridade no placar até os 28 minutos do segundo tempo, a Albânia saiu de campo com o sentimento de vitória. Após o confronto, os jogadores foram celebrar com a torcida albanesa, que era maioria no Volkspark, estádio do Hamburgo.

Sob comando do brasileiro Sylvinho, a Albânia volta a jogar na segunda-feira contra a Espanha em Dusseldorf, enquanto a Croácia pega a Itália, em Leipzig.