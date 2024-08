Cristo Redentor sedia decisão brasileira de ultramaratona de revezamento em esteiras

Principal cartão-postal do Brasil, o Santuário Cristo Redentor será palco da grande decisão brasileira de uma corrida de revezamento em esteiras, o Red Bull 24 Horas. Com a presença ilustre da ultramaratonista Fernanda Maciel, detentora de diversos recordes mundiais, dois times de 10 participantes se enfrentam, a partir das 7h da manhã (horário de Brasília) do dia 9 até as 7h da manhã do dia seguinte, de olho no título nacional, com um único objetivo: somar a maior quantidade de quilômetros percorridos em equipe neste período. O público pode acompanhar essa competição ao vivo. Campeã da seletiva paulista, a equipe comandada por Fe Pileggi disputará a decisão diante do time de Thalya Hill, vencedora da classificatória paranaense. “Ir para a final representando o Paraná é uma sensação indescritível”, afirma Thalya Hill. “É uma mistura de empolgação e nervosismo, com uma pitada de orgulho e um toque de realização. O frio na barriga é real, mas a adrenalina e a energia do time são ainda maiores. Estou absolutamente animada para encarar esse desafio com toda a nossa garra, sabendo que, independentemente do resultado, já conquistamos algo incrível ao chegar até aqui. Vamos fazer história juntos”, completa.

Fe Pileggi (à esquerda) e Thalya Hill (à direita) comemoram vitórias nas seletivas de São Paulo e Curitiba (Fotos: Divulgação)

Incluindo as capitãs, cada equipe terá um total de 10 atletas. A estratégia fica a critério dos líderes: o time pode escolher quando trocará o atleta da maneira que desejar, com o objetivo de obter a maior distância possível nas 24 horas disponíveis.

Visitantes que passarem pelo Santuário Cristo Redentor poderão observar a competição ao vivo e vibrar com os atletas. Além disso, o evento poderá ser acompanhado pelas redes sociais das capitãs, da Red Bull e da Go Pro.

O Red Bull 24 Horas tem apoio de GoPro e Technogym. Além disso, o evento acontece em parceria com o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, em prol dos projetos sociais realizados pela instituição.

SERVIÇO:

Red Bull 24 Horas

Data/Horário: Dia 9 de agosto de 2024, a partir das 7h da manhã (horário de Brasília)

Local: Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor | Rio de Janeiro