Cristo Redentor “veste” a laranjinha da Maratona do Rio

A camiseta laranja é a grande marca da Maratona do Rio de Janeiro, o item favorito dos corredores. Já o Cristo Redentor é o maior símbolo da Cidade Maravilhosa, reconhecido mundialmente.

E se o Cristo “vestir” laranja? É isso que vai acontecer às 19h30 desta quinta-feira (30). Pelo segundo ano, a iluminação especial vai chamar a atenção para a chegada do maior Festival de Corridas de Rua da América Latina, que há 22 anos faz parte da programação e da rotina dos cariocas, e vai colorir as ruas do Centro e da Zona Sul da cidade na edição 2024.

O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e a Maratona do Rio também estão juntos na ação “A gente Corre para Ajudar” em prol do Rio Grande do Sul. Uma tenda, no Bosque, próximo à Marina da Glória, vai recolher itens de higiene, que serão doados às famílias atingidas pelas enchentes em várias cidades do estado gaúcho.

Roda Gigante também vai receber projeção especial

Além do monumento ao Cristo Redentor, a Yup Star, roda gigante com 88 metros de altura localizada no Boulevard Olímpico, na região portuária do Rio de Janeiro, também será iluminada, de quinta-feira a domingo, das 19h às 5h. Quem passar pela Ponte Rio-Niterói ou chegar à cidade de avião pelo Aeroporto Santos Dumont terá total visualização da roda gigante, onde estará escrito Maratona do Rio.



Sobre a Maratona do Rio

